Atriz de The Last of Us Part 2 diz que seus fãs ameaçaram seu filho

Qualquer pessoa que estava online sobre o lançamento O último de nós, parte dois Ele sabe que foi um momento ruim. Mas embora nós, como fãs e escritores, tenhamos testemunhado a reação em tempo real, foi muito pior para a equipe criativa que a atacou diretamente. Laura Baileyquem jogou A segunda protagonista secreta é AbbyEla falou sobre suas experiências de assédio durante o ciclo de lançamento do jogo e como alguns fãs descontentes ameaçaram seu filho de dois anos porque não gostavam de sua personagem.

O que será lançado depois de Pokémon: Indigo Disk | Semana em jogos

Se você ainda não jogou O último de nós, parte doisAbby mata Joel, o protagonista do primeiro jogo, como parte de uma trama de vingança de anos pela morte de seu pai. Um subconjunto de fãs famosos Deslize sobre issoEle considerou isso uma espécie de “traição” da desenvolvedora Naughty Dog. Essa reação se estendeu à equipe do jogo, incluindo Billy. No documentário Grounded II: The Making of the Last of Us Parte Dois que estreou em 2 de fevereiro, Billie falou entre lágrimas sobre as ameaças de morte que recebeu.

Algumas dessas mensagens foram repassadas aos canais apropriados para garantir que Billie não corria nenhum perigo imediato, incluindo ameaças dirigidas ao seu filho, que nasceu durante A segunda partedesenvolvimento. Parte do documentário focou na reação ao redor Cenas vazadas Antes do lançamento, Bailey diz que isso a ensinou a “manter distância” do público.

Billie falou publicamente sobre o abuso online que recebeu durante sua libertação O último de nós, parte dois Novamente em 2020Ela até postou capturas de tela de algumas das coisas que foram enviadas para ela. Isso incluía uma carta endereçada ao filho e aos pais. Este nível de O assédio se tornou muito comum Na indústria de videogames, as mulheres que lidam com o público nesse espaço costumam ser o alvo. No início deste ano, Homem-Aranha 2 Modelo facial Stephanie Tyler Jones Ela teve que falar contra as pessoas que estavam atrás dela Deixando mensagens de voz em seu trabalho diário e fazendo-a se sentir “insegura”.

Ver como as pessoas trataram Billie porque ela interpretou um personagem que ela não escreveu naturalmente me deixa preocupado sobre como ela fará isso O último de nós Os fãs irão interagir com Kaitlyn Dever, que Ela interpretará Abby no filme live-action da HBO MaxAssim que o taco de golfe cair. Muitas pessoas brincaram que ela precisa ficar longe das redes sociais agora, mas considerando o quão terrível tem sido a resposta a Billy, talvez este seja um conselho que valha a pena.

o Aterrado II O documentário oferece uma visão dos bastidores O último de nós, parte doisDesenvolvimento e inclui uma simples confirmação de que a Naughty Dog Ele tem um conceito em mente para um terceiro jogo.