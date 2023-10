Zack Wheeler, Bryce Harper e Kyle Schwarber dão liderança à série de Phils – NBC Sports Philadelphia

PHOENIX – Os Phillies tinham exatamente o homem que precisavam no sábado à noite, e nunca mais olharam para trás no jogo 5 do NLCS depois de marcar duas rebatidas para Zack Wheeler antes de seu primeiro arremesso da noite.

Quanto a Zac Gallen? Ele provavelmente já viu Kyle Schwarber e Bryce Harper o suficiente.

Os Phillies venceram por 6 a 1 para salvar um de seus três jogos no Arizona e retornar à Filadélfia com uma vantagem de 3 a 2 na série melhor de 7. Eles terão duas chances em casa na segunda e terça (se necessário) para avançam para sua segunda World Series consecutiva.

Schwarber e Harper acertaram um home run solo de 905 pés no topo do sexto para dobrar a vantagem dos Phillies. Cada um deles levou Gallen para o fundo do primeiro turno do Jogo 1 e fez o mesmo no sexto turno do Jogo 5. Gallen acertou um único rebatedor com o menor nível de sua carreira. Ele é um candidato Cy Young, mas não enganou os rebatedores canhotos dos Phillies.

A dupla Schwarber-Harper também foi responsável por duas corridas de Phillies no primeiro inning, já que escolheram colocar os corredores nas curvas com um eliminado. Após um erro de Alec Bohm, Bryson Stott entregou um grande single RBI.

O próximo rebatedor foi JT Realmuto, que também acertava os corredores nas curvas. Com o Realmuto perdendo por 0-2 na contagem, os Phillies testaram a defesa do Arizona e levaram Stott para o segundo lugar. Assim que o apanhador dos D-backs Gabriel Moreno fez seu arremesso, Stott congelou e Harper decolou da terceira posição, superando um arremesso errôneo para deslizar com segurança para o primeiro roubo de casa dos Phillies na pós-temporada. Ele não tinha muito espaço para se movimentar em torno de Moreno e seu punho/antebraço acabou fazendo contato com o rosto de Moreno. Harper ficou por perto para verificar o receptor enquanto os treinadores do Arizona cuidavam dele por alguns minutos.

Schwarber e Harper estão agora empatados com Jason Werth no maior número de home runs na história dos playoffs do Phillies, com 11. Os 20 home runs de Schwarber na pós-temporada também são os maiores de todos os tempos feitos por um rebatedor canhoto.

Realmuto se juntou à festa do home run com um golpe duplo para o campo esquerdo na oitava entrada, quebrando uma seqüência de 16 rebatidas de simples consecutivas pelos Phillies. As duas corridas extras foram enormes, permitindo que os Phillies usassem menos substitutos para fins de playoff nas duas últimas entradas.

Wheeler não foi tão afiado como nos três jogos anteriores da pós-temporada, permitindo um contato mais forte do que o normal, mas evitando danos até o home run solo de Alec Thomas no final do sétimo. Wheeler fez sete, permitindo apenas uma corrida e eliminando oito. Ele lançou 99 arremessos.

Em 10 jogos dos playoffs, os oponentes de Wheeler atingiram 0,164/0,211/0,256. São 232 rebatedores com o equivalente a um golpe de arremessador.

O comprimento de Wheeler foi fundamental para os Phillies depois que eles usaram seu bullpen para cobrir 8⅔ entradas nos últimos dois jogos. O técnico Rob Thompson sabia que precisava se afastar de Craig Kimbrel e Orion Kerkering, o que reduziu suas escolhas para destros. José Alvarado também apareceu em jogos consecutivos e estava se aquecendo em determinado momento da sétima entrada, mas os Phils conseguiram se afastar dele.

Jeff Hoffman, Seranthony Dominguez e Matt Strahm foram usados ​​​​apenas depois que Wheeler fechou, com Strahm enfrentando um rebatedor. Com folga no domingo, todo o bullpen deverá estar disponível para o Jogo 6.

Todo jogo do playoff tem que ser vencido, disse Realmuto na sexta-feira, e o Phils precisava deste. Agora, os D-backs precisarão derrotá-los duas vezes no Citizens Bank Park, onde os Phils estão 6-0 na pós-temporada e possuem o melhor recorde de home run na história dos playoffs da MLB com 28-11.