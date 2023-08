A rivalidade do príncipe Harry com o rei Charles e o príncipe William no ponto de intervenção: especialista

Notícias

10 de agosto de 2023 | 7h49

Um especialista real diz que a rivalidade entre o príncipe Harry e sua família atingiu um ponto de ebulição.

Na quinta-feira, o duque de Sussex está indo para Cingapura para uma partida de pólo para arrecadação de fundos, enquanto seu irmão, o príncipe William, também está indo para lá – mas em uma data posterior.

E de acordo com o especialista real e co-fundador da True Royalty TV, Nick Bullen, uma reunião honesta entre os dois irmãos não está na mesa tão cedo.

“Tenho certeza de que todos administraram este diário para garantir que não houvesse absolutamente nenhum cruzamento”, disse Bolen Fox News disse.

“Harry nem foi a casamentos de velhos amigos. Então, aqueles momentos em que eles podem se encontrar não acontecem, muito menos momentos de grife.”

Harry esteve na Ásia esta semana desde que desembarcou em Tóquio, Japão, na terça-feira, para o ISPS Sports Value Summit-Special Edition.

Um especialista real diz que a rivalidade entre o príncipe Harry e sua família atingiu um ponto de ebulição. Getty Images

O especialista da Royal e co-fundador da True Royalty TV, Nick Bullen, diz que uma reunião sincera entre os dois irmãos não está prevista tão cedo. Notícias da raposa

Ele e o antigo campeão de polo Ignacio “Nacho” Figueras estão agora indo para a Sentebale ISPS Handa Polo Cup 2023 em Cingapura.

O evento ajuda a Sentebale – uma instituição de caridade fundada por Harry – a arrecadar dinheiro para apoiar crianças e jovens vivendo com HIV.

De sua parte, William está programado para visitar Cingapura no Sudeste Asiático em novembro para participar do Earthshot Awards 2023.

Harry e sua esposa, Meghan Markle, recentemente rejeitaram um convite para uma reunião da família real marcando o aniversário de um ano da morte da rainha Elizabeth II. POOL/AFP via Getty Images

“Acho que há tanta água debaixo da ponte entre William e Harry que a maneira pela qual eles pretendem encontrar um terreno comum está além da maioria dos comentaristas reais”, disse Bolen. “Acho que tem que haver mediação de outra pessoa. A intervenção é quase necessária. Requer que ambas as partes estejam dispostas a se sentar à mesa de negociações.”

“Mas acho que será muito difícil ver como isso vai acontecer”, continuou Bolin. As pessoas têm opiniões tão bem estabelecidas. [During] A cereja no topo do bolo, o plano de assentos é cuidadosamente elaborado [so] Eles não terão que interagir.”

Acho que seria necessário um enorme pedido de desculpas de ambos os lados. Se eles virão ou não, acho altamente improvável, acrescentou o especialista real.

Antes de atravessar a lagoa, Harry compartilhou um relacionamento próximo com o irmão William e o padre Charles. Biblioteca de fotos de Tim Graham via Getty Images

Harry e sua esposa, Meghan Markle, recentemente rejeitaram um convite do rei Charles para participar de uma reunião da família real marcando o aniversário de um ano da morte da rainha Elizabeth II.

Guilherme W [his wife] Kate [Middleton] “Ele passará um tempo em Balmoral neste verão”, disse Bolena, que trabalhou de perto com o rei Charles por mais de uma década.

“Eles vão ficar acordados até tarde em uma casa de campo que era a favorita da rainha quando ela estava viva. William e Kate assumiram o cargo com seus filhos neste verão. Portanto, é bom ver a tradição continuar.”

O desprezo segue o recente despejo do monarca dos Sussex das escavações reais em Frogmore Cottage – o que significa que o casal terá que acampar com um amigo ou um hotel na próxima vez que visitarem a casa de Harry.

Apesar disso, um especialista real disse isso Charles não vai se despir Os títulos reais de Harry e Meghan são “O duque e a duquesa de Sussex”, não importa o quê.

As tensões entre a empresa e os Sussex estão no auge depois que a dupla faz as malas e atravessa o lago.

com fio