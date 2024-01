Alia Bhatt surpreende em um saree e Ranbir usa um dhoti kurta na cerimônia de dedicação de Ram Mandir | Bollywood

As celebridades de Bollywood estão a caminho de Ayodhya para participar da festa Pran Pratishtha de Ram Lalla. No aeroporto privado de Mumbai, Ranbir Kapoor e Alia Bhatt chegaram de manhã cedo. Rohit Shetty também foi visto com eles. Leia também: Katrina Kaif está linda em um saree dourado enquanto sai com Vicky Kaushal para participar da festa Ram Mandir de Pran Pratishtha

Alia Bhatt e Ranbir Kapoor no aeroporto

Alia Bhatt, Ranbir Kapoor e Rohit Shetty no aeroporto de Kalina, em Mumbai. (Manav Mangalani/Varinder Chawla)

Alia escolheu um saree verde-azulado com xale. Ela amarrou o cabelo em um coque elegante com acessórios mínimos. Ranbir Kapoor, por outro lado, usava uma kurta branca com um dhoti combinando e um xale bege. Os dois posaram para as câmeras antes de entrar no saguão do aeroporto. Rohit Shetty também se juntou a eles na sessão de fotos.

Madhuri Dixit

Madhuri Dixit entrou no aeroporto com um saree amarelo e blusa de manga comprida. Ela estava com o marido, Dr. Shriram Nene, enquanto eles também se dirigiam para Ayodhya. Ela acenou brevemente para os fotógrafos antes de se dirigir ao portão de entrada.

Ayushmann Khurrana

O ator Ayushmann Khurrana, que também recebeu convite oficial para o evento, também chegou ao aeroporto de Kalina na mesma época. Ele também seguiu o caminho tradicional, vestindo kurta e pijama com jaqueta, e finalizou com lenço e óculos escuros.

Outros chegam a Ayodhya

Katrina Kaif e Vicky Kaushal também foram vistas chegando em viagem para Ayodhya. Katrina estava linda no saree dourado. Vicky usou um sherwani para o evento. Jackie Shroff também está a caminho para participar da cerimônia de Ram Mandir. Ele foi visto postando uma planta para promover o plantio de árvores.

Antes da cerimônia de dedicação, Jackie participou de uma campanha de limpeza em Mumbai Ram Mandir. Ele lavou e limpou as escadas do templo junto com os outros.

Enquanto isso, celebridades como Rajinikanth, Dhanush, Madhur Bhandarkar, Anupam Kher, Kangana Ranaut, Shefali Shah, Anu Malik, sobrinho de Lata Mangeshkar, Adinath Mangeshkar, Sonu Nigam, Manoh Joshi, Ravi Kishan, Randeep Hooda e Vivek Oberoi já chegaram. de acordo com Ani.

A cerimônia de Pran Pratishtha terá início às 12h20. Segundo a secretaria do templo, a previsão é que termine à uma da tarde. Depois disso, o primeiro-ministro Narendra Modi falará ao público.

