A Microsoft está colaborando com a Palworld no marketing oficial do Xbox

A Microsoft está se unindo aos desenvolvedores do Palworld, usando o jogo e seus “Pals” no marketing oficial da empresa para consoles Xbox.

Desde o lançamento do jogo no final de janeiro, o enorme sucesso do Palworld manteve-o aos olhos do público. É uma das maiores e mais surpreendentes histórias de sucesso que a indústria de jogos já viu. Quebrou recordes de jogadores simultâneos e se tornou um dos jogos indie mais vendidos de todos os tempos.

O artigo continua após o anúncio

No entanto, não houve controvérsia, com muitos acreditando que os modelos de Palworld são muito semelhantes aos Pokémon para que o jogo evite enfrentar algum tipo de ação da Nintendo. Mas, como dizem, qualquer publicidade é boa publicidade. Com tantos deles, as empresas demonstram interesse em colaborar com desenvolvedores independentes. Par de bolsoPara ganhar um pedaço da torta do Palworld.

O artigo continua após o anúncio

Pelo menos é isso que a Microsoft está fazendo, usando o Palworld em seus materiais oficiais de marketing do Xbox.

O artigo continua após o anúncio

“Curiosidade: XboxGamePass vem com Pals”, diz o tweet na conta oficial do Xbox, que mostra uma imagem com personagens de Palworld ao lado das três versões disponíveis da série Xbox

Assine nosso boletim informativo para receber as atualizações mais recentes sobre eSports, jogos e muito mais.

Não é de forma alguma uma parceria surpreendente, dado o sucesso da Palworld no Game Pass. De muitas maneiras, a Microsoft acaba de criar um título tão comercializável quanto o próprio Pokémon.

A Microsoft já confirmou isso Esforços para ajudar a Palworld a expandir Atender a demanda oferecendo recursos de engenharia de estúdio e servidores dedicados. Isso sem dúvida ajudará nos altos custos mensais de manutenção do jogo.

READ O chefe do PlayStation, Jim Ryan, admite que a exclusividade do Starfield Xbox não é 'anticompetitiva' O artigo continua após o anúncio

O artigo continua após o anúncio

Par de bolso Apesar das alegações de semelhança com Pokémon, a Nintendo ainda não tomou nenhuma ação oficial contra Palworld.

Apesar de anunciar uma investigação para investigar violações de seus direitos de propriedade intelectual, não houve nenhuma ação legal da The Pokémon Company ou da Nintendo. O que levou muitos a acreditar que as leis de direitos autorais não representariam um grande obstáculo para o futuro da Palworld.

E a julgar pelos novos materiais de marketing, a Microsoft está apostando no sucesso do jogo a longo prazo.