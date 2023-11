O número de carros híbridos está aumentando apesar de Elon Musk, e como a Toyota esperava

O CEO da Tesla, Elon Musk, não pensa muito em veículos híbridos. O ano passado é Rejeite-os Como “fase” disse que “é hora de seguir em frente”. Mas a Toyota redobrou os seus esforços e a medida revelou-se presciente.

As vendas de veículos híbridos desaceleraram em 2023, saltando 48% nos primeiros três trimestres em comparação com o mesmo período do ano passado. Jornal de Wall Street mencionado. As vendas de carros híbridos no ano passado diminuíram cerca de 6% em comparação com 2021.

“É um mercado muito aquecido”, disse David Crist, chefe de vendas dos negócios da Toyota na América do Norte, ao jornal, acrescentando que a Toyota está fabricando o máximo possível de híbridos – que economizam combustível ao combinar um motor a gasolina e um motor elétrico. .

Ao mesmo tempo, a procura por carros eléctricos diminuiu. O mercado ainda está em expansão, mas o ritmo de crescimento diminuiu consideravelmente. Após o seu crescimento global de 63% no primeiro semestre do ano passado, aumentou apenas 49% no mesmo período deste ano. revista mencionado.

Foi isso que levou as montadoras, incluindo General Motors e Ford, a reconsiderar os investimentos na produção de carros elétricos. Parte do problema é que a primeira vaga de compradores já comprou os seus carros eléctricos e o próximo grupo de potenciais compradores está menos disposto e mais sensível aos preços.

“Muitas pessoas vivem de salário em salário e, com muitas dívidas, têm dívidas de cartão de crédito, dívidas hipotecárias”, disse Musk em uma teleconferência sobre os resultados do terceiro trimestre no mês passado. “Temos que tornar nossos carros mais baratos.”

Seus comentários foram feitos no momento em que a Tesla revelou seu menor lucro trimestral por ação em dois anos, ficando 10% abaixo das expectativas já negativas dos analistas.

Ford no terceiro trimestre mencionado Um aumento de 41% nas vendas de carros híbridos, superando facilmente as vendas de carros elétricos, e disse que espera que essas vendas quadrupliquem nos próximos cinco anos.

Tudo isso faz com que o ex-presidente e CEO da Toyota, Akio Toyoda, que há muito tempo é cético em relação ao hype em torno dos carros elétricos, se sinta certo. Há muito que ele sente que a indústria deveria proteger as suas apostas em veículos eléctricos, continuando a investir em híbridos e carros movidos a hidrogénio.

“As pessoas estão finalmente vendo a realidade”, disse ele recentemente.

Há pouco mais de um ano, ele disse a revendedores reunidos em Las Vegas que os veículos elétricos “levariam mais tempo do que a mídia quer que acreditemos… A Toyota é uma loja de departamentos para todos os tipos de motores. dizer: ‘Este é o produto’, que você deveria comprar.

No ano passado, Toyoda deixou o cargo de CEO, enquanto os investidores exigiam que a Toyota fizesse mais no segmento de veículos totalmente elétricos.

“A Toyota não está respondendo adequadamente aos apelos do mercado para assumir a liderança em veículos elétricos”, disse Satoru Aoyama, diretor sênior da Fitch Ratings. Dizer o Tempos Financeiros Em outubro do ano passado, alertou que a empresa poderia “perder a confiança dos investidores”.

Acontece que merecia mais confiança, e não menos.