Consumidores esmagados pelos preços dos supermercados, apesar da desaceleração da inflação: pesquisa

Os americanos estão furiosos porque continuam a ser pressionados pelo aumento das contas dos alimentos, mesmo quando a inflação se aproxima dos níveis pré-coronavírus, de acordo com uma nova pesquisa.

Última pesquisa de verificação do Axio Vibe Um estudo realizado em Dezembro com 2.120 adultos revelou que cerca de 72% dos participantes sentiam que a inflação ainda estava a atingir fortemente as mercearias.

Quase 60 por cento também disseram que se sentem irritados, ansiosos e resignados quando fazem compras enquanto lutam para melhorar os seus orçamentos.

O sentimento negativo nas mercearias surge num momento em que os preços dos alimentos continuam a subir, apesar da queda da inflação desde que atingiu o máximo de quatro décadas de 9,1% no verão passado.

Agora, com apenas 3,4%, a inflação está próxima da meta de 2% da Fed, mas os preços não estão a cair uniformemente.

O Bureau of Labor Statistics (BLS) constatou que, em Dezembro, o custo dos mantimentos ainda estava a aumentar, com o custo dos cereais e produtos de panificação a subir 2,6% e as frutas e legumes a subir 0,3% desde o ano passado.

A taxa de inflação nos preços dos alimentos na América subiu para 13,5% em agosto de 2022. Bureau de Estatísticas Trabalhistas dos EUA

Os preços dos ovos também subiram 8,9% em relação a novembro, não só pela inflação, mas também pelos efeitos da gripe aviária que voltou a atingir o setor.

No geral, a categoria “preços dos alimentos domésticos” aumentou 1,3% em 2023, um número que parece pequeno, mas surge depois de anos de custos elevados e de um aumento de 13,5% em Agosto.

Isso significa que os americanos que gastaram US$ 100 em suas contas de supermercado em 2019 gastarão cerca de US$ 125,51 na mesma quantidade de alimentos em dezembro, de acordo com dados do BLS.

Embora os preços tenham caído desde o pico do ano passado, permanecem persistentemente elevados, com o custo dos cereais a subir 2,6% em Dezembro. Imagens Getty

No geral, estima-se que os americanos gastem 21% mais nas suas contas de mercearia em comparação com os níveis pré-pandemia. Imagens Getty

Isto mostra que os americanos ainda gastam 21% mais nas suas contas de mercearia do que antes da pandemia, uma indicação clara de que a inflação continua a ser um tema delicado para a maioria dos consumidores, de acordo com o inquérito Axio.

Parte da raiva também pode resultar do facto de os preços dos produtos alimentares terem caído após os máximos registados em 2022, atingindo níveis mais normais na Primavera de 2023, antes de subirem novamente no Outono.

Embora ainda haja esperança de que a inflação caia para níveis pré-pandemia, é provável que uma descida não ocorra tão cedo, uma vez que o IPC permanece volátil.

A grande maioria dos americanos relata sentir raiva e ansiedade quando sai para comprar mantimentos. Imagens Tada – Stock.adobe.com

Embora a inflação seja relativamente baixa, de 3,4%, na verdade representa um aumento em relação aos 3,1% registados em Novembro e superior aos 3,2% que os economistas esperavam.

Apesar do caminho acidentado pela frente, Bill Adams, economista-chefe do Comerica Bank, disse que o último relatório do Índice de Preços ao Consumidor BLS mostrou que a inflação provavelmente continuará a diminuir em 2024.

“O panorama geral é que as perturbações económicas causadas pela pandemia estão a desaparecer, o crescimento económico está a atingir um ritmo mais normal e a escassez de mão-de-obra é muito menos significativa, ajudando a normalizar a inflação.” Adams escreveu em uma visão geral do relatório BLS.

