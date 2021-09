A indústria de ferramentas está melhorando seu perfil

Engenharia portuguesa e alvenaria de ferramentas De Portugal para o mundo: A indústria de ferramentas está a melhorar o seu perfil

Autor: Alexander Stark

Portugal – O Cluster Português de Engenharia e Ferramentas possui mais de seis décadas de experiência no mercado internacional, disponibilizando a sua abrangente cadeia de valor para apoiar clientes globais em mais de 80 países. A inovação e o conhecimento de base tecnológica e a capacidade de prestar serviços de qualidade e soluções fiáveis ​​“one-stop-shop” (do design ao produto) são algumas das principais características do mercado português.

Desde 2010, o Cluster Português de Engenharia e Ferramentas (Pool-Net) aumentou a sua produção e exporta mais de 100 por cento sob a marca comum “Engenharia e Equipamentos de Portugal”. A indústria de ferramentas possui mais de 500 empresas e emprega mais de 11.000 funcionários. Em 2018, a indústria portuguesa de ferramentas exportou bens no valor de cerca de 700 milhões de euros, confirmando a 3ª maior produção de moldes para agulhas de plástico do país na Europa. O Cluster Português de Engenharia e Ferramentas é uma referência mundial nestas indústrias, representando 90 por cento da produção total de ferramentas na Alemanha, França, Espanha, Reino Unido e muitos outros mercados com quota de exportação.

As indústrias de moldes e plásticos desempenham um papel importante quando novos desenvolvimentos são feitos. Durante a epidemia Govit-19, as empresas do cluster fortaleceram suas capacidades explorando o desenvolvimento de um plano de ação abrangente que permitiria a inovação e novas soluções em qualificação de pessoas, design, desenvolvimento de produtos e manufatura. As empresas investiram cerca de 50 milhões em projetos de pesquisa e desenvolvimento.

Usando abordagens de produção sem defeito e processos competitivos e produtos avançados e verdes suportados por tecnologias da indústria 4.0, como inteligência artificial, produção de síntese, simulação / dual digital, avaliação do ciclo de vida e computação de alto desempenho, as empresas estão explorando novas oportunidades e desafios relacionados ao digital e tendências verdes, modificando suas habilidades e competências técnicas em conformidade.

A indústria portuguesa de engenharia e equipamentos avança e diversifica a sua cadeia de valor, apostando na colaboração para fornecer soluções a mercados como o automóvel, aeronáutico e aeroespacial, dispositivos médicos, embalagens e eletrónica.

Organizado em projetos de colaboração técnica:

Ferramenta 4G Ferramentas avançadas para o programa de manufatura inteligente incluem 20 empresas e dez institutos de treinamento (RTOs) e universidades. Sua missão é explorar tecnologias da indústria 4.0, robótica coletiva, inteligência artificial, realidade aumentada, produção combinada e produção com defeito zero.

S4 Blast – O projeto Sustainable Plastic & Advanced Solutions abrange nove empresas e seis RTOs e universidades. Este pacote é organizado pela Pool-Net e explora circularidade, consistência e valor agregado, novos produtos poliméricos avançados e multifuncionais, tecnologias de produção avançadas e integração inteligente de produtos e processos.

PTcentroDiH -Centro Digital de Inovação para Portugal, integrado com Pool-Net e três outros clusters (Tice.PT; Site Habitat, Inovcluster), três universidades (Coimbatore, Aviro e UBI); Seis instituições politécnicas (Lyria, Carta, Tomar, Visay, Coimbatore, Castello Franco); Suporta oito RTOs (Sentimfe, Itcon, CDCV, IPL, PLC3, ID, EMITEC e IPN) e a Comissão Portuguesa de Desenvolvimento Regional (CCDRC). O projeto visa melhorar o processo de digitalização da indústria e das empresas públicas nos próximos sete anos.

Com o objetivo de melhorar continuamente as qualificações das pessoas que trabalham na indústria, o Conjunto de Ferramentas e Engenharia Portuguesa lançou uma iniciativa de empreendedorismo a nível nacional para formar e qualificar os seus trabalhadores industriais. O cluster agiu como um demonstrador devido ao seu impacto multissetorial no processo geral de industrialização europeu.

Sendo a Alemanha o mais importante mercado de exportação para o cluster português de Engenharia e Instrumentos, as empresas organizam a sua participação em duas grandes feiras comerciais sob a marca comum “Engenharia e Instrumento de Portugal”. As empresas do cluster participarão da Feira de Tecnologia Médica que será realizada em Fakuma, Friedrichshafen, Alemanha, de 15 a 18 de novembro de 2021 em D ச sseldorf, Alemanha.

Globalmente, o cluster busca demonstrar sua capacidade na forma de webinars, eventos P2B, acordos de cooperação, open houses, conferências internacionais para novas oportunidades de negócios e colaboração.

Um dos eventos planejados pelo cluster 2021 Haverá atividades ao vivo e online neste evento bienal que acontecerá na Marinha Grande, Portugal, de 21 a 26 de novembro de 2021, garantindo a participação do maior número de pessoas possível.

(Fonte: Pool Net)

