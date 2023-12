O gestor da carteira diz que o Fed deveria cortar as taxas de juros pelo menos 5 vezes no próximo ano

A Reserva Federal precisa de cortar as taxas de juro pelo menos cinco vezes no próximo ano para evitar empurrar a economia dos EUA para uma recessão, de acordo com o gestor de carteiras Paul Gambles.

A taxa de juros atual nos Estados Unidos varia entre 5,25% e 5,50%, a mais alta em 22 anos. Os comerciantes estão agora precificando um corte de 25 pontos base já em março de 2024, de acordo com Ferramenta CME FedWatch .

O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, disse na sexta-feira que era muito cedo para declarar vitória sobre a inflação, diminuindo as expectativas do mercado para cortes nas taxas de juros no próximo ano.

“Seria prematuro concluir com confiança que atingimos uma posição suficientemente restritiva, ou especular sobre quando a política será flexibilizada”, disse Powell em comentários preparados.

Dados recentes dos EUA sugeriram um alívio das pressões sobre os preços, mas Powell sublinhou que os decisores políticos planeiam “manter a política contida” até estarem convencidos de que a inflação está firmemente no caminho certo para a meta de 2% do banco central.

No entanto, os seus comentários foram vistos como pacíficos pelos mercados financeiros, levando os principais índices de Wall Street a novos máximos e os rendimentos do Tesouro caindo acentuadamente na sexta-feira. A percepção agora é que o banco central dos EUA já parou efectivamente de aumentar as taxas de juro.