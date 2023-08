Phylicia Rashad deixa o cargo de reitora da Chadwick A. Bosman School of Fine Arts da Howard University – prazo final

Howard

O presidente da Universidade Howard Wayne I. Frederick anunciou em um comunicado à imprensa que a atriz Phylicia Rashad encerrará seu papel como reitora de Chadwick A. Boseman Fine Arts Award na Howard University após o ano acadêmico de 2023-24.

Este anúncio ocorre dois anos depois que Rashad foi nomeado reitor da Faculdade de Belas Artes. Ela foi elogiada por seus esforços pela administração, mas não fez nenhuma declaração sobre os motivos de sua saída.

Rashad se formou na Howard University com um diploma de Bacharel em Belas Artes e atuou como professor adjunto e palestrante visitante em muitas outras instituições, incluindo New York University, Carnegie Mellon University, State University of New York, Vassar College e Fordham University.

Rashad entrou em maus lençóis em 2021 quando twittou seu apoio ao ex-colega de elenco Bill Cosby, cuja condenação por agressão sexual foi anulada. ela recebeu uma repreensão da escola,

Rashad se tornou um nome familiar quando ela interpretou Claire Huxtable O Show de Cosbyum papel que lhe rendeu duas de suas cinco indicações ao Emmy.

Rashad também recebeu duas indicações ao Primetime Emmy por interpretar Carol na NBC Esses somos nós Na categoria Série Dramática Convidada. Ela também recebeu uma indicação ao Emmy e SAG de Melhor Atriz por seu papel em Lorraine Hansberry’s Uma passa ao sol como Lena Younger, papel que ela também desempenhou no palco.

Outros créditos recentes na TV e no cinema incluem Diana DuBois na série da Fox Império; Dr.. Woods Trap na série vencedora do prêmio Peabody de Tarell Alvin McCraney David Mixman na PRÓPRIA rede; Lipa Gardner no filme de animação vencedor do Oscar da Pixar, espírito; A Jornada da Vovó no Musical de Natal na Netflix jingle jingle; Dr. Jones V entre mim e o mundo na HBO Max.