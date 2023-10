O procurador-geral dos EUA diz que o império de criptomoedas de Sam Bankman-Fried foi “construído sobre mentiras”.

Nova Iorque

CNN

–



Em suas declarações iniciais a um júri recém-empossado no tribunal federal de Manhattan na quarta-feira, os advogados ofereceram prévias de seus casos, oferecendo dois relatos contrastantes do colapso do império de criptomoedas de Sam Bankman-Fried.

O procurador assistente dos EUA, Thein Rin, pintou o retrato de um empresário cruel e ganancioso, cujo apetite infinito por riqueza e poder o levou a roubar bilhões de dólares em dinheiro de clientes.

“Ele tinha riqueza, tinha poder, tinha influência”, disse Ren. “Mas tudo isso, tudo isso, foi construído sobre mentiras.”

Rehn repetiu as acusações do governo de que o banqueiro Fried, conhecido como SBF, usou sua bolsa de criptomoedas, FTX, como seu cofrinho pessoal, usando dinheiro que tirou de clientes para enriquecer a si mesmo e sua família, comprando imóveis de luxo à beira-mar nas Bahamas e canalizando milhões em campanhas.Política americana.

O governo dos EUA acusou Bankman Fried (31 anos) da acusação contra ele Múltiplas acusações de fraude e conspiraçãoApós a implosão de sua plataforma de negociação de criptomoedas, FTX, no ano passado.

“Esse cara roubou bilhões de dólares de milhares de pessoas”, disse Ren, apontando para o banqueiro Fried a poucos metros de distância. Ele enfatizou repetidamente um argumento central: que Bankman roubou Fried, recrutou outras pessoas para ajudá-lo no roubo, mentiu sobre o roubo e continuou a mentir na tentativa de encobrir seus crimes.

Elizabeth Williams/AP Este diagrama do tribunal mostra o procurador-assistente dos EUA, Thein Rin, fazendo sua declaração de abertura.

Enquanto Rehn falava, Bankman-Fried, vestido de terno e gravata e acompanhado por seus advogados, focou os olhos em um laptop e não demonstrou nenhuma reação às afirmações do promotor. Mas quando o seu advogado, Mark Cohen, se adiantou para falar, o comportamento de Bankman-Fried suavizou-se e o seu foco mudou para o banco do júri.

Cohen ofereceu uma visão muito diferente de seu cliente e da queda de seu negócio.

“Sam não fraudou ninguém”, disse ele ao júri, argumentando que seu cliente agiu de boa fé durante a ascensão e queda de suas startups.

“Sam era uma pessoa trabalhadora”, disse Cohen, acrescentando que a SBF era “um nerd da matemática que não bebia nem festejava”.

Quanto aos erros que levaram ao colapso da FTX e da Alameda, Cohen afirmou que Bankman-Fried e os seus colegas, como muitos empresários, estavam “construindo o avião enquanto o pilotavam”. Mas com o colapso da indústria das criptomoedas em 2022, estava prestes a entrar numa “tempestade perfeita”.

Cohen repetiu algumas das defesas que Bankman-Fried fez no ano passado, incluindo que “as coisas estavam acontecendo rapidamente” e que a FTX não tinha uma equipe integrada de gestão de risco.

Ele disse: “Não é crime ser CEO de uma empresa que mais tarde pede falência”.

Cohen também procurou minar a principal testemunha da acusação, Carolyn Ellison, ex-namorada de Bankman-Fried e ex-CEO da Alameda. Cohen disse ao júri que embora Bankman tenha instruído Fried a colocar coberturas nas posições de risco da Alameda, não o fez. O próprio Bankman-Fried reclamou nos documentos Vazou para o New York Times Ele acreditava que Ellison era incapaz de dar conta do trabalho.

Bankman-Fried se declarou inocente de sete acusações de fraude e conspiração. No entanto, vários ex-colegas se declararam culpados Planeje testemunhar contra ele Como parte de seus acordos judiciais. Um desses ex-colegas, o cofundador da FTX Gary Wang, provavelmente testemunhará esta semana, disseram os promotores.

Testemunhas tomam posição



Na terça-feira, a procuradora dos EUA Danielle Sasson apresentou ao tribunal uma longa lista de nomes de pessoas que poderiam aparecer como testemunhas – como os pais de Bankman-Fried, Joe Bankman e Barbara Freed, ambos advogados da Universidade de Stanford que enfrentam seus próprios desafios legais relacionados ao filho. negócios.

Stephanie Keith/Bloomberg/Getty Images Joe Bankman e Barbara Freed, pais do cofundador da FTX, Sam Bankman Freed, chegam ao tribunal em Nova York em 4 de outubro.

Outros nessa lista incluem o irmão do réu, Gabriel Bankman-Fried, os fundadores da FTX Gary Wang e Nishad Singh, e até mesmo Anthony Scaramucci, o ex-diretor de comunicações da Casa Branca de Trump, cuja empresa de investimentos já deteve uma participação na FTX.

Os promotores chamaram sua primeira testemunha na tarde de quarta-feira, colocando os jurados na mentalidade de um dos milhares de investidores de varejo que queriam tentar negociar criptomoedas. Marc-Antoine Julliard, um corretor de cacau francês que vive em Londres, testemunhou sobre sua experiência como um retardatário no cenário das criptomoedas e queria investir uma parte “significativa” de suas economias em criptomoedas. Ele disse que a FTX o atraiu em parte por causa das importantes empresas de capital de risco que apoiaram a empresa.

“Eles não comprometem centenas de milhões sem fazer a devida diligência”, disse ele. “Foi um voto de confiança para mim.”

Juilliard disse que colocou cerca de 110.000 libras, ou cerca de US$ 133.000 hoje, em sua conta FTX, na primavera de 2022. No início de novembro, enquanto o pânico sobre as finanças da FTX se espalhava entre os investidores, Juilliard disse que confiava nas garantias de Bankman. os ativos e os clientes da empresa eram “bons”.

Mas à medida que ficou mais ansioso, começou a tentar sacar o dinheiro. Na época, ele tinha aproximadamente US$ 100.000 em moedas fiduciárias e Bitcoin. Nenhum de seus saques foi processado e ele ainda não recebeu nenhum dinheiro de volta.

Os promotores então contataram Adam Yedediah, um amigo de faculdade de Bankman-Fried que já trabalhou na Alameda e na FTX. Seu interrogatório continuou por cerca de 15 minutos antes de a sessão ser encerrada. Jedediah estava programado para retornar ao estande na manhã de quinta-feira.