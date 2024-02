O Galaxy S24 oferece um grande avanço – e não é IA

As adições do Galaxy AI à linha Galaxy S24 provavelmente estão recebendo toda a atenção agora. Mas à medida que passo mais tempo prático com o Galaxy S24 em preparação para minha análise completa do modelo padrão, é a duração da bateria que realmente me impressionou.

Nosso teste de bateria personalizado força cada telefone que analisamos a navegar na web pela rede celular até ficar sem energia. Um telefone normal pode durar cerca de 10 horas. O Galaxy S24 funcionou em um tempo de 13 horas e 28 minutos, o que dará ao carro-chefe da Samsung um lugar em nossa lista de melhor duração de bateria de telefone.

De certa forma, eu não deveria estar surpreso. Nosso teste de bateria do Galaxy S24 Ultra também produziu resultados excelentes, com o dispositivo premium da Samsung durando cerca de 17 horas. Está bastante claro que com esta rodada de telefones principais, a Samsung – e o chipset Snapdragon 8 Gen 3 que alimenta a linha S24 – descobriu como extrair até a última gota de energia de um dispositivo totalmente carregado.

Mas então, o Galaxy S24 Ultra tem uma enorme vantagem sobre o Galaxy S24. A estrutura maior do Ultra oferece mais espaço para uma bateria maior. Na verdade, a Samsung está usando uma bateria de 5.000 mAh no Galaxy S24 Ultra, em comparação com uma célula de 4.000 mAh no S24 padrão.

As limitações de tamanho muitas vezes significavam que o modelo básico do Galaxy S tinha dificuldade em acompanhar a duração da bateria de seus irmãos maiores. No ano passado, o Galaxy S23 registrou um resultado de 10 horas e 27 minutos – cerca de meia hora melhor que o smartphone médio, mas bem atrás dos tempos apresentados pelo Galaxy S23 Plus e Galaxy S23 Ultra.

Como o Galaxy S24 é essencialmente do mesmo tamanho que o S23, há muito espaço para a bateria crescer. E embora a Samsung tenha mudado para uma fonte de alimentação maior para seu novo telefone – o S23 é alimentado por uma bateria de 3.900 mAh – esse leve aumento por si só não representa uma melhoria de 3 horas em nosso teste de bateria.

Arraste para rolar horizontalmente telefone Tamanho da bateria Resultado do teste de bateria (horas:minutos) Samsung Galaxy S24 4.000mAh 13:28 Samsung Galaxy S23 3.900mAh 10:27 iPhone 15 Pro 3.274mAh 10:53 iPhone 15 3.349mAh 11h05 Google Pixel 8 4.575mAh 9:43 Asus Zenfone 10 4.300mAh 12:34 Motorola Edge Plus (2023) 5.100mAh 15:47

É por isso que temos que dar crédito ao Snapdragon 8 Gen 3, que alimenta o Galaxy S24. A Qualcomm disse que seu novo processador era mais eficiente em termos de energia do que o processador Snapdragon 8 Gen 2 usado pela linha Galaxy S23, e a fabricante de chips claramente não estava brincando.

Claro, há uma grande ressalva nesses resultados, e isso afeta o envio de modelos Galaxy S24 fora da América do Norte. Esses telefones não Ele possui um chipset Snapdragon 8 Gen 3 – em vez disso, a Samsung está recorrendo ao Exynos 2400 para impulsionar o envio do Galaxy S24 e S24 Plus em outras partes do mundo. (O Galaxy S24 Ultra não tem esse problema – ele usa o processador Snapdragon 8 Gen 3, não importa onde você compre esse modelo.)

Ainda não adquirimos um Galaxy S24 com Exynos, então não sabemos se este modelo terá o mesmo poder de permanência que a versão com Snapdragon 8 Gen 3. No passado, os telefones Galaxy com Exynos eram um um ou dois passos atrás de seus equivalentes do Snapdragon.

No entanto, é emocionante ver o desempenho do Galaxy S24 tão bem no teste de bateria, especialmente depois que os telefones menores anteriores tiveram dificuldade em oferecer um desempenho tão duradouro. Com o Galaxy S24 Plus também apresentando uma ótima pontuação em nossos testes – durou apenas 16 horas com a taxa de atualização adaptativa ativada – está bastante claro que toda a linha S24 é aquela a quem você deve recorrer se quiser durar o dia todo sem tendo que recarregar.