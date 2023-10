Negociações SAG-AFTRA encerradas hoje, trabalho continua no domingo – The Hollywood Reporter

Mário Tama/Getty Images

À medida que as negociações SAG-AFTRA se prolongavam pelo fim de semana, o sindicato e os estúdios de Hollywood concluíram no sábado as negociações sobre um novo acordo de três anos que poderia pôr fim à greve dos atores.

O trabalho está programado para continuar no domingo, disse uma fonte Repórter de Hollywood As negociações foram “construtivas” no sábado.

As discussões testemunharam o lado sindical apresentando suas respostas finais aos estúdios. As discussões no estúdio foram lideradas por Carole Lombardini, presidente da Aliança de Produtores de Cinema e Televisão, no sábado, sem a presença dos principais executivos da empresa, como aconteceu nas negociações anteriores desta semana.

Este desenvolvimento ocorre depois que o Sindicato dos Artistas e a Aliança dos Produtores de Cinema e Televisão retornaram às negociações pela primeira vez em quase duas semanas, na terça-feira. Com a indústria observando de perto, os dois lados negociaram propostas durante vários dias e tomaram algumas medidas em questões polêmicas. Relativamente aos pisos salariais, os estúdios aumentaram a sua oferta de 5 para 7 por cento no primeiro ano, enquanto o sindicato reduziu a sua procura de 11 para 9 por cento. Quando se trata da tentativa do sindicato de oferecer mais remuneração aos membros que trabalham em plataformas de streaming, os estúdios inicialmente modificaram sua proposta de bônus pré-transmissão baseada no sucesso, enquanto o sindicato posteriormente ajustou seu pedido para cobrar uma taxa de cada streamer (detalhes de seu nova ideia não estava disponível online).

Mas durante o 107º dia da greve SAG-AFTRA, a pressão aumentou em ambos os lados para que se conseguissem progressos reais. Um grupo de atores proeminentes começou este mês a conversar com seu sindicato e estúdios na tentativa de melhorar o progresso nas negociações. Vários representantes também começaram a redigir uma carta expressando as suas preocupações sobre a liderança do sindicato, mas abstiveram-se de publicá-la, temendo o potencial impacto da carta nas negociações. Depois, em 26 de Outubro, uma carta separada assinada por aquilo que pareciam ser milhares de representantes instava os negociadores a dizer: “Não percorremos todo este caminho até ao colapso agora”.

Enquanto isso, os estúdios estão cautelosos quanto ao futuro de suas programações de filmes e streaming para 2024 à medida que a temporada de férias se aproxima. A Disney anunciou na sexta-feira uma nova mudança em seu cronograma de lançamentos para 2024, dizendo que atrasaria dois sustentáculos da primavera – Branca de Neve E Pixar Élio – Há mais de um ano, em meio à greve em curso.