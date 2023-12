AMD Stock: Todos os olhos voltados para o novo chip de IA – aqui está o que o Morgan Stanley prevê

Na quinta-feira, 7 de dezembro de 2023, o poder dos chips semicondutores Microdispositivos Avançados (NASDAQ:AMD) Ela revelou sua mais recente linha de chips projetados para o mercado de IA, conhecida como APU (unidade de processamento acelerado) Instinct MI300X. A AMD afirma que o MI300X oferecerá velocidades de computação até 1,6 vezes mais rápidas do que o atual chip H100 HGX da Nvidia. Além disso, a AMD espera que esses novos chips permitam à empresa capturar uma parcela significativa do mercado total endereçável de US$ 400 bilhões para chips de IA, que a Nvidia domina atualmente com uma participação de mercado de cerca de 90%.

Agora, o que Wall Street diz sobre esta ostentação?

Joseph Moore, analista do Morgan Stanley, divulgou um relatório sobre os novos chips Emperor. Moore tem uma visão positiva sobre as ações da AMD, classificando-as como acima do peso (ou seja, compra). Entre os pontos positivos que ele cita, Moore diz que a AMD ganhou “endossos para o MI300 da Microsoft, Oracle, Meta e outros”. Moore também postulou um mercado endereçável de US$ 400 bilhões por ano para chips de IA – um mercado que, como mencionado anteriormente, era quase integralmente detido pela subsidiária da Nvidia até agora.

Comparada com a atual receita anual da AMD de apenas US$ 22 bilhões, isso parece uma enorme oportunidade de mercado.

Apesar do tom positivo do comunicado de imprensa da AMD e do evento que o acompanha, Moore ainda parece ter algumas reservas e está relutante em ser excessivamente optimista sobre este desenvolvimento.

como?

Bem, como o fato de a AMD dizer que o mercado de chips de IA custa US$ 400 bilhões. A Nvidia acredita que o mercado de IA é de apenas US$ 250 bilhões, enquanto a própria AMD disse que era de US$ 150 bilhões há apenas alguns meses. Além disso, dado que todo o mercado de semicondutores, globalmente, é atualmente de apenas US$ 600 bilhões, a afirmação da AMD de que o mercado total endereçável é de “US$ 400 bilhões” apenas em chips de IA parece um pouco agressiva.

A segunda questão que vale a pena destacar é a suposição de Moore de que a maioria dos potenciais compradores de chips de IA da AMD espera que eles sejam uma alternativa “econômica” aos chips da Nvidia para uso em inferências de IA. Por um lado, a “custo-benefício” pode ser uma coisa boa – ajudando a AMD a entrar em um mercado atualmente dominado pela Nvidia. Por outro lado, “custo-benefício” pode não ser uma boa notícia para as margens de lucro.

Aqui está um último ponto a considerar: os compradores existentes de chips Nvidia podem gostar da ideia de ter a AMD servindo como um fornecedor alternativo potencial de chips. Mas também podem não querer falar sobre esta possibilidade em voz alta. A razão, aponta Moore, é que “os clientes estão relutantes em endossar qualquer alternativa à NVIDIA devido ao risco de que isso possa reduzir suas alocações” para chips NVIDIA.

Tradução: existe uma preocupação real de que se um cliente da Nvidia anunciar que está considerando comprar chips da AMD, a Nvidia pode decidir não vender a esse cliente todos os chips da Nvidia que o cliente também queira comprar.

Resumindo: há um gorila de 800 libras rondando o mercado de chips de IA hoje, e a AMD não é esse.

No geral, Street tem atualmente uma visão cautelosamente otimista sobre a gigante dos chips. O consenso dos analistas classifica a AMD como uma compra moderada com base em 25 compras contra 9 retenções. No entanto, as ações registaram um salto em 2023 e subiram 99% no acumulado do ano e, como tal, o preço-alvo médio de 129,45 dólares sugere que permanecerão dentro da faixa no futuro próximo. (Veja a previsão de ações da AMD)

