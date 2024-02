Chefe do Chrome diz que regras do mecanismo do navegador do iPhone sufocam a 'verdadeira escolha'

Em resposta à Lei de Mercados Digitais (DMA), a Apple anunciou Anunciado na semana passada Permitirá mecanismos de navegador “alternativos” no iPhone na Europa. O chefe da divisão Chrome do Google compartilhou hoje suas idéias sobre a próxima mudança no mecanismo do navegador do iPhone.

O iOS 17.4, que está atualmente em beta e programado para se tornar estável no próximo mês, permite que aplicativos iOS – tanto “aplicativos de navegador personalizados quanto aplicativos que fornecem experiências de navegação no aplicativo” – usem mecanismos de navegador não WebKit na UE.

Nos iPhones, o Chrome e o Microsoft Edge há muito tempo usam o mesmo mecanismo de navegador do Safari em vez do Blink, enquanto o Firefox não pode implementar o Gecko. Isso limita a concorrência e a diferenciação significativa do navegador da web, conforme visto nas plataformas desktop e Android.

Apple desenvolveu Etapas muito detalhadasincluindo critérios específicos, “atualizações de segurança oportunas para lidar com ameaças e vulnerabilidades emergentes” e outros “requisitos contínuos de privacidade e segurança”, a fim de obter mérito para este mecanismo de navegador da web.

Vice-presidente e gerente geral da Chrome Parisa Tabriz Ele disse hoje “A Apple não leva a sério o suporte à escolha de navegadores web ou mecanismos no iOS. Sua estratégia é excessivamente restritiva e não levará de forma significativa a uma escolha real para os desenvolvedores de navegadores.”

Eu concordei com a Mozilla Declaração anteriorque dizia que o Firefox teria que “criar e manter duas implementações de navegador separadas”, uma vez que os motores de navegador alternativos são apenas para a UE.

Blink para iOS em março de 2023

No entanto, o Google deve ser uma das poucas empresas capazes de dedicar recursos de engenharia a esse esforço, enquanto a Microsoft é uma importante colaboradora/contribuidora no Chromium e no Blink. No ano passado, o Google iniciou um projeto para trazer o Blink para iOS. Na época, foi descrito como “apenas beta” e não como um “produto entregável”. No entanto, isso foi antes da próxima mudança no iOS. Entramos em contato com o Google para saber se ele planeja trazer o Blink para iOS ou se considera a natureza exclusiva da Europa muito restritiva para colocá-lo em prática.

Além do Chrome e de outros navegadores Chromium, como o Edge, aplicativos de terceiros podem adotar o Blink (direito ao mecanismo de navegador integrado).