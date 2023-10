A interceptação tardia de Jordan Love sela o destino dos Packers na vitória dos Broncos por 19-17

Não foi um jogo bonito hoje em Denver, mas atingiu a linha entre Broncos e Packers. Foi a interceptação de Jordan Love que selou o destino dos Packers.

Na terceira para 2 no final do quarto período, Love lançou um chute e PJ Lock do Denver interceptou, preservando a vantagem dos Broncos por 19-17.

Essa foi a única reviravolta de Love no jogo, mas ele enfrentou muitas outras dificuldades, principalmente no primeiro tempo, quando a defesa do Broncos fechou o ataque dos Packers. Love começou a fazer algumas jogadas no segundo tempo e os Packers abriram uma vantagem de 17-16, mas um field goal tardio do Broncos fez a diferença.

AJ Dillon tem sido o único ponto positivo para o ataque dos Packers. Ele foi o principal arremessador e também teve um enorme catch-and-run de 29 jardas no final do quarto período que levou os Packers ao alcance do que teria sido um field goal vencedor. Mas a penalidade de retenção apoiou os Packers, e então Love fez aquela escolha.

Russell Wilson não foi bom para o Broncos, mas arremessou 194 jardas, correu 21 jardas e não teve virada. Isso foi bom o suficiente.

A derrota deixa os Packers para 2-4 e a vitória melhora os Broncos para 2-5. Nenhuma dessas equipes foi particularmente boa, mas o Broncos conseguiu uma vitória apertada hoje.