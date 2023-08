A junta do Níger diz que está aberta a negociações, enquanto Putin e os EUA enfatizam a paz

(Reuters) – A junta militar do Níger disse nesta terça-feira que está aberta a negociações para resolver uma crise regional decorrente do golpe militar do mês passado, enquanto a Rússia e os Estados Unidos pedem uma solução pacífica.

As potências ocidentais e os governos democráticos africanos pediram aos líderes golpistas que devolvessem o presidente deposto Mohamed Bazoum, a quem haviam prendido desde 26 de julho, mas os líderes militares recusaram e rejeitaram as tentativas de negociação.

Chefes do exército da África Ocidental devem se reunir quinta e sexta-feira em Gana para se preparar para uma possível intervenção militar, e o principal bloco regional, a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), ameaçou lançá-la se a diplomacia falhar.

Qualquer intervenção militar poderia desestabilizar ainda mais a empobrecida região do Sahel, onde uma insurgência de grupos ligados à Al Qaeda e ao Estado Islâmico deslocou milhões na última década e desencadeou uma crise de fome.

Ali Muhammad Amin al-Zein disse: “Estamos em uma fase de transição. Esclarecemos as entradas e saídas e reiteramos nosso desejo de permanecer abertos e conversar com todas as partes, mas insistimos na necessidade de o país ser independente.” Quem foi nomeado primeiro-ministro pelos militares na semana passada.

Ele falou após uma viagem para se encontrar com o presidente do Chade, Mohamed Deby, que lançou seu golpe em 2021. A tomada do poder pelo Níger é a sétima na África Ocidental e Central em três anos.

O golpe e suas consequências absorveram potências internacionais com interesses estratégicos na região.

O presidente russo, Vladimir Putin, falou com o chefe militar do Mali sobre o recente golpe no vizinho Níger na terça-feira, uma ligação que deve enervar os governos ocidentais que temem a crescente influência russa na região do Sahel, na África Ocidental.

O presidente interino do Mali, Asimi Guetta, disse na plataforma de mídia social X, anteriormente conhecida como Twitter, que Putin “enfatizou a importância de uma resolução pacífica da situação para uma região mais estável do Sahel”.

[1/3]O presidente russo, Vladimir Putin, dirige-se aos participantes do Fórum Técnico-Militar Internacional do Exército-2023 via link de vídeo em Moscou, Rússia, nesta foto divulgada em 14 de agosto de 2023. Sputnik/Mikhail KLEMENTEV/Kremlin via REUTERS/Foto de arquivo Aquisição de direitos de licenciamento

A porta-voz do Pentágono, Sabrina Singh, disse que o governo do presidente dos EUA, Joe Biden, está comprometido com uma solução diplomática e disse que o Níger é um parceiro que ela não quer perder.

Singh se recusou a caracterizar a aquisição como um golpe, mas disse que “definitivamente parece uma tentativa de golpe”.

Enquanto isso, a presidente nigeriana e presidente da CEDEAO, Paula Tinubu, disse na terça-feira que a CEDEAO recebe o apoio da Comunidade Regional da África Central nos esforços para derrubar o golpe do Níger e restaurar a ordem constitucional.

“Entendo o medo de nosso povo de qualquer forma de ação militar. Estamos trabalhando para manter as sanções em vigor e as seguimos ao pé da letra”, disse ele em um comunicado.

A influência russa na África Ocidental cresceu enquanto o Ocidente diminuiu desde o início de uma série de golpes. Líderes militares em Mali e Burkina Faso expulsaram forças da França, a antiga potência colonial, e fortaleceram os laços com Moscou.

No Mali, o governo militar também trouxe mercenários do Grupo Wagner da Rússia, que foram acusados ​​de executar civis e cometer outros graves abusos dos direitos humanos.

Sob o governo de Bazoum, o Níger permaneceu um aliado ocidental. Os Estados Unidos, França, Alemanha e Itália têm tropas estacionadas lá sob acordos com o agora deposto governo civil.

Putin pediu o retorno da ordem constitucional no Níger, enquanto o comandante de Wagner, Yevgeny Prigozhin, saudou a aquisição militar e ofereceu seus serviços.

O apoio à Rússia parece estar aumentando no Níger desde o golpe, com os apoiadores da junta militar agitando bandeiras russas em comícios e pedindo que a França se retire.

Os líderes do golpe no Níger cancelaram uma série de acordos militares com a França, embora Paris tenha dado de ombros, dizendo que não os reconhecia como autoridades legítimas.

(Reportagem de Felix Onuah de Abuja). Reportagem adicional de Mohamed Ramadan no Chade e Idriss Ali em Washington. Escrito por Nelly Beaton; Edição por John Stonestreet, Estelle Sherbon, Alexandra Hudson e Jonathan Otis

