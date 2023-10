MLB suspende jogos de Bryan Abreu 2 do Astros devido a ‘arremesso intencional’ em Adulys Garcia do Rangers

A Liga Principal de Beisebol anunciou no sábado que suspendeu o defensor externo do Houston Astros, Brian Abreu, por dois jogos por “arremessar intencionalmente” o defensor externo do Texas Rangers, Adelis Garcia, durante a vitória do jogo 5 de sexta-feira sobre os Texans. Aqui está o que você precisa saber:

A suspensão entra em vigor imediatamente, mas Abreu pode recorrer.

Abreu Garcia acertou um rebote no final da oitava entrada, com o Rangers vencendo por 4 a 2, iniciando uma briga para sair dos bancos.

Após discussão entre os árbitros, Abreu, Garcia e o técnico do Houston, Dusty Baker, foram expulsos.

Os Astros lideram o Rangers por 3 a 2 na American League Championship Series e se enfrentam no próximo domingo, no Jogo 6.

O outfielder do Astros, Lance McCullers Jr., e o outfielder do Rangers, Matt Bush, foram multados não revelados e banidos do banco de seu time pelo resto da American League Championship Series por seus papéis na briga. Nenhum dos arremessadores atuou na série, mas foram multados “devido ao seu papel no incidente”, segundo a liga.

O que você sabe

Todos os Astros perguntaram sobre o incidente após o jogo de sexta-feira – incluindo o próprio Abreu – e alegaram que o arremesso contra Garcia não foi intencional. Os seis árbitros que arbitraram a partida discordaram. A MLB citou a determinação dos árbitros no comunicado de imprensa anunciando a suspensão de Abreu, juntamente com “a natureza perigosa do campo e seu impacto potencial na segurança do jogador”.

Abreu acertou Garcia no ombro com uma bola rápida de 158,3 mph no primeiro arremesso. Tanto Abreu quanto Baker disseram que o time pretendia empurrar Garcia para cima e para dentro, mas o apanhador Martin Maldonado afirmou que o arremesso que atingiu Garcia deveria ser jogado fora. Maldonado também se preparou. É importante destacar que Abreu enfrentou 287 rebatedores na temporada regular e eliminou apenas três deles. – Chandler Rome, redator da equipe do Astros

Isso foi surpreendente?

Embora chegue em um momento ruim para os Astros, a decisão da MLB não surpreende. A visão da situação era drástica demais para a liga ignorar, e como Justin Verlander disse após o jogo de sexta-feira: “Eu entendo a Liga Principal de Beisebol e estou tentando tirar a rebatida do campo, e os arremessadores e times estão assistindo o jogo do jeito que é feito.” Isso costumava ser feito. Eu entendi aquilo. é perigoso.”

Uma bola rápida no primeiro arremesso a quase 150 km/h acima da cintura é algo que a liga não pode ignorar, especialmente depois que seis de seus árbitros determinaram que o arremesso foi intencional. – Roma

Abreu vai recorrer?