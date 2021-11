A WTA disse que ainda não conseguiu localizar a estrela do tênis chinesa Peng Shuai

A Associação Feminina de Tênis disse que ainda não conseguiu localizar de forma independente a tenista chinesa Peng Shuai, semanas após a alegada agressão sexual profissional de um ex-funcionário do governo chinês.

O presidente e CEO da WTA, Steve Simon, disse na quarta-feira que tentou várias vezes entrar em contato com Peng, sem sucesso, horas depois que a mídia estatal chinesa noticiou. Postar uma captura de tela Por uma carta supostamente de um jogador de tênis.

O comunicado, que foi transmitido pelo Twitter da emissora chinesa CGTN, citou Peng dizendo que ela não estava desaparecida nem doente e que estava descansando em casa.

No entanto, Simon disse que a declaração “apenas levanta minhas preocupações sobre sua segurança e paradeiro” e que ele “teve dificuldade em acreditar que foi Bing Shuai quem realmente escreveu o e-mail … ou acreditar no que foi atribuído a ela”.

Ele acrescentou, “Peng Shuai deve ter permissão para falar livremente, sem coerção ou intimidação de qualquer fonte. Suas alegações de agressão sexual devem ser respeitadas e investigadas com total transparência e sem censura.”

Em 2 de novembro, Ping publicou uma longa alegação de agressão sexual em sua conta pessoal verificada no Weibo contra o ex-vice-premiê chinês Zhang Gaoli. Postado nas redes sociais Foi apagado rapidamente Nada verificável foi ouvido dela desde então.

A WTA no domingo pediu uma investigação sobre as alegações de Ping, dizendo ao New York Times que a federação estava preparada para retirar seus negócios da China se não visse “resultados apropriados” de tal investigação.

Enquanto isso, a quatro vezes campeã do Grand Slam Naomi Osaka, a atleta feminina mais bem paga do mundo, chamou a atenção para o caso de Peng na terça-feira. “A censura não está bem a qualquer custo, espero que Peng Shuai e sua família estejam bem e bem”, escreveu ela no Twitter, adicionando a hashtag #WhereIsPengShuai.

O crescente mistério sobre o paradeiro de Peng chega menos de três meses antes da China estar pronta para hospedar Jogos Olímpicos de Inverno de 2022 em Pequim.

Na semana passada, Human Rights Watch, com sede nos Estados Unidos Ela disse Ele enviou cartas a todos os patrocinadores do jogo pedindo-lhes que se manifestassem contra os abusos dos direitos humanos na China, mas não recebeu nenhuma resposta.

Ainda não está claro se algum país ocidental, incluindo os Estados Unidos, vai adotar algum tipo de boicote diplomático aos Jogos, uma medida que os Estados Unidos tomaram pela última vez contra a Rússia nas Olimpíadas de Sochi em 2014.

Peng está atualmente classificado em 191 na turnê de singles WTA, mas anteriormente era um jogador de duplas número um.