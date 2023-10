As negociações sobre greve de atores se estendem até domingo em meio às últimas propostas – PRAZO

GT

Exclusivo: Domingo não será um dia de descanso para a liderança e estúdios do SAG-AFTRA neste fim de semana.

A sessão virtual de hoje entre a AMPTP, os líderes sindicais Fran Drescher e Duncan Crabtree-Ireland e o Comitê de Negociação SAG-AFTRA acabou de terminar.

Enquanto a guilda aguarda uma resposta dos estúdios sobre sua última proposta, parece que os dois lados trabalharão amanhã, 29 de outubro. Quer isso implique outra reunião, seja virtual ou presencial, ou um dia de revisão. Ainda não decidido, ouvimos.

A sessão virtual de sábado foi descrita pelo Deadline como um “mergulho profundo” na substância do assunto.

O estúdio principal Gang of Four – Bob Iger da Disney, Ted Sarandos da Netflix, David Zaslav, CEO da Warner Bros. Discovery, e Donna Langley da NBCUniversal – não estavam presentes hoje.

Os estúdios estão ansiosos para reiniciar a produção global de TV e longas-metragens, que foi interrompida desde que os atores se retiraram em 14 de julho, 107 dias atrás. Tal como fizeram com a WGA, a AMPTP está a pressionar o sindicato para levantar a ordem de restrição e ver os membros regressarem ao trabalho mesmo antes de qualquer acordo inicial ser ratificado. Embora o WGA tenha concordado em voltar ao trabalho durante o processo de ratificação do acordo com os estúdios, houve menos complexidades em permitir que o sindicato de 12.000 membros o fizesse do que com o sindicato de 160.000 atores, devido ao seu tamanho.

A reunião de hoje segue-se à de sexta-feira que muitos descreveram como “decepcionante” em termos de progresso. No entanto, o facto de ambas as partes continuarem a preparar-se para a reunião é um sinal melhor do que nenhuma conversação.

Após a retomada das negociações em 24 de outubro, os estúdios propuseram um aumento nas taxas mínimas, bem como aumento dos bônus com base no sucesso do streaming de programas e filmes. Os estúdios ofereceram um aumento de 7% no mínimo, com o SAG-AFTRA na sexta-feira oferecendo um autodenominado “contador geral” variando de um aumento de 11% a 9%, disseram fontes de ambos os lados ao Deadline.

A proposta do estúdio na semana passada foi uma resposta ao pedido dos atores de uma taxa anual de 57 centavos por assinante para transmissão ao vivo. Este pedido da SAG-AFTRA gerou muita raiva entre os chefes de estúdio. Os estúdios “pausaram” as negociações no dia 11 de outubro por 12 dias. Sarandos descreveu categoricamente a proposta dos atores como um “imposto sobre os assinantes”. Crabtree-Ireland, na NY Comic-Con, expressou seus pensamentos sobre as palavras de Sarandos, dizendo que eram “absurdas!”

“Isso é como dizer que os trabalhadores deveriam ser compensados ​​pelo seu trabalho como um imposto. Isso está errado. A razão pela qual um produto existe é por causa do seu trabalho. A remuneração justa e os salários justos para os trabalhadores não são um imposto e nunca foram ou nunca serão.” O negociador-chefe e diretor executivo nacional da SAG-AFTRA disse ao Deadline.

Alguns no estúdio criticaram que as taxas de assinatura seriam contraproducentes para os atores, dada a queda nas assinaturas OTT; As partes da AMPTP acreditavam que medir a participação nas receitas com base no desempenho era melhor.

Na noite de quinta-feira, durante uma semana de negociações repetidas, uma carta aberta ao comitê de negociação SAG-AFTRA de Julia Louis-Dreyfus, Jon Hamm, Sarah Paulson, Chelsea Handler, Christian Slater, Sandra Oh, Daveed Diggs, Pedro Pascal e outros foi confirmado. “Preferimos continuar em greve do que aceitar um mau acordo.”

Drescher, Crabtree-Ireland e a missão da comissão de negociação expressaram a necessidade do sindicato de reformar a estrutura salarial residual desatualizada que não levava em conta o fluxo. Longe vão os dias das estrelas convidadas, quando as sobras de uma série de longa duração podem prejudicar o ano de um ator. Ordens de transmissão curtas e ocasionais tornaram-se a nova norma.

O impacto das greves duplas já custou à Califórnia 6,5 ​​mil milhões de dólares, com muitos trabalhadores a sofrerem abaixo da linha devido à interrupção da produção e à perda de 45.000 empregos na indústria. A bilheteria global de 2024 já deverá perder US$ 1,5 bilhão com o atraso Missão: Impossível 8, Branca de Neve E Pixar Élio ao cronograma de 2025. Mesmo que a greve dos atores termine em um futuro próximo, a retomada da produção e pós-produção desses filmes depende muito dos atores.