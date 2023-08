Israel pode arrancar antigos mosaicos cristãos perto do Armagedom. Para onde poderia ir aquela centelha de raiva então?

TELL MEGIDO, Israel (AP) – Um antigo mosaico cristão com uma referência antiga a Jesus como Deus está no centro de um debate que enfureceu os arqueólogos: deveria ser o piso ornamentado de séculos de idade, localizado perto do que se acredita ser o local profetizado do Armagedom? Com ​​ele, para ser desenraizado e emprestado a um museu americano que foi criticado por suas práticas de aquisição anteriores?

As autoridades israelenses estão pensando exatamente isso. O empréstimo proposto para o Museu da Bíblia em Washington também ressalta o aprofundamento dos laços entre Israel e os cristãos evangélicos nos Estados Unidos, de quem Israel passou a depender de apoio político, dólares de turismo e outros benefícios.

Os mosaicos de Megiddo são do que se acredita ser o mais antigo salão de oração cristão do mundo, localizado em uma vila da era romana no norte de Israel. Foi descoberto por arqueólogos israelenses em 2005 durante escavações de salvamento realizadas como parte de uma expansão planejada de uma prisão israelense.

A prisão está localizada em uma encruzilhada histórica a 1,6 km ao sul de Tel Megiddo, na extremidade do amplo e plano vale de Jezreel. O complexo é cercado por uma cerca branca de aço encimada por arame farpado e usada para deter prisioneiros de segurança palestinos.

Do outro lado de um campo pontilhado de esterco de vaca e cacos de cerâmica, o local coroado por palmeiras da cidade da Idade do Bronze e do Ferro e antigos campos de batalha onde alguns cristãos acreditam que uma batalha decisiva entre o bem e o mal emergirá no final dos dias: o Armagedom.

Para alguns cristãos, especialmente os evangélicos, este será o pano de fundo para o tão esperado clímax da Segunda Vinda, quando a ira divina eliminará aqueles que se opõem ao reino de Deus; Serve como o foco de suas esperanças de justiça final.

A Autoridade de Antiguidades de Israel disse que decidirá sobre a mudança nas próximas semanas, após consultas com um órgão consultivo.

“Existe todo um processo em que estão envolvidos acadêmicos e arqueólogos”, disse o diretor da Academia, Eli Escozido. A organização disse que mover os mosaicos de seu local original era a melhor maneira de protegê-los da construção iminente na prisão.

A decisão sobre o empréstimo será tomada exclusivamente pela Autoridade de Antiguidades, disse Geoffrey Kluha, curador-chefe do Museu da Bíblia.

Ele disse à Associated Press por e-mail que o museu “certamente receberia bem a oportunidade de educar nossos milhares de visitantes sobre peças importantes da história, como esses mosaicos”.

Muitos arqueólogos e acadêmicos expressaram fortes objeções à ideia de remover o Megiddo Mosaic de seu paradeiro – e ainda mais para exibi-lo no Museu da Bíblia.

Cavan Conconnon, professor de religião na Universidade do Sul da Califórnia, disse que o museu funciona como uma “máquina bíblica nacionalista cristã de direita” com vínculos com “outras instituições que promovem evangélicos brancos, nacionalismo cristão e formas de sionismo cristão”.

“Minha preocupação é que esses mosaicos percam seu contexto histórico real e recebam o contexto ideológico que continua a ajudar o museu a contar sua história”, disse ele.

Outros rejeitam a ideia de mover o mosaico antes que o estudo acadêmico seja concluído.

“É muito cedo para mover esse mosaico”, disse Matthew Adams, diretor do Centro para o Mundo Mediterrâneo, um instituto de pesquisa arqueológica sem fins lucrativos envolvido em escavações em Tell Megiddo e no acampamento legionário romano adjacente à Legio.

Questionado sobre as críticas às práticas do Museu de Washington, Cloha disse: “Grandes museus e distintas instituições comprometidas com a preservação histórica tiveram que lidar com questões de patrimônio cultural, especialmente nos últimos anos”.

Ele acrescentou: “Para ser claro: o Museu da Bíblia se orgulha de ter lançado uma pesquisa proativa e uma revisão abrangente dos itens de suas coleções”. “O Museu iniciou as devoluções, quando apropriado, aos países de origem, sem a obrigação de fazê-lo, e incentiva outras instituições a fazerem o mesmo.”

