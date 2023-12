Breakout ou armadilha de alta de US$ 40 mil? 5 coisas para saber sobre Bitcoin esta semana

O Bitcoin (BTC) começa a primeira semana de dezembro parecendo melhor do que desde o início de 2022 – mais de US$ 40.000.

A ação do preço do Bitcoin já está agradando os touros no início do mês, com o fechamento semanal proporcionando a primeira viagem acima da marca de US$ 40.000 desde abril do ano passado.

As negociações curtas estão a ser eliminadas e a liquidez está a ser tomada, à medida que a tendência ascendente vê o seu mais recente apoio nas mudanças macroeconómicas e na primeira previsão de fundos negociados em bolsa (ETF) a preços à vista nos EUA.

Apesar do ceticismo e das expectativas de alguns de um grande declínio nos preços, o Bitcoin continua a oferecer pouco descanso aos vendedores, que continuamente perdem lucros ou ficam à espera de um preço de entrada que nunca chega.

O clima de festa não está se refletindo apenas nos mercados, já que os mineradores de Bitcoin estão ocupados se preparando para o halving, e com a taxa de hash já em máximos históricos, a tendência deve continuar esta semana.

Ainda há mais vantagens ou o Bitcoin está se adiantando?

Esta é a pergunta que os participantes do mercado de longa data farão nos próximos dias, à medida que os mercados legados se abrirem e se ajustarem ao preço pós-US$ 40.000 do Bitcoin.

O Cointelegraph analisa mais de perto o estado do Bitcoin esta semana e examina os potenciais catalisadores de volatilidade que estão reservados para os compradores.

Bitcoin subiu acima de US$ 40.000 – mas uma correção séria ainda está na lista de observação

O Bitcoin lembra agressivamente os investidores do “Uptober” no início do mês – liquidando posições curtas e superando os principais níveis de resistência.

A diversão começou com o fechamento semanal, quando US$ 40 mil apareceram pela primeira vez desde abril do ano passado.

Gráfico BTC/USD de uma hora. Fonte: Visão de Negociação

No entanto, os touros não desaceleraram e o preço do BTC/USD continuou a subir até seus atuais máximos locais de US$ 41.800, de acordo com dados do Cointelegraph Markets Pro e Visualização de Negociação Confirma.

Ao fazer isso, o Bitcoin eliminou posições vendidas no valor de mais de US$ 50 milhões somente em 4 de dezembro, de acordo com estatísticas do Rainha Vidro – Já é o maior número de vítimas num único dia desde 15 de novembro.

Qualificador BTC (captura de tela). Fonte: Coinglass

Talvez compreensivelmente, muitos traders estão pedindo uma continuação da tendência de alta em direção a US$ 50.000, com a liquidez curta suportada desaparecendo lentamente à medida que o desempenho do preço do Bitcoin aumenta.

“Alguém ainda está perseguindo agressivamente o preço aqui”, escreveu o popular trader Skew durante o evento cobertura De movimentos de mercado ao vivo.

“Mais importante é se a entidade de grande mercado acima mencionada realmente permite ou não que algumas propostas sejam preenchidas. Se forem preenchidas, espera-se que aumentem o preço. Claramente, US$ 40.000 é o preço que os participantes institucionais estão pagando.”

No entanto, nem todos têm certeza de que os bons tempos continuarão.

Para o popular trader Crypto Chase, os níveis atuais representam um lugar ideal para “capturar” negociações longas e tardias e derrubar o Bitcoin em US$ 10.000.

“A baixa dos 40 e depois vemos a baixa dos 30. Isso foi um erro na baixa dos 50, onde era basicamente uma negociação 1:1”, disse ele originalmente aos assinantes do X (antigo Twitter) em 23 de novembro em uma postagem que repetiu. aquele dia.

$Bitcoin Ideias Os 40 anos seriam a armadilha de touros perfeita, IMO. • Ativar stops de baixa (originalmente parei aqui, mas optei pela intervenção manual semanas atrás).

• Nova onda de FOMO altista após “romper a resistência”. Saída da liquidez gerada.

• A resistência mensal *parece*… – Perseguir criptomoedas (@Crypto_Chase) 22 de novembro de 2023

“Para mim, esse ciclo não é diferente dos outros. Atualmente ele só está em alta e em breve só vai cair. “Esta é a forma básica como o BTC sempre foi negociado.” eu continuei Em parte da nova análise.

“Acho que os preços atuais estão superfaturados. Isso aumentará as posições vendidas em 43k.

Os mercados estão interessados ​​no pivô do Fed na contagem regressiva do FOMC

O lote de relatórios de dados macroeconômicos dos EUA da semana passada fez pouco para tirar o Bitcoin de sua faixa de negociação então estreita.

Mas tudo isso começou a mudar quando Jerome Powell, presidente da Reserva Federal, subiu ao palco para transmitir o que muitos interpretaram como um sinal de que a política económica estava prestes a mudar dramaticamente.

