Poderiam os esforços de Biden em matéria de energia limpa ser vítima do seu próprio sucesso?

Biden tem muito capital investido no boom solar: empregos politicamente atraentes, desenvolvimento de energia limpa que poderia atrair eleitores jovens e preocupados com o clima que se irritam com o presidente por outras questões, e uma sensação geral de que uma Casa Branca de Biden representa um força transformadora. Não é um governo provisório estático.

À primeira vista, as operações da Koseals parecem ser bastante bem-sucedidas. E no coração do distrito eleitoral da deputada Marjorie Taylor Greene, uma republicana que passou mais tempo tentando impeachment de Biden do que apoiando sua agenda de energia limpa, a QCells, uma subsidiária de um conglomerado sul-coreano, HanwaInvestiu US$ 208 milhões e dobrou a produção de painéis solares.