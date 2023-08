A inflação medida pelo IPC deve aumentar em julho. Por que o Fed não se importa?

O Índice de Preços ao Consumidor, que deve ser divulgado pelo Departamento do Trabalho na quinta-feira, deve mostrar ganhos mensais modestos em julho, mesmo com o aumento da inflação anualizada pelo IPC. Os preços do Core CPI também deverão ser relativamente baixos, com a continuação de seu aumento anual. Mas não se espera que os números da inflação mudem a política do Fed.







O S&P 500 estava caindo antes do relatório de inflação do IPC, mas ainda está perto das máximas de 52 semanas.

Previsões de inflação do IPC

Os economistas esperam que o índice de preços ao consumidor de julho suba 0,2% em relação ao mês anterior, após um aumento semelhante em junho. O núcleo do CPI, que exclui alimentos e energia, também deve subir 0,2% ante junho.

No entanto, espera-se que a inflação anual do IPC suba para 3,3%, de 3% em junho. Isso reflete a estabilidade de preços em julho de 2022. O núcleo da inflação deve permanecer em 4,8%.

O salário médio por hora aumentou 4,4% em junho em comparação com o ano anterior. Mas a última pesquisa do IBD/TIPP descobriu que apenas 16% dos adultos dizem que seus salários estão acompanhando a inflação, o nível mais baixo desde pelo menos fevereiro de 2022. E cerca de 58% dizem que não acompanharam. Isso aumentou de 20% a 55% em julho.

Essa crescente sensação de ficar para trás provavelmente reflete a recuperação dos preços da gasolina. Os preços na bomba ainda estão baixos em relação ao ano anterior, mas subiram significativamente nas últimas semanas.

O impacto da política do Fed

Exceto por um relatório de inflação do IPC surpreendentemente forte, o impacto da política do Fed pode ser mínimo.

Primeiro, os formuladores de políticas sabem que a inflação mais alta do IPC em julho refletirá em grande parte as duras comparações em comparação com o ano anterior, e não uma ampla reaceleração das pressões de preços.

Em segundo lugar, as autoridades do Fed indicaram que estão chegando ao fim de um aumento de juros, adotando uma abordagem de esperar para ver.

Após uma pausa em junho, os formuladores de políticas aumentaram as taxas de juros em um quarto de ponto na reunião do Federal Reserve de 25 a 26 de julho. O presidente do Fed, Jerome Powell, disse que a reunião do final de setembro seria “ao vivo”, o que significa que um aumento dos juros é possível, mas deu indícios de que o banco central não tomaria medidas, observando que os riscos de inflação estão “equilibrados”.

Desde então, os formuladores de políticas deram alguns sinais contraditórios desde a reunião do Fed em julho, mas em geral mostraram paciência.

O presidente do Fed da Filadélfia, Patrick Harker, disse na terça-feira: “Acho que podemos estar em um ponto em que podemos ser pacientes e manter as taxas de juros estáveis ​​e deixar que as medidas de política monetária que tomamos façam seu trabalho”.

Os mercados veem apenas 13% de chance de outro aumento de juros na reunião de 20 de setembro, subindo para pouco mais de 30% na reunião de 1º de novembro. As probabilidades diminuíram na semana passada.

Na reunião de 1º de novembro, as autoridades do Fed terão relatórios de inflação e empregos até setembro, bem como a primeira leitura do crescimento do PIB no terceiro trimestre.

O sentimento do investidor se deteriorou quando o índice de otimismo econômico atingiu seu nível mais baixo em um ano

Reação do S&P 500 ao relatório do CPI

O S&P 500 subiu 17,2% ano a ano até terça-feira, apesar do recente recuo.

O Tesouro de 10 anos caiu para 4,01% na quarta-feira, antes do relatório de inflação do IPC. O rendimento de referência subiu para uma alta de 2023 de 4,21% no dia 4 de agosto, antes de cair acentuadamente. Mas um rendimento maior de 10 anos reflete um aumento nas emissões do tesouro e um crescimento econômico mais forte. Os rendimentos do Tesouro de curto prazo, que estão intimamente ligados à política do Fed, caíram ou permaneceram estáveis ​​nas últimas semanas.

Na sexta-feira, o Departamento do Trabalho divulgará o Índice de Preços ao Produtor de julho. Os economistas esperam que o PPI e o núcleo do PPI mostrem um ganho mensal de 0,2%. A inflação do PPI deve subir para 0,7% de 0,1%, enquanto o núcleo da inflação do PPI deve cair para 2,3% de 2,4%.

Leia o panorama geral todos os dias para se manter sincronizado com as tendências do mercado, as principais ações e setores.

Siga Ed Carson no Twitter em @funcionário Para atualizações do mercado de ações e muito mais.

