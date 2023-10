A busca dos Warriors por um campeonato da NBA significa consertar uma defesa que vaza – NBC Sports Bay Area e Califórnia

SAN FRANCISCO – Com a pré-temporada da NBA registrada, os Warriors encerraram seu campo de treinamento de 2023 no domingo. Embora alguns aspectos tenham corrido bem, pelo menos um desafio crítico permanece em grande parte incompleto.

A pré-temporada expôs as suas deficiências defensivas. Este elemento tem muitos reparos a fazer antes de poder atingir o nível necessário para disputar o campeonato.

Faltam dois dias para o primeiro jogo da temporada regular.

“Na terça à noite”, disse Klay Thompson, referindo-se à noite de estreia, “acho que você verá um esforço defensivo muito melhor do que o que viu nas últimas duas semanas”.

Embora o técnico Steve Kerr esteja otimista, ele está mais cauteloso.

“Precisamos ser mais consistentes”, disse Kerr após uma partida leve no domingo. “Não achei que nossa defesa estivesse boa na pré-temporada. Tem que melhorar.”

Os jogos da pré-temporada são os primeiros passos para a construção de bons hábitos, e os Warriors têm sido bastante inconsistentes na defesa. O resultado foi uma classificação de 108,7, ficando em 22º lugar entre 30 equipes.

Esses números refletem a ausência de Draymond Green, que perdeu todos os cinco jogos da pré-temporada, mas também refletem os hábitos irritantes de quem está em quadra.

“Às vezes, nossa concha é ótima. Às vezes, quando temos certos grupos na quadra, eles se comunicam”, disse Green, que pôde participar da partida amistosa. Então outros grupos não se comunicam bem. Isso é algo em que posso ajudar.

Green foi oito vezes selecionado para o time totalmente defensivo e jogador defensivo do ano de 2016-17. Ele poderia ser o zagueiro mais versátil do campeonato, capaz de defender todas as cinco posições. A defesa do Golden State sofrerá com sua ausência.

Ele vai melhorar quando voltar. Ele pode estar disponível para a abertura da temporada na terça-feira, mas quase certamente estará pronto no jogo 2, em 27 de outubro, contra os Kings, em Sacramento.

“Draymond irá automaticamente nos tornar melhores porque ele é Draymond”, disse Kerr.

“Mas isso não nos isenta de cometer alguns dos erros que cometemos, porque esses erros acontecerão quer Draymond esteja lá ou não, a menos que os corrijamos.”

Uma das áreas mais preocupantes foi a rotatividade. O Golden State tem média de 17,6 por jogo, empatado em 18º lugar na liga. O que é ainda mais preocupante é que os adversários obtiveram 21 pontos por jogo nessas premiações. Este é um indicador de uma equipe que tem muitas viradas de bola viva.

“Esse deve ser o nosso foco”, disse Green. “É difícil defender isso.”

Green reconheceu que ele e Stephen Curry são os maiores responsáveis ​​pelas viradas, mas Chris Paul, um jogador com baixa taxa de rotatividade ao longo de sua carreira, serviria como antídoto.

No entanto, isso não leva em consideração os problemas defensivos que surgiram no meio campo na temporada passada e contra ele durante a pré-temporada. Existem simplesmente muitas quebras, o que muitas vezes leva a faltas ou à desistência de cestas fáceis.

“A principal coisa para este grupo é a comunicação”, disse Green. “É um grupo novo, ainda se sentindo confortável uns com os outros e aprendendo os pontos fortes uns dos outros. O que ajuda a acelerar esse processo é a comunicação.”

“Vou dizer isso publicamente porque quero colocar pressão e sei que ele vai lidar com isso: precisamos que Kevon Looney fale mais. Loon é alguém que se tornou um ponto focal em tudo o que fazemos. Ele sabe tudo. Tudo.”

Draymond está pedindo a Looney para fazer o que o ex-grande homem Andrew Bogut fez de melhor durante seu tempo com os Warriors. Saiba o que o oponente está tentando fazer e fale sobre isso em voz alta. E também para regular o trânsito, principalmente dentro do arco de três pontos. E sempre informe seus companheiros de equipe sobre as circunstâncias por trás deles.

“Será importante para nós ouvirmos mais a voz dele porque todos em campo se sentirão mais confortáveis ​​quando ouvirem a grande voz”, disse Green sobre Looney. “E ele está crescendo nesta área. Acho que é hora de ele dar o passo final nesta área. Não tenho dúvidas de que ele fará isso e será grande para nós.”

Até que isso aconteça regularmente, é apenas teórico.

Actualmente, as questões relacionadas com a defesa são mais uma preocupação rotineira do que uma questão de preocupação séria. Os guerreiros acreditam que podem ser corrigidos. O que eles não sabem é quanto tempo vai demorar.

Baixe e siga o Dubs Talk Podcast