Isto acontecerá através do início da redução das taxas de juro diretoras da Fed – um momento decisivo para as criptomoedas e os ativos de risco que serão os primeiros a beneficiar do aumento da disponibilização de liquidez pelos traders de numerário atualmente.

Como relatou o Cointelegraph, este “pivô” do Fed não tinha sido esperado ou indicado anteriormente pelas autoridades até pelo menos meados de 2024, mas as previsões recentes adiaram rapidamente o prazo não oficial. Bill Ackman, CEO e fundador do fundo de hedge Pershing Square Capital Management, disse na semana passada que espera uma recuperação no primeiro trimestre.

Acho que eles vão baixar as taxas de juros. “Acho que eles vão cortar as taxas mais cedo do que as pessoas esperam”, disse ele à Bloomberg na época.

Antes do novo ano, o Fed tomará outra decisão sobre a taxa de juros, prevista para acontecer em menos de duas semanas. Assim, contribuições cruciais para essa decisão foram os dados da semana passada, que confirmaram a narrativa sobre a descida da inflação – os dados programados para serem divulgados esta semana e no próximo outono, durante o “período de apagão” da Fed, durante o qual as autoridades não estão autorizadas a comentar a política.

Para cada dado do conjunto CME Ferramenta FeedwatchA esmagadora maioria dos mercados acredita que as taxas de juro, embora ainda não caiam, permanecerão nos níveis actuais após a decisão.

Gráfico de probabilidade da meta da taxa de juros do Fed. Fonte: Grupo CME

As publicações desta semana incluem folhas de pagamento não agrícolas e outros dados de emprego, numa altura em que as taxas de desemprego nos EUA estão perto de mínimos históricos.

“Há muitos dados de emprego esta semana que terão um grande impacto na reunião do Fed na próxima semana. “O último mês de negociações para 2023”, escreveu a fonte de comentários financeiros The Kobeissi Letter em parte do seu resumo semanal das principais datas das notas macroeconómicas.

Principais eventos desta semana: 1. Dados de empregos JOLTs – terça-feira 2. PMI Não Manufatura ISM – Terça-feira 3. Dados de Emprego Não Agrícola da ADP – Quarta-feira 4. Dados iniciais de pedidos de desemprego – quinta-feira 5. Dados de confiança do consumidor – sexta-feira 6. Relatório de empregos de novembro – sexta-feira Estamos a uma semana de… – Carta de Al Qubaisi (@KobeissiLetter) 3 de dezembro de 2023

Aumento dos preços do ouro levanta preocupações com o retorno da liquidez dos EUA

Outros apontaram que os ganhos do Bitcoin e das criptomoedas provavelmente se devem a mais do que apenas dados.

Tudo isso em função da liquidez global. A liquidez global aumenta e todos seguem o exemplo. pic.twitter.com/Zekzclup6g –Philip Swift (@PositiveCrypto) 4 de dezembro de 2023

O mecanismo de recompra inversa da Fed está a diminuir rapidamente, injectando liquidez adicional na economia – uma variável chave no desempenho dos activos de risco em todo o mundo.

“Este é o dinheiro guardado no Fed durante a noite e que entra na economia/mercados. Isso tende a ajudar os ativos de risco e a deprimir o preço do DXY”, Daan Crypto Trades livros Comente o gráfico ao lado.

O Índice do Dólar Americano (DXY), uma medida da força do dólar americano face a um cabaz de moedas dos principais parceiros comerciais, está actualmente no meio de uma recuperação modesta, depois de ter atingido mínimos de quatro meses na semana passada.

Gráfico de um dia do Índice do Dólar Americano (DXY). Fonte: Visão de Negociação

A liquidez está no radar de nomes institucionais no espaço de criptomoedas, incluindo Dan Tapiro, fundador e CEO da 10T Holdings.

Ele disse na semana passada que o recente declínio dos títulos dos EUA apresenta uma rara oportunidade de compra, a par da crise financeira global de 2008 e do colapso da Covid-19 em 2020, concluindo novamente que a liquidez deveria “correr” para as ações e o Bitcoin.

Nada acontece para sempre. Erosão @Apompliano Para o gráfico. As taxas de juros atingiram o pico/os rendimentos caíram muito no próximo ano. As duas maiores oportunidades de compra dos últimos 40 anos estão em ações que hoje equivalem a títulos. Dois anos voltaram a 3%. A liquidez corre #NASDAQ #Bitcoin #ouro pic.twitter.com/uTwBErJt2I –Dan Tapiero (@DTAPCAP) 1º de dezembro de 2023

Charles Edwards, fundador do Bitcoin Quantitative Fund e do fundo de ativos digitais Capriol Investments, foi uma das figuras que apontou para tendências de liquidez que já anteciparam a ação do Fed – com a maior flexibilização fiscal dos EUA em quarenta anos a ocorrer em novembro.