Com base em outras descobertas na escavação e no estilo das letras nas inscrições, os arqueólogos do IAA dataram o piso de mosaico no século III – antes do Império Romano se converter formalmente ao cristianismo e quando seus seguidores ainda eram perseguidos. No entanto, um dos benfeitores que pagou para decorar a antiga casa de culto era um centurião que servia no acampamento legionário romano ao lado.

O mosaico traz inscrições gregas, entre elas uma oferenda “a Deus Jesus Cristo”.

desde Abriu as portas em 2017O Museu da Bíblia tem enfrentado críticas por suas práticas de coleta e promoção de uma agenda política cristã evangélica. Em 2018, ela teve que Recriação de uma tabuleta antiga da Mesopotâmia Saqueado do Iraque e admitido que muitos Partes dos Manuscritos do Mar Morto Em sua coleção havia falsificações modernas. As autoridades americanas também confiscaram milhares de tabletes de argila e outras antiguidades saqueadas do fundador do museu e chefe do Hobby Lobby e do cristão evangélico Steve Green e os devolveram ao Iraque.

O empréstimo do mosaico fortalecerá as relações entre Israel e o museu. O museu patrocina duas escavações arqueológicas em Israel e tem uma galeria patrocinada pela Autoridade de Antiguidades de Israel. Kluha disse que o museu também planeja realizar uma série de palestras envolvendo arqueólogos da Autoridade de Antiguidades.

Os cristãos evangélicos, cujos números estão crescendo em todo o mundo, estão se tornando alguns dos mais fervorosos apoiadores de Israel, doando grandes somas de dinheiro e visitando o país como turistas e peregrinos. Nos Estados Unidos, eles também estão pressionando políticos no Congresso para apoiar Israel.

Os evangélicos, que representam mais de um terço dos estimados dois bilhões de cristãos do mundo, dizem que sua afinidade com Israel vem das raízes judaicas do cristianismo.

Alguns veem a fundação de Israel como o cumprimento da profecia bíblica, inaugurando uma esperada era messiânica na qual Jesus retornará e os judeus aceitarão o cristianismo ou morrerão. Este credo Isso preocupou alguns israelensesmas Políticos abraçaram apoio evangélico para o estado, no entanto.

Desde a sua descoberta, o mosaico permaneceu enterrado sob os pisos da Prisão de Megiddo. Nos últimos anos, no entanto, o governo israelense começou a apresentar um plano plurianual para mudar a prisão de sua localização atual e desenvolver um local turístico em torno dos mosaicos.

O sítio arqueológico de Tell Megiddo já é um grande atrativo para os cristãos evangélicos que visitam a Terra Santa. Ônibus de peregrinos a caminho da Galiléia ou da Galiléia param para ver as ruínas de uma cidade bíblica e para orar no local onde eles acreditam que o fim do mundo ocorrerá.

Nem o IAA nem o museu discutiram os termos exatos da proposta de empréstimo, mas Escuzido propôs algo semelhante à turnê mundial de uma década de um mosaico romano encontrado na cidade de Lod, no centro de Israel, até que Israel o fizesse. Eu completei um museu para abrigá-lo.

Os especialistas continuam céticos quanto ao desenraizamento do mosaico.

disse Candida Moss, professora de teologia na Universidade de Birmingham, que co-escreveu um livro sobre o Museu da Bíblia.

Rafi Greenberg, professor de arqueologia na Universidade de Tel Aviv, disse que a proposta cheira a colonialismo, com as potências dominantes historicamente extraindo achados arqueológicos das colônias.

“Mesmo que Israel nunca admita que é uma colônia, na verdade ele se comporta como uma colônia, o que eu acho estranho”, disse ele. Os achados arqueológicos, disse Greenberg, “devem ficar onde estão e não ser desenraizados, levados para outro país e essencialmente apropriados por uma potência estrangeira”.

___

A cobertura religiosa da Associated Press é apoiada pela Associated Press cooperação Com The Conversation US, financiado pela Lilly Endowment Inc. , AP é o único responsável por este conteúdo.