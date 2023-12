Alaska Air compra Hawaiian Airlines por US$ 1,9 bilhão

Nova Iorque

Companhias Aéreas do Alasca (Alex) anunciou no domingo que compraria a concorrente Companhias Aéreas Havaianas (Ha) por US$ 1,9 bilhão.

A aquisição foi o culminar de “vários meses” de negociações, segundo o CEO da Alaska Airlines, Ben Minicucci. Incluirá US$ 900 milhões em dívidas da Hawaiian Airlines.

“Este é um grande negócio que reúne duas companhias aéreas com uma lealdade incrível em nossa região”, disse Minicucci em entrevista coletiva, acrescentando que a fusão dará aos clientes de ambos os estados mais opções nacionais e internacionais.

A transação deverá ocorrer entre Nove e Em 18 meses, ambas as empresas manterão suas marcas, uma decisão única que Minicucci e o CEO e presidente da Hawaiian Airlines, Peter Ingram, dizem ter sido tomada por respeito ao legado de quase 100 anos das empresas. As companhias aéreas e as comunidades que atendem.

Ambos os estados são “dependentes exclusivamente de viagens aéreas”, disse a Alaska Airlines em um comunicado à imprensa no domingo. A companhia aérea atende atualmente 19 cidades, muitas das quais não estão conectadas por estradas.

A Alaska pagará US$ 18 por ação em dinheiro para cada ação da Hawaiian Airlines sob os termos do acordo, um prêmio de 270% em relação ao preço de fechamento de sexta-feira. Ações do Havaíque caiu mais de 50% até agora este ano, subiu mais de 180% nas negociações pré-mercado, enquanto as ações Companhias Aéreas do Alasca Caiu mais de 12% nas negociações de pré-mercado.

O acordo precisará da aprovação dos reguladores federais antitruste antes de ser concluído. A maioria das fusões de companhias aéreas nas últimas décadas foram aprovadas sem problemas, permitindo uma série de fusões que reduziram as 11 maiores companhias aéreas dos EUA a apenas quatro grandes companhias aéreas que controlam 80% do tráfego aéreo do país.

Mas a administração Biden assumiu muitas responsabilidades Postura mais dura em questões antitruste, especialmente no que diz respeito às fusões de companhias aéreas, argumentando que estas conduzem a preços mais elevados ao reduzir as opções disponíveis aos passageiros. Ele já ganhou Fim da aliança Entre American Airlines e JetBlue no nordeste dos Estados Unidos, este é um desafio Proposta de fusão entre JetBlue e Spirit Airlines. As discussões finais no processo judicial federal sobre a fusão estão programadas para começar na terça-feira.

Mas Minicucci disse que embora não tenha falado com os reguladores sobre o acordo proposto, disse que esta fusão seria diferente entre outros grupos de companhias aéreas nos quais as duas empresas servem muitas das mesmas rotas.

“Quando essas redes complementares forem combinadas, teremos cerca de 1.400 voos por dia”, disse Minicucci em teleconferência com investidores no domingo. “Nesses 1.400 voos, temos apenas 12 mercados sobrepostos. Então, do ponto de vista competitivo, acho que é muito, muito bom.”

Mas dados da Cirium, uma empresa de análise de aviação, mostram que as companhias aéreas havaianas têm 24% dos assentos disponíveis em voos entre o continente dos EUA e o Havaí, e que o Alasca já tem 15%, o quarto maior depois da Hawaiian, United e Southern. portanto, combinar os dois daria a uma companhia aérea cerca de 40% da capacidade desses voos.

Os dados do CIrium também mostram que as tarifas médias das duas companhias aéreas entre o continente e o Havaí são pouco mais de US$ 290 por trecho, o que é muito próximo uma da outra e mais de 8% inferior à média do setor. Portanto, permitir a fusão das duas empresas removeria uma das transportadoras de baixo custo do mercado, mesmo que a Southwest permanecesse.

Estes factos podem suscitar preocupações entre os reguladores.

A Hawaiian Airlines estava com dificuldades financeiras e parecia precisar de um parceiro. Embora todas as principais companhias aéreas dos EUA tenham regressado à rentabilidade ajudadas pela forte procura de viagens e pelo aumento dos preços das passagens aéreas, a Hawaiian tem enfrentado uma concorrência crescente no seu mercado doméstico desde que entrou… Sudoeste Companhias Aéreas No mercado em 2019.

O aumento da concorrência levou a um declínio na receita média de passageiros por assento disponível voado pela Hawaiian Airlines, uma medida fundamental dos preços das passagens aéreas. Essa medida tarifária é menor em relação ao ano passado e ao mesmo período antes da pandemia. Reportou apenas um trimestre lucrativo desde o início da pandemia, e as perdas aumentaram no último trimestre, bem como no acumulado do ano, apesar da redução dos custos de combustível.

Parte da pressão financeira vem de… Altos custos trabalhistas. No início do ano, a empresa chegou a acordo com o sindicato dos pilotos para um aumento salarial de 32% ao longo dos quatro anos de contrato, incluindo um aumento salarial imediato de 16%. Embora aumentos salariais desta magnitude tenham se tornado comuns em todo o setor aéreo, os novos contratos ajudaram a aumentar os custos trabalhistas da companhia aérea em 18% até agora este ano.

A fusão também transformaria Honolulu no segundo maior centro da empresa, “permitindo maior conectividade internacional para viajantes da Costa Oeste em toda a região Ásia-Pacífico, com serviço centralizado através do Havaí”, de acordo com o comunicado de imprensa.

A frota da Alaska Airlines será expandida de cerca de 300 para 365 aeronaves, servindo um total de 138 destinos, incluindo “serviços diretos para 29 principais destinos internacionais nas Américas, Ásia, Austrália e Pacífico Sul”, disse a empresa em comunicado. lançar.

Brittany Murray/MediaNews Group/Long Beach Press-Telegram/Getty Images O serviço inaugural da Hawaiian Airlines para o Aeroporto Kahului de Maui se prepara para decolagem em Long Beach na quarta-feira, 10 de março de 2021.

Devido à adesão da Alaska à aliança internacional de companhias aéreas Oneworld, os clientes de fidelidade da Hawaiian Airlines terão acesso a benefícios aprimorados, como acesso a lounges, um programa aprimorado de fidelidade de cartão de crédito e a capacidade de ganhar e resgatar mais milhas.

“Na Alaska Airlines, estamos nos juntando a uma companhia aérea que atende há muito tempo o Havaí e tem uma rede complementar e uma cultura de serviço compartilhado”, disse Ingram. “Com a escala e os recursos adicionais que esta transação com a Alaska Airlines oferece, seremos capazes de acelerar os investimentos na experiência e tecnologia dos nossos hóspedes, ao mesmo tempo que mantemos a marca Hawaiian Airlines.”

Minicucci, que se tornará CEO de ambas as empresas, anunciou a medida como “pró-consumidor” e permitirá. Para que a quinta maior companhia aérea do país concorra de forma mais agressiva com a United, Delta, Southwest e American Airlines, que atualmente detêm 80% do mercado doméstico.