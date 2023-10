Episódio 4 Final do Cliffhanger explicado pelo escritor principal

Alerta de spoiler: Esta história inclui uma discussão sobre os principais desenvolvimentos do enredo na 2ª temporada, episódio 4 de “Loki”, atualmente transmitido no Disney+.

Quando Eric Martin começou a escrever o final da primeira temporada de “Loki” (junto com o então escritor principal Michael Waldron), ele já tinha a sensação de que a série do Marvel Studios continuaria para uma segunda temporada.

“Definitivamente houve alguns rumores sobre isso enquanto ainda estávamos na sala dos roteiristas da primeira temporada”, diz Martin. “Isso não se tornou uma certeza até que tivemos o coronavírus.”

Durante o hiato forçado da pandemia – Martin estima que eles filmaram “cerca de um terço da primeira temporada” antes do encerramento – Martin disse que o executivo da Marvel Studios, Kevin Wright, o abordou sobre se tornar o redator principal da segunda temporada. Começando a descobrir para onde devemos levar a próxima metade da história.

Este esforço atinge um ponto de inflexão perigoso no episódio desta semana, “O Coração da TVA”, quando o titular Timeloom – o mecanismo que aproveita a energia do tempo para alimentar a TVA e conectar a Linha do Tempo Sagrada – explode sob a pressão do Sagrado Tempo. Um multiverso infinitamente ramificado; A erupção que se seguiu parece varrer Loki (Tom Hiddleston) e seus compatriotas antes que o episódio fique preto.

Este desastre é o resultado direto da decisão tomada pelo alter ego de Loki, Sylvie (Sofia Di Martino), no final da 1ª temporada, de matar o criador da TVA, Aquele que Permanece (Jonathan Majors) – o que precipitou a criação do Multiverso.

“Quando os tiranos são derrubados, quando os regimes entram em colapso, há caos”, diz Martin. “Os problemas sempre surgem em situações que ninguém poderia esperar, porque o sistema estava cuidando deles silenciosamente.”

Faz parte do tema abrangente de Martin para a segunda temporada, que é examinar o que acontece quando os personagens e a própria TVA são levados ao limite. “As pessoas podem mudar? As instituições podem mudar? O que acontece quando esse sistema entra em colapso e você tem que construir um novo sistema? É isso que realmente estamos olhando”, diz Martin. Tudo remonta à ideia de caos versus ordem, o que faz muito sentido, porque estamos lidando com muito caos.

Como o próprio Loki é o deus da travessura, essa dicotomia influencia diretamente o modo como a série “Loki” visa desconstruir um dos personagens mais populares de todo o Universo Cinematográfico da Marvel.

“Estamos trazendo de volta mais feridas do velho Loki, mas ele ainda está lutando por algo maior do que ele mesmo”, diz Martin. “Reinventar-se e descobrir-se é realmente o tema principal de toda a nossa temporada.”

Martin discutiu com diverso Como ele montou a segunda temporada de “Loki”, sua experiência com o jeito Marvel e a regra misteriosa que rege sua abordagem ao show.

“Eu quero que você se pergunte”

Facilmente, a maior adição de Martin à 2ª temporada foi Ke Huy Quan como Ouroboros (também conhecido como OB), um técnico que vive nas profundezas da TVA como chefe (e, aparentemente, único funcionário) do Departamento de Reformas e Avanços. O personagem surgiu do interesse de Martin em ampliar o alcance da TVA como instituição.

“Senti que na primeira temporada estávamos em dois níveis diferentes”, diz ele. “Vemos isso como um lugar amplo e expansivo. Então, quem são as pessoas que trabalham nos níveis mais baixos?

Martin teve a ideia do OB de seus parentes. “Venho de uma família de engenheiros”, diz ele. “Esse é um tipo de pessoa muito especial. Tipo, OB se destacou em minha mente como alguém como meus tios. Eles amam os aspectos técnicos de seu trabalho e se concentram neles apenas quando o fazem. Na TVA, ninguém envelhece; o tempo apenas fica parado. Bem, e se houver alguém que está lá há algumas centenas de anos fazendo todas essas coisas e está se divertindo muito porque ama o que está fazendo? .”

Embora OB seja responsável pelo design da grande maioria dos instrumentos da TVA, o tear do tempo foi supostamente inventado e construído por He Who Remains – uma afirmação bastante nerd que levanta uma questão ainda mais estranha: como era o tear do tempo? antes Modo de tempo?

“Quero que você interrogue”, diz Martin. “O tear é uma daquelas coisas que diz: ‘Como isso funcionava antes?’ em que podemos confiar “O que o resto de nós disse e em que não podemos confiar? Acho que não sabemos, não é? Estamos descobrindo tudo sobre isso agora.”

“Qual é uma maneira incrível de lidar com esse personagem?”

