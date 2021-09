Viajante do nordeste descontente fala com Ryan Airbertine após o cancelamento antecipado da rota de Portugal

Viajante nordestino descontente fala após o cancelamento antecipado de Ryan Airbertine na rota portuguesa – Evening Express

Calendário Ícone de calendário da área de trabalho. Cancelar Ícone de um círculo com uma diagonal. Cenouras Um ícone de seta em bloco apontando para a direita. O email Ícone de um envelope de papel. Facebook Ícone “F” do Facebook. Google Ícone “G” do Google. Conectado Ícone da marca “in” anexado. Saída Ícone de saída. Perfil Um ícone semelhante à cabeça e ombros humanos. Telefone Ícone de um receptor de telefone tradicional. Dick Ícone de uma marca de seleção. Em geral Símbolo do olho humano e das pálpebras. Privado O ícone de um olho humano e as pálpebras com uma linha diagonal através dele. Pasta Ícone de uma pasta de papel. Quebra Ícone de ponto de exclamação em um fundo circular. Ferramenta de foto Ícone de uma câmera digital. Cenouras O símbolo da seta da cenoura. Relógio O símbolo de um mostrador de relógio. Fechar Ícone em forma de X. Elipse Ícone de 3 pontos horizontais. Envelope Ícone de um envelope de papel. Facebook Ícone do logotipo do Facebook. Ferramenta de foto Ícone de uma câmera digital. casa O símbolo de uma casa. Instagram Ícone do logotipo do Instagram. Conectado Ícone do logotipo em anexo. Lupa O símbolo da lupa. Próximo O símbolo da seta apontando para a direita. Perceber Uma marca de centro dentro de um círculo. Anterior A seta apontando para a esquerda. Avaliação O símbolo de uma estrela. Marcação O símbolo da tag. Twitter Ícone do logotipo do Twitter. atuação Ícone de formato de câmera de vídeo. Compartilhado Ícone do logotipo do WhatsApp.



Todas as categorias