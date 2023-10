O curso do conflito fronteiriço entre o Líbano e Israel mudará? | Notícias do conflito israelo-palestiniano

Israel e o Hezbollah libanês têm estado envolvidos em confrontos limitados na sua fronteira há semanas, e as coisas parecem estar a aumentar gradualmente à medida que Tel Aviv continua o seu ataque militar brutal a Gaza, no meio do crescente custo humano da guerra.

Os combatentes do Hezbollah têm trocado tiros com as forças israelitas regularmente desde que Israel lançou o seu bombardeamento após um ataque surpresa do Hamas em 7 de Outubro que matou cerca de 1.400 pessoas em Israel. Mais de 8.500 palestinos, a maioria deles mulheres e crianças, foram mortos em incansáveis ​​bombardeios israelenses, gerando protestos em todo o mundo.

Então, quais são os últimos desenvolvimentos nos combates fronteiriços entre Israel e o Hezbollah, como vão as coisas para o Hezbollah em casa e no terreno, qual é a relação com o Irão e o que vem a seguir?

Qual é a dimensão dos combates na fronteira?

Os combates fronteiriços aumentaram gradualmente de dimensão ao longo das semanas, mas ainda não se transformaram numa guerra total.

Inicialmente, os dois lados começaram a atacar-se mutuamente com ataques de artilharia, e Israel também trouxe os seus próprios drones.

Num dos primeiros incidentes com vítimas, o videojornalista da Reuters Issam Abdullah, de 37 anos, foi morto num ataque israelita que também feriu vários outros jornalistas. A Repórteres Sem Fronteiras disse na segunda-feira que o ataque foi deliberado.

O número exato de vítimas desde então não é claro, mas acredita-se que dezenas de pessoas tenham morrido, a maioria delas membros do Hezbollah. O exército israelense também anunciou uma série de baixas e vários civis foram mortos.

Mudar de tática?

As escaramuças entre Israel e o Hezbollah foram, na sua maioria, limitadas em âmbito e geografia durante as primeiras três semanas de combates na fronteira, e tiveram como alvo em grande parte áreas isoladas e instalações militares perto da fronteira.

Mas nos últimos dias, ambos os lados expandiram o âmbito das suas operações, ultrapassando os 2 a 4 quilómetros (1,2 a 2,5 milhas) de fronteira que tinham observado anteriormente.

Reportando do Líbano, Ali Hashem da Al Jazeera disse na segunda-feira que Israel agora tem como alvo cidades a cerca de 16 quilômetros (10 milhas) de profundidade no sul do Líbano, com o Hezbollah e grupos armados que ele apoia atingindo alvos tão profundos quanto 14 quilômetros (8,7 milhas). Ele acrescentou que um prédio residencial também foi atingido em Israel.

Frente Libanesa O que está acontecendo?

Posso dizer com confiança que estamos agora na terceira fase da escalada.

1- A profundidade das hostilidades em ambos os lados da fronteira estende-se por pelo menos 10 quilómetros. -Ali Hashem Ali Hashem (@alihashem_tv) 30 de outubro de 2023

É importante notar que o Hezbollah está a fazer maior uso do seu arsenal. O país implantou mais drones, usou diferentes tipos de mísseis guiados antitanque e, há poucos dias, começou a usar mísseis terra-ar, um dos quais abateu um drone israelense.

Zeina Khader da Al Jazeera disse no seu relatório de Rmeish, no sul do Líbano, que o curso do conflito está a mudar.

“As táticas utilizadas pelo Hezbollah estão evoluindo”, disse ela.

“Durante as primeiras três semanas da escalada, o Hezbollah sofreu um grande número de vítimas. Desde sexta-feira, só anunciou o assassinato de dois combatentes. Não está claro se esta mudança de táctica se destina a evitar pesadas baixas ou representa uma escalada do conflito.

Irá o Hezbollah intervir totalmente?

O Hezbollah tem uma ala militar forte que se acredita ser muito mais superior que o exército libanês. Mas também tem que lidar com a política local.

Na semana passada, o primeiro-ministro interino Najib Mikati disse que estava a cumprir o seu dever de evitar que o Líbano entrasse na guerra.

Ele acrescentou: “Até agora, o Hezbollah administrou a situação de forma racional e sábia, e as regras do jogo permaneceram restritas a certos limites”.

Entretanto, o Líbano enfrenta uma grave crise económica que se agravou com o início da guerra, enquanto os seus políticos não conseguiram eleger um presidente durante um ano.

Assim, embora muitos libaneses possam ter sentimentos em relação aos palestinianos, também temem envolver-se numa nova guerra. Isto é especialmente verdade porque muitos deles testemunharam a guerra sangrenta com Israel em 2006, na qual mais de 1.200 pessoas foram mortas no Líbano, muitas delas civis. Pelo menos 165 israelenses também foram mortos na guerra.

Mas altos funcionários do Hezbollah têm-se reunido com altos funcionários do Hamas no Líbano desde o início do conflito para discutir uma “vitória abrangente” sobre Israel.

O secretário-geral do grupo, Hassan Nasrallah, provocou um discurso esperado na sexta-feira através de pequenos clipes online, aumentando as expectativas sobre o que ele poderia anunciar e o seu impacto nos combates.

Sam Heller, analista da Century Foundation baseado em Beirute, disse que o Hezbollah provavelmente intensificará os seus ataques às posições israelitas ou entrará totalmente no conflito agora que Israel lançou as suas operações terrestres em Gaza.

A oposição interna a uma guerra devastadora seria grande, mas, ao mesmo tempo, acredito que não seria suficiente para restringir completamente ou dissuadir o Hezbollah de agir se a sua intervenção for de importância suficiente para si mesmo e para o eixo mais amplo de resistência ao qual pertence. “É uma parte importante”, disse Heller à Al Jazeera.

Além do Hezbollah e das suas facções afiliadas no Líbano, o eixo inclui facções políticas e armadas na Síria, no Iraque e no Iémen, além de um grupo de facções palestinianas.

Qual é a relação entre o Irã e a Síria?

O Irão é um grande apoiante deste eixo de resistência, que se opõe fortemente a Israel e aos seus apoiantes ocidentais, liderados pelos Estados Unidos. Teerão e Moscovo são os principais apoiantes do presidente sírio, Bashar al-Assad, que esmagou em grande parte a rebelião armada no seu país.

Teerã disse que não desempenhou nenhum papel no ataque do Hamas, e as autoridades americanas e israelenses não encontraram nenhuma evidência disso.

O Irão alertou repetidamente que a guerra pode expandir-se se Israel continuar a atacar civis em Gaza, e os Estados Unidos acusaram-no de facilitar ataques aos seus interesses no Iraque e na Síria através de representantes, aos quais Washington respondeu com os seus próprios ataques militares. .

Heller disse que o Irão terá um papel a desempenhar na forma como as coisas vão daqui para frente, mas os resultados dos seus esforços nas últimas décadas são agora sentidos com mais clareza.

“Penso que a contribuição mais significativa do Irão é aquela que ocorreu nos anos que antecederam esta última guerra em Gaza, que é a construção desta infra-estrutura regional e a engenharia do eixo de resistência que agora parece ter conseguido restringir os israelitas. , pelo menos até certo ponto.” “Isso limitou os recursos e táticas que os israelenses estão se preparando para usar em Gaza agora”, disse ele, referindo-se a relatos de que Israel deslocou grandes forças na sua fronteira com o Líbano e que está preocupado com a abertura de uma segunda frente no guerra enquanto a guerra continua. Ele luta em Gaza.