Talvez a segunda maior adição à 2ª temporada envolva a introdução de Victor Timely, uma versão diferente de Quem continua vivendo como inventor na Chicago do final do século XIX. Tanto Timely quanto He Who Remains são versões de Kang, que deveria ser o vilão central da Saga Multiverso do Universo Cinematográfico Marvel. Mas embora Martin diga que sabia que não poderia “acabar com as coisas para o personagem”, ele também não recebeu nenhum parâmetro sobre o que fazer com Timely.

“Não houve realmente uma conversa inicial sobre ‘Ei, você pode ou não fazer isso com o personagem’”, diz ele.

No início, Martin disse que a segunda temporada foi projetada para ser “uma introdução a uma guerra multiverso e se baseou fortemente nos aspectos de multipersonalidade de Kang”. Mas, em última análise, ele sentiu que esta era uma tendência bastante clara.

“Eu pensei, qual seria uma maneira surpreendente de lidar com esse personagem, algo que está um pouco à esquerda do centro, depois de conhecermos Aquele que Permanece?” E foi aí que Victor Timely realmente entrou. “Nos quadrinhos, tem o personagem Victor Timely. Ele é muito magro. Ele é apenas uma espécie de versão de Kang que foi ao passado e tinha um plano estúpido.

Para aprofundar o personagem, Martin e os escritores o conceberam como um Nikola Tesla por meio de um vigarista.

“Quando você está tão à frente de todos os outros, o que você está fazendo não faz sentido para eles”, diz ele. “Então você tem que enganar um pouco as pessoas para conseguir algum dinheiro, e então você pode trabalhar em seus projetos.”

“Gostaria de ter mais controle sobre tudo”

Com tantos fios narrativos entrelaçados surgindo nesta temporada, Martin decidiu que teria que escrever todos os seis episódios da temporada.

“Essas coisas podem ser muito difíceis”, diz ele. “Basicamente, estamos fazendo três filmes da Marvel e isso pode ficar fora de controle. Então decidi: ‘Ok, talvez eu mesmo precise criar cada um desses roteiros para tentar montar tudo isso.’

À medida que a produção começou a ganhar força, a escritora Catherine Blair juntou-se a Martin para completar o Episódio 4. Quando Martin contraiu o coronavírus, a designer de produção Kasra Farahani e seu parceiro de redação Jason O’Leary terminaram o trabalho no Episódio 3, que Farahani dirigiu até o final do cronograma de produção.

Mas embora Martin tenha sido o redator principal da segunda temporada de Loki e uma presença quase regular no set de Londres, ele não era o showrunner – uma distinção única para a Marvel Studios, que até agora abordou sua própria série de TV para Disney+ por meio do recurso. modelo de filme, a palavra final cabe aos produtores e diretores, não aos roteiristas. No caso de Loki, isso significava que Wright e os diretores Justin Benson e Aaron Moorhead supervisionavam a logística de produção, enquanto Martin supervisionava a sala dos roteiristas.

“Existem muitos mecânicos da Marvel que conduzem as coisas e tomam muitas decisões que um showrunner pode tomar”, diz Martin. “Eu também estive lá. Não sou eu quem tem a palavra final sobre eles.”

A Marvel decidiu recentemente mudar sua produção televisiva de volta ao modelo tradicional de série, começando com “Demolidor: Nascido de Novo”; Quando questionado sobre como ele se sentia por não ser um showrunner de “Loki”, Martin gentilmente encolheu os ombros.

“Como todo mundo, gostaria de ter mais controle sobre tudo”, diz ele. “Mas eu fui muito cauteloso sobre tudo e vi isso como uma oportunidade. Quando você é um showrunner, você tem que tomar muitas decisões não criativas. Por não ter que lidar com a manutenção dos trens funcionando, eu posso concentre-se no design criativo e apenas trabalhe nos roteiros repetidamente. “E repetidamente. Então, tentei ver isso como um benefício dessa forma. Fiz o meu melhor para me concentrar nos roteiros e tentar dizer uma ótima história e dar a todos os meus colaboradores o que eles precisavam para fazer seu melhor trabalho. E ter algumas horas extras de sono por não ter que ser a única pessoa no topo do negócio fazendo tudo.

“Há uma lógica muito específica sobre o que está acontecendo agora.”

Como “Loki” lida com o multiverso, Martin tecnicamente tem a capacidade de resolver qualquer enigma da trama através de viagens no tempo e da ressurreição de personagens alternativos – um truque de contar histórias que é tão conveniente quanto insatisfatório. Quando questionado sobre esse dilema, principalmente em relação ao final do episódio 4, Martin sorriu com um sorriso conhecedor.

“Há uma regra muito específica que tenho em mente durante esta fase da temporada e além dela”, diz ele. “Não vou falar especificamente sobre o que é agora porque não quero estragar as coisas para você. Coloquei padrões lá porque acho que isso obriga você a ser mais criativo, em vez de ter tudo à sua disposição. Mas há uma lógica muito específica para o que está acontecendo agora”.

Então, o que devemos esperar nos dois episódios finais?

“Vou apenas dizer – obviamente a história continua”, diz Martin. “Só não espere uma linha reta.”