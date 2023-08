Dale Gribble sobre King of the Hill tinha 64 anos – The Hollywood Reporter

Johnny Hardwick dublou Dale Gribble em “King of the Hill”

Coleção 20thCentFox/Cortesia Everett

Johnny Hardwicke, que dublou Dale Gribble, o exterminador fumante inveterado durante toda a temporada de 13 temporadas do filme de animação da Fox. Rei da colina, Ele morreu. Ele tinha 64 anos.

A morte de Hardwicke foi confirmada na quinta-feira pelo Austin Medical Examiner’s Office. Nenhum detalhe estava imediatamente disponível. TMZ mencionado Ele foi declarado morto em sua casa em Austin na terça-feira e não havia suspeita de crime.

Hardwick dublou Dale – um teórico da conspiração que mora ao lado de seu melhor amigo, o vendedor de acessórios de propano Hank Hill (co-criador Mike Judge) e usa areia de bolso quando necessário – de 1997 a 2010 e foi escritor, editor de histórias e produtor no show também.

Foi dito que os animadores desenharam Dale para parecer (e fumar) exatamente como Hardwicke, e ele apareceu em mais de 250 episódios. Ele compartilhou um Emmy de Melhor Programa de Animação em 1999 e foi indicado novamente em 2001 e 2002.

Ele disse em um entrevista 2019.

Ele também tem um canal no YouTube Ele estava cantando músicas como Dell.

Johnny Hardwick era um membro incrivelmente querido da Rei da colina A família, cujo imenso talento, maravilhoso senso de humor e amizade foram apreciados por todos que tiveram a sorte de trabalhar com ele nos últimos 25 anos”, disseram a 20th Television Animation e o Hulu em um comunicado.

“Nossas mais profundas condolências vão para seus amigos e familiares enquanto lamentamos a perda de um dos grandes nomes da animação. Sua voz deu vida a um de nossos personagens mais icônicos, e ele fará muita falta.”

Hardwicke disse que adorava trabalhar no programa porque não precisava fazer maquiagem ou memorizar falas. Ele disse: “Eu fazia isso o tempo todo e era completamente anônimo … e isso significa muito para mim.”

Hardwicke está pronto para participar de um revival Rei da colina No Hulu, foi anunciado em janeiro junto com outros elencos originais Kathy Najimy, Stephen Root, Pamela Adlon e Lauren Tom.

Fontes dizem que ele gravou dois novos episódios, mas não concluiu seu trabalho. Não está claro o que a Disney, dona e produtora do programa, fará em relação ao personagem.

Nascido em Houston em 1958, John Michael Hardwick formou-se em Jornalismo pela Texas Tech University, trabalhou como ator e apresentador em clubes como o Velveta Room de Austin e foi o primeiro comediante do programa de Jon Stewart na MTV. Foi-lhe oferecido um seriado na NBC, mas não deu certo.

Rei da colina O co-criador Greg Daniels contratou Hardwicke para um trabalho de redação depois de vê-lo se apresentar no The Improv em Los Angeles, e foi trabalhar com ele em vez de fazer outro programa para servir como regular na série da MTV. histórias de austin.

Daniel Stern foi contratado para dar voz a Dale, mas entrou em uma disputa por dinheiro e foi substituído por Hardwicke a tempo do piloto.

Ele disse: “Aparentemente, ele queria muito dinheiro e eles não estavam dispostos a negociar com ele, então acabei conseguindo o papel.” Austin Chronicle em 1999. “Você sabe, é praticamente a perda dele desde que conseguimos renegociar desde então. Eu não acho que ele teve imaginação para ver o que o show poderia ser.

“Eu pensei que no piloto [Dale] Foi escrito para ser muito estúpido – ele pronunciava coisas erradas e todos os tipos de coisas estranhas. Acabei baseando sua postura no fato de ele pensar que era Jack Nicholson, mas não era, ou se achava que era o cara mais legal do mundo, como o personagem de Matthew McConaughey em Atordoado e confuso. O que eles fizeram no piloto original para Mike foi que ele era uma pessoa da trama, o que eu achei um toque legal.”

Hardwicke observou que Daniels deu a todos os escritores do programa o Philip K. Howard 1995 A Morte do Senso Comum: Como a Lei Sufoca a América. “Trata-se de colidir com a burocracia e, por causa dessas regras, acabamos com pessoas na prisão que não deveriam estar na prisão ou algo assim”, disse ele. “Todas essas coisas malucas estão acontecendo.”

Hardwick tem trabalhado nos últimos anos em um projeto chamado reboque de metal com Rei da colina Companheiro Randy Kubaszak e animador musical Scott St. Louis. Hardwicke coloca o som dele no trailer Algumas semanas antes, Kopacak disse que “esta foi sua última gravação”. Repórter de Hollywood.

“Ele estava muito orgulhoso do que havíamos feito”, disse ele, “e estava ansioso para ver o mundo criá-lo.” “Sua escrita e seu talento nunca serão duplicados. Ele foi o escritor mais talentoso com quem já trabalhei.”

Kopacak acrescentou que os criadores estavam “se preparando para sair e se apresentar”.

Abby White e Leslie Goldberg contribuíram para este relatório.