Novembro viu o maior declínio em mais de 40 anos! https://t.co/cRRVIpgDFj –Charles Edwards (@Capriolio) 4 de dezembro de 2023

Conforme relatado pelo Cointelegraph, o ouro já está reagindo, atingindo máximos históricos em termos de dólares e subindo quase 4% no dia anterior à correção.

Outros dizem que tal comportamento é incomum, prevendo que “algo grande” acontecerá esta semana.

Algo muito grande está chegando amanhã. O ouro superou máximos históricos na noite de domingo.

Alguém sabe de alguma coisa. -Tom Crown (@TomCrownCrypto) 3 de dezembro de 2023

“A menos que alguém esteja executando agora depois de vender ouro, isso significa algo importante”, disse o popular comentarista e trader de mídia social conhecido como Horse. Proposta.

“O ouro não é rasgado arbitrariamente num domingo como este, a menos que isso signifique alguma coisa.”

Gráfico XAU/USD de uma hora. Fonte: Visão de Negociação

Em resposta, o popular trader Plantz também expressou preocupação com o aumento contínuo dos activos, acrescentando que este se concentra principalmente nas tendências da inflação global.

Os mineradores de Bitcoin estão elevando o hashrate implacavelmente

Existem poucos obstáculos no caminho dos mineradores de Bitcoin que desejam se proteger antes do suporte ser reduzido pela metade em abril.

Meu pensamento imediato é quando #Bitcoin Bombas, é assim que é difícil para os mineiros bombearem logo depois. -James V. Stratten (@jimmyvs24) 2 de dezembro de 2023

Mês passado, Taxa de hash estimada Atingiu novos máximos e ultrapassou 500 exahashes por segundo (EH/s) pela primeira vez na história do Bitcoin.

Esta tendência não continuará no início de dezembro – a próxima redefinição de dificuldade adicionará cerca de 1,6% ao valor já elevado, refletindo a intensidade da competição por recompensas em bloco.

Para cada dado de recursos estatísticos BTC.comIsto marcará o sétimo ajuste ascendente consecutivo para o Bitcoin.

Visão geral básica da rede Bitcoin (captura de tela). Fonte: BTC.com

“A taxa de hash do Bitcoin entrará na fase divertida de sua progressão parabólica neste ciclo, à medida que a quarta e última fase da mineração começar”, disse Nick Cote, fundador e CEO do mercado de ativos digitais SecondLane. E ele esperava Em parte do último comentário de X.

“Participantes sofisticados com ∞ recursos e alinhamento governamental colocarão um chute no pescoço de mineradores ineficientes à medida que a taxa de implantação acelera.”

Enquanto isso, Alex Thorne, chefe de pesquisa de toda a empresa no recurso educacional de criptomoeda Galaxy, citou o “caso otimista” da empresa sobre o hashrate se tornar uma realidade.

“Este é um dos gráficos mais interessantes do mundo no momento.” Dizer X assinantes sobre números de taxa de hash.

“Uma imagem vale mais que mil palavras.”

Dados brutos da taxa de hash do Bitcoin (captura de tela). Fonte: MiningPoolStats

A ganância corresponde ao máximo histórico do Bitcoin de US$ 69.000

A recente viagem aos máximos de 19 meses provavelmente proporcionou um impulso ainda maior à ganância do mercado de criptografia.

Relacionado: Bitcoin ETF proporcionará ganho de 165% no preço do BTC em 2024 – Standard Chartered

Dados de Índice de Medo e Ganância em Criptomoedas – O índice de sentimento de referência – já está colocando os níveis de ganância em níveis elevados não vistos desde novembro de 2021, quando o Bitcoin atingiu um máximo histórico.

O Índice de Medo e Ganância, um indicador de atraso, não teve em conta o voo superior a 40.000 dólares no momento em que este artigo foi escrito, mas ainda se encontra em 74/100 – à beira da “ganância extrema”.

Índice de Medo e Ganância de Criptomoedas (captura de tela). Fonte: Al-Badil.me

O índice usa uma cesta de fatores para determinar o sentimento geral entre os investidores em criptomoedas. Os seus efeitos são úteis para prever reversões de tendências em todo o mercado quando o medo ou a ganância atingem níveis elevados e insustentáveis.

Nessa medida, o pico de US$ 69.000 foi uma anomalia – o precedente histórico exige uma correção para entrar quando o índice excede 90/100. Assim, o actual mercado altista pode ter espaço para avançar antes que a exuberância irracional se instale, como argumentaram anteriormente os comentadores.

Este artigo não contém conselhos ou recomendações de investimento. Cada movimento de investimento e negociação envolve riscos, e os leitores devem realizar suas próprias pesquisas ao tomar uma decisão.