À medida que Israel intensifica a sua guerra terrestre, o Hamas afirma que o número de mortos na Faixa de Gaza aumentou para mais de 8.000

Leste de Jerusalém – As forças israelitas estiveram dentro da Faixa de Gaza na segunda-feira, lançando o que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu descreveu como a “próxima fase” da operação do seu país. A guerra contra o Hamas Em resposta ao brutal ataque terrorista que lançaram em 7 de Outubro. Os militares israelenses divulgaram um vídeo mostrando soldados entrando em Gaza pelo norte, após mais um fim de semana de intensos ataques aéreos.

Autoridades de saúde no enclave controlado pelo Hamas disseram na segunda-feira que mais de três semanas de contínuos ataques de artilharia e foguetes israelenses deixaram mais de 8.300 mortos, incluindo mais de 3.400 crianças. Israel insiste que só tem como alvo o Hamas e outros grupos armados em Gaza, e que a culpa por todas as vítimas civis recai diretamente sobre o Hamas porque desencadeou a guerra e se escondeu entre a população civil em Gaza.

Israel afirma que o ataque inicial do Hamas e o contínuo lançamento de foguetes de Gaza mataram mais de 1.400 pessoas desde 7 de outubro.



O exército israelense intensifica o bombardeio do norte da Faixa de Gaza

Determinado a demonstrar o seu controlo total sobre a guerra, Netanyahu visitou alguns dos seus soldados no fim de semana, dizendo-lhes que estavam “cercados por um mar de amor”.

Um vídeo granulado das FDI mostrou soldados israelenses realizando uma operação limpa e clínica, enquanto tanques chegavam a Gaza à medida que as operações terrestres aumentavam. O exército alegou ter matado dezenas de combatentes do Hamas que se esconderam dentro de edifícios na faixa de terra densamente povoada – e numa vasta rede de túneis escavados por baixo deles, através dos quais tentaram atacar as forças.

Mas muitos em Israel têm uma visão muito diferente da guerra no seu país, incluindo Ryoma Kedem, que perdeu a filha e os netos no horrível ataque terrorista quando homens armados do Hamas invadiram a sua comunidade perto da fronteira de Gaza.

No fim de semana, Kedem juntou-se a um pequeno protesto na cidade de Ashdod, no sul de Israel, onde veio expressar a sua raiva contra o seu governo e contra o homem que o lidera, o primeiro-ministro Netanyahu.

“Até quando continuaremos com esse derramamento de sangue?” ela perguntou. “Se este homem não for embora, não teremos solução”.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, de centro-esquerda, visita tropas em uma base naval em Ashdod, sul de Israel, em 29 de outubro de 2023, em meio à guerra de seu país com o Hamas na Faixa de Gaza. Bolsa do governo israelense via Reuters



Embora as FDI tenham prometido que a guerra com o Hamas levaria a uma “nova realidade de segurança” para os israelenses, muitos no país acreditam Netanyahu e sua liderança de extrema direita A coligação é um obstáculo para encontrar a paz que tem escapado ao país desde a sua fundação em 1948, e não o desejo do governo de trabalhar para a alcançar.

As tensões também estão a aumentar rapidamente nos maiores territórios palestinianos da Cisjordânia ocupada por Israel. Quatro palestinianos foram mortos em confrontos com as forças israelitas nas últimas 24 horas e tem havido protestos regulares em solidariedade com os que estão presos em Gaza.

O Ministério da Saúde dirigido pela Autoridade Palestina, a administração apoiada pelo Ocidente na Cisjordânia, anunciou na segunda-feira que cerca de 330 palestinos foram mortos em confrontos com as forças israelenses desde 7 de outubro.

O adolescente palestino Yazan Najjar estava entre aqueles que expressaram sua raiva no fim de semana. Ele disse à CBS News que acredita que as crianças de Gaza foram esquecidas.

O palestino Yazan Najjar fala com a CBS News em um protesto em Ramallah, na Cisjordânia, em solidariedade aos que estão presos na Faixa de Gaza, 29 de outubro de 2023.

“Me enoja que o mundo esteja nos virando as costas e não fazendo nada para nos proteger”, disse ele.

Enquanto Israel bombardeia Gaza, não há lugar seguro onde se esconder para cerca de 2,3 milhões de palestinianos presos na estreita faixa de terra na costa do Mediterrâneo, ficando sem tudo, incluindo as necessidades básicas de alimentos, água e medicamentos. As agências de ajuda dizem que os comboios de camiões autorizados a atravessar Gaza através da sua fronteira sul com o Egipto durante a semana passada são lamentavelmente inadequados e continuam a apelar a uma abertura mais ampla da fronteira.

O desespero tornou-se tão intenso que pessoas invadiram um armazém da ONU no fim de semana para pegar qualquer coisa que encontrassem.

O produtor da CBS News, Marwan al-Ghoul, está entre os presos em Gaza e dirigiu pelo que resta da parte norte da cidade de Gaza no fim de semana. Ele viu crianças olhando entre os escombros de uma casa que acabara de ser destruída por um ataque aéreo israelense, em busca de vítimas. O corpo de uma mulher apareceu sob o concreto quebrado e o aço retorcido.



O produtor da CBS News descreve a cena em Gaza: ‘Vi mortes e corpos por toda parte’

Ambulâncias correram de um lugar para outro durante todo o fim de semana em Gaza, tentando resgatar os gravemente feridos.

Muitos civis refugiaram-se em hospitais, que o exército israelita ordenou repetidamente que fossem evacuados.

O exército israelita acusa o Hamas de usar os hospitais de Gaza como bases, de colocar armas, combatentes e até centros de comando em túneis sob os edifícios e nos próprios edifícios – e de usar médicos e civis à sua volta como escudos humanos.

O Crescente Vermelho diz que não pode evacuar hospitais porque se tentar transferir centenas de pacientes em cuidados intensivos, eles morrerão.

À medida que Israel intensifica a sua guerra contra o Hamas, crescem os apelos vindos de dentro de Gaza – e de todo o mundo – com muitos a apelar a um cessar-fogo imediato por razões humanitárias.

Embora o Secretário-Geral da ONU, António Guterres, tenha emitido um apelo pessoal a um “cessar-fogo humanitário imediato”, nem o Conselho de Segurança da ONU, nem toda a Assembleia Geral, nem o governo dos EUA, foram tão longe.

Os Estados Unidos e as Nações Unidas instaram Israel a priorizar a proteção dos civis.

Pamela Falk, da CBS News, das Nações Unidas, contribuiu para este relatório.