A Geração Z está liderando as compras online em Cingapura

O relatório mostrou que a Geração Z, que normalmente nasceu entre 1997 e 2012, lidera outras gerações na descoberta, avaliação e compras online, com 45% delas a fazê-lo através das redes sociais. Muitos sites de mídia social introduziram recursos de comércio eletrônico em suas plataformas, fornecendo uma alternativa aos sites populares de compras online como Lazada e Shopee. Por exemplo, os usuários podem comprar diretamente na TikTok Store ou no Facebook Marketplace sem navegar fora do aplicativo. As compras nas redes sociais contribuem para a indústria do comércio social, que deverá crescer significativamente em Singapura nos próximos cinco anos, e deverá atingir 6,99 mil milhões de dólares até 2028, de acordo com um relatório recente. Um relatório publicado no ano passado sobre Pesquisa e Mercados.

A Geração Z prefere fazer compras via TikTok e Instagram em vez do Facebook, que é mais popular entre as gerações mais velhas, uma Pesquisa de 2023 conduzida pela empresa britânica de análise YouGov mostrar-se. Mais de 15 milhões de empresas usam o TikTok para promover seus negócios para um público de 325 milhões de usuários mensais, disse a plataforma de conteúdo do Sudeste Asiático. lançar. Vídeos que utilizam entretenimento e valor informativo para estimular compras online, também conhecidos como "shoppertainment", criaram um mercado na plataforma que vale hoje 500 mil milhões de dólares, de acordo com um relatório recente. Relatório TikTok 2022. Tal estratégia permite que as empresas atraiam compradores criando conteúdo divertido, confiável e inspirador que atenda às necessidades emocionais dos clientes, disse a TikTok.

O envolvimento emocional nas “compras de lazer” atrai a Geração Z porque prefere comprar a criadores de conteúdos que trazem uma dimensão de autenticidade ao produto, disse Lawrence Loh, professor de estratégia e política na Escola de Negócios da Universidade Nacional de Singapura (NUS). “Em comparação com outras gerações, eles preferem ser realistas sobre o que compram”, disse ele. Os criadores de conteúdo que promovem produtos também podem apelar às preferências de autenticidade da Geração Z, usando funções de transmissão ao vivo em plataformas de mídia social. Tracy Loh, professora sênior de gerenciamento de comunicações na Singapore Management University, disse que, diferentemente da experiência de compra estática de sites de comércio eletrônico como Lazada ou Taobao da China, as transmissões ao vivo do TikTok conversam com seu público por três ou quatro horas por vez. Ela disse que é como receber a recomendação de um amigo, pois ajuda o comprador a ganhar mais confiança do usuário em relação à marca. “Você quer alguém cujo fator de confiança seja alto, especialmente quando se trata de produtos pessoais ou íntimos, como cosméticos ou saúde”, disse ela. A compradora on-line frequente, Wu Zuo'an, disse que criou seu primeiro meio de comunicação social Comprar pelo TikTok depois de assistir um criador testar um produto cosmético específico durante uma transmissão ao vivo. “Percebi que o produto realmente funciona assim que o coloquei no rosto”, disse o cingapuriano de 22 anos. Wu disse que planeja usar o TikTok para comprar cosméticos a partir de agora.

Influenciadores com 1.000 a 10.000 seguidores que criam conteúdo, também conhecidos como nanoinfluenciadores, representam a maior parcela das contas no TikTok e no Instagram, de acordo com Banco de dados de comércio eletrônico Statista. Esses microinfluenciadores atraem os compradores da Geração Z porque oferecem recomendações especializadas que atendem às preferências ecléticas da Geração Z, disse Loh, da Universidade Nacional de Cingapura. Como a Geração Z tem experiência digital, eles confiam mais nos influenciadores das redes sociais para orientar suas decisões de compra, disse ele. "Eles querem encontrar algo que corresponda às suas atitudes e preferências." Em contraste, os millennials nascidos entre 1981 e 1996 preferem grandes marcas ou pessoas com grande influência, como celebridades ou figuras desportivas.

A Geração Z é visível e atua como formadora de opinião. Muitos influenciam os hábitos de compra e o estilo de vida dos seus pais ou avós Lawrence Loh Professor de Estratégia e Política na Escola de Negócios da Universidade Nacional de Cingapura

Loh, da SMU, disse que os sites tradicionais de comércio eletrônico começaram a imitar as mídias sociais, expandindo seu alcance de influenciadores, usando influenciadores menores para combater campanhas locais e atrair a Geração Z. "A Shopee está usando artistas locais mais jovens em vez de pessoas como Cristiano Ronaldo em mais campanhas em Cingapura", disse ela. O comércio social também torna mais fácil para a Geração Z seguir as recomendações dos influenciadores, combinando ferramentas de busca de informações com a capacidade de fazer compras diretas. Por exemplo, o recurso "Postagens de compras" do Instagram permite que as empresas marquem produtos diretamente em suas postagens de fotos ou vídeos, levando os usuários à página de checkout com apenas alguns cliques. "É um balcão único para a Geração Z, onde eles não precisam ir para plataformas adicionais", disse ela à CNBC. "Quanto menos obstáculos uma pessoa tiver que superar, maior será a probabilidade de ela fazer uma venda."