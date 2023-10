Semana 7 do Fantasy Football Inativo – Quem entra e quem sai?

Missa AJRedator da equipe ESPN5 minutos para ler

Aaron Jones está pronto para retornar de lesão esta semana? Stefania Bell discute o caminho de Aaron Jones para a recuperação de uma lesão no tendão da coxa e como ele poderia retornar na semana 7.

Quaisquer classificações mencionadas nesta coluna vêm do nosso site Classificação da equipe do ESPN Fantasy.

O comparecimento inativo aos domingos deve começar aproximadamente 90 minutos antes dos horários de início programados: aproximadamente 11h30 ET para os primeiros jogos e 14h30 ET para jogos no final da tarde.

Atualize frequentemente para obter as informações mais recentes.

Os jogos são às 13h ET

Damien Harris, RB, BUF — exterior/infravermelho

Impacto: James Cook e Latavius ​​​​Murray dividirão as corridas no backfield de Buffalo.

Quentin Morris, TE, BUF — Fora

IMPACTO: Dalton Kinkaid retorna da concussão e dividirá gols com Dawson Knox.

Roshawn Johnson, RB, CHI — Fora

Impacto: Ele ainda está lidando com problemas pós-concussão, então alguma forma de timeshare entre Donta Foreman, Travis Homer e Darrenton Evans provavelmente estará em vigor.

Justin Fields, QB, CHI — Fora

IMPACTO: O novato da Divisão II, Tyson Bagent, receberá a ligação em seu lugar.

Deshaun Watson, QB, CLE — ativo

Impacto: Ele não joga desde a semana 3, mas está claro que está pronto para tentar.

Kareem Hunt, RB, CLE — ativo

Impacto: Deon Jackson foi promovido ao plantel ativo como seguro, mas claramente pode não ser necessário. Ainda não vimos uma boa dose de Jerome Ford.

Marvin Jones Jr., WR, DET — Fora

Impacto: Jones não viajou com a equipe por motivos pessoais. Espere um aumento nos gols de Jameson Williams.

David Montgomery, RB, DET — Fora

Impacto: Jahmyr Gibbs terá que lidar com a maioria dos toques de defesa, especialmente com Craig Reynolds (ativo) lidando com uma lesão na costela.

Alec Pierce, WR, IND — ativo

Impacto: Michael Pittman Jr. e Josh Downs ainda são as principais opções de fantasia aqui.

Kellen Granson, TE, IND — Fora

Impacto: Mo Alie-Cox e Drew Ogletree provavelmente entrarão e sairão da escalação.

Jimmy Garoppolo, QB, LV — Fora

IMPACTO: Brian Hoyer começará em seu lugar e lançará a bola para Davante Adams, que foi retirado do boletim de lesão na sexta-feira.

Kayshawn Bote, WR, NE — Inativo

Impacto: Demario Douglas e JuJu Smith-Schuster também estão listados como questionáveis, mas apenas Douglas está ativo neste.

Hunter Henry, TE, NE — ativo

Impacto: No entanto, ele provavelmente não merece começar esta semana – e o mesmo vale para o colega TE Mike Gesicki.

Daniel Jones, QB, NYG — Inativo

IMPACTO: Tyrod Taylor teve mais uma estreia para os Giants, que mostraram muito pouco ataque durante toda a temporada.

Os jogos são às 16h ET

Zach Pascal, WR, ARI — Duvidoso

Impacto: Michael Wilson o ultrapassou em grande parte na hierarquia do WR, tornando o status de Pascal relativamente discutível.

Kyler Murray, QB, ARI — Fora

IMPACTO: Seu período de treinamento para retornar do IR já começou e ele poderá começar na Semana 8. Mas, por enquanto, Joshua Dobbs permanece no centro.

Greg Dolcic, TE, DN — exterior/infravermelho

IMPACTO: Dulcich se machucou novamente na semana passada e está de volta ao IR. Adam Troutman será titular, mas não é um fator de fantasia.

Aaron Jones, RB, GB — Duvidoso

Impacto: Seus problemas nos tendões da coxa continuam persistentes, tornando esta uma decisão potencial na hora do jogo. Esteja preparado para recorrer a AJ Dillon, mas pelo menos por enquanto, espera-se que Jones tente.

Justin Watson, WR, KC — Fora

Impacto: ele não será designado para IR, mas ainda deve permanecer até pelo menos a Semana 10. Kadarius Toney e Rashee Rice se beneficiam no curto prazo, mas Mecole Hardman Jr. Ele acabou de ser readquirido pelos Chiefs e pode ter algo a dizer sobre isso.

Jalen Guyton, WR, LAC — Fora

Impacto: Embora o período de três semanas para retornar do IR já tenha começado, ele ainda não está pronto para jogar. Na próxima semana pode ser uma história diferente.

Kyren Williams, RB, LAR — exterior/infravermelho

IMPACTO: Darrell Henderson Jr. foi promovido do time de treino para turvar ainda mais um comitê substituto que já incluía o novato Zach Evans, Royce Freeman e Myles Gaskin. Adam Schefter relata que Freeman e Henderson farão a maior parte do trabalho pesado hoje.

Deontae Johnson, WR, Pitt — É ativado por infravermelho

IMPACTO: Seu retorno chega na hora certa para o Steelers, que colocou TE Pat Freiermuth no IR com uma lesão no tendão da coxa.

DK Metcalf, WR, SEA — Duvidoso

Impacto: Após o treino limitado na sexta-feira, ele provavelmente será convocado para o jogo. Se você tiver uma opção saudável de jogar na janela inicial, talvez não queira esperar por Metcalf.

Zach Charbonnet, RB, MAR — Duvidoso

Efeito: É como se você estivesse sentado aqui. Kenneth Walker III pode ver mais carregamentos do que o normal. Espera-se que DeeJay Dallas assuma a função de RB reserva esta semana.

Jogo de domingo à noite

Jeff Wilson Jr., RB, MIA — É ativado por infravermelho

Impacto: Eventualmente, ele dividirá a defesa com Raheem Mostert, mas não se sabe exatamente quando ele substituirá Salvon Ahmed pela franquia.

Julio Jones, WR, PHI — Ele foi promovido da comissão técnica

Impacto: Ele acabou de assinar com a equipe, então esperar mais do que um conjunto limitado de fotos esta semana é provavelmente muito otimista.