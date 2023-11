Zhongzhi Enterprise Group: China inicia investigação criminal sobre banco paralelo ‘falido’.

Hong Kong

o Os problemas que assolam um dos maiores conglomerados financeiros privados da China pioraram Zhongzi Agora no centro de investigação criminal.

A polícia de Pequim lançou uma investigação sobre a unidade de gestão de fortunas do Zhongzhi Enterprise Group, disseram as autoridades no fim de semana. O anúncio ocorre poucos dias depois de a empresa ter dito aos investidores que “Comprimida com força“.

De acordo com um comunicado publicado no sábado, a polícia suspeita que Zhongzi cometeu “crimes ilícitos” e impôs “processos criminais obrigatórios” contra vários suspeitos, incluindo uma pessoa de sobrenome Xie. O fundador do grupo, Xie Zhikun, Ele morreu de ataque cardíaco em dezembro de 2021, mas seus sobrinhos ocupam cargos importantes no grupo, segundo a mídia estatal chinesa.

“Pede-se aos investidores que cooperem activamente com a polícia na investigação e recolha de provas”, disse a polícia, sem fornecer detalhes dos crimes ou procedimentos.

De acordo com a Lei de Processo Penal da China, “medidas criminais compulsórias” podem significar qualquer coisa, desde fiança enquanto se aguarda julgamento ou prisão domiciliar até detenção ou prisão.

Zhongzhi controla quase uma dúzia de empresas de gestão de ativos e fortunas. Na quarta-feira, disse aos seus investidores numa carta que tinha “dívidas enormes” e não podia pagar todas as suas contas. Fixou o seu passivo total em até 460 mil milhões de yuans (65 mil milhões de dólares americanos) contra activos no valor de 200 mil milhões de yuans.

“A liquidez se esgotou e a depreciação dos ativos tornou-se grave”, disse Zhongzi Isto foi afirmado na mensagem, relatada pela mídia estatal chinesa. “A devida diligência inicial mostra que o grupo está gravemente insolvente e tem riscos operacionais contínuos significativos.”

Zhongzhi pediu desculpas pelos seus problemas financeiros e disse que desde a morte do seu fundador em 2021, e a subsequente demissão dos principais executivos, sofreu de uma gestão interna “ineficaz”.

O grupo não respondeu a um pedido de comentário na segunda-feira.

A empresa sediada em Pequim faz parte do setor “banco paralelo” da China, que movimenta US$ 3 trilhões. O setor que constitui Uma importante fonte de financiamento do país. O termo refere-se geralmente à actividade de financiamento que ocorre fora do sistema bancário formal, quer pelos bancos através de actividades extrapatrimoniais, quer por instituições financeiras não bancárias, tais como empresas de crédito.

As preocupações eram sobre as finanças de Zhongzhi Primeiramente Foi lançado em agosto, quando o fundo de sua propriedade parcial – Zhongrong International Trust – não conseguiu efetuar pagamentos a investidores individuais e corporativos.

Manifestantes furiosos foram gravados entoando slogans e exigindo pagamentos relacionados a produtos de investimento emitidos pela empresa, segundo vídeos postados nas redes sociais chinesas vistos pela CNN. Pelo menos três empresas listadas estavam entre as vítimas, com o volume de pagamentos perdidos excedendo 110 milhões de yuans (US$ 15 milhões).

Os pagamentos perdidos sublinham a longa crise imobiliária da China E sua extensão ao setor financeiro.

Uma das principais razões por trás dos problemas financeiros da empresa são os seus fortes laços com o setor imobiliário da China. Zhong Rong, que Gerenciou US$ 87 bilhões Valendo o dinheiro de clientes corporativos e indivíduos ricos, investiu cerca de um décimo do seu dinheiro em imóveis, de acordo com o seu relatório anual do ano passado.

Mas muitas empresas do seu portfólio imobiliário estão precisando de dinheiro desde 2020, depois que os reguladores começaram a reprimir os empréstimos imprudentes dos incorporadores.