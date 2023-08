Carregamento USB-C do iPhone 15 será a maior atualização em anos

A Apple “cumprirá” os regulamentos da União Europeia que exigem que os dispositivos eletrônicos sejam equipados com carregamento USB-C, disse Greg Joswiak, vice-presidente sênior de marketing mundial. Isso significa que os iPhones da Apple, que atualmente usam seu próprio padrão de carregamento Lightning, precisarão mudar para oferecer suporte a USB-C.

“Estamos preocupados que a regulamentação que exige apenas um tipo de conector para todos os dispositivos no mercado prejudique os consumidores europeus, retardando a introdução de inovações benéficas nos padrões de cobrança, incluindo aquelas relacionadas à segurança e eficiência energética”, disse a Apple na carta.

A Apple se opôs à lei. Em uma carta de 2021, a Apple disse que os regulamentos impedirão a inovação na cobrança futura, podem exigir que os dispositivos sejam retirados do mercado mais cedo e podem sobrecarregar os consumidores com informações adicionais.

Uma nova regulamentação aprovada pela União Europeia no ano passado exige que portas USB-C estejam presentes em novos smartphones até 2024. É improvável que a Apple produza um modelo de iPhone apenas para o mercado europeu. “Obviamente, teremos que obedecer”, disse Greg Joswiak, diretor de marketing da Apple. ele disse ano passado .

Os usuários do iPhone não precisarão mais trazer dois cabos diferentes para seus telefones e outros gadgets enquanto viajam. Os usuários do Android podem pegar carregadores emprestados de pessoas que possuem iPhones. Você pode pegar carregadores emprestados de qualquer pessoa com um laptop mais novo. Escolas e empresas podem padronizar um tipo de carregador para toda a sua frota de dispositivos. USB-C pode até permitir iPhones Alcance velocidades de carregamento mais rápidas .

Novos modelos de iPhone podem incluir uma porta de carregador USB Type-C na parte inferior do telefone, de acordo com a Apple Analistas E relatórios de mídia . Esta é a mesma porta de carregamento usada em quase todos os laptops vendidos nos últimos anos, bem como em telefones Android, iPads e outros dispositivos, de Kindles a fones de ouvido, drones e cobertores aquecidos.

Um hub USB tipo c conectado a um laptop tem muitos cabos conectados a equipamentos periféricos de computador

As vendas de cabos foram relatadas na linha de produtos vestíveis, domésticos e acessórios da Apple, que registrou US $ 41 bilhões em receita em 2022, embora os relógios e fones de ouvido da Apple representassem a maioria das vendas. Isso está bem abaixo dos US $ 205 bilhões em vendas de iPhone que a Apple registrou no ano.

Mas enquanto a Apple ganha dinheiro com seus cabos, e tem um programa em que os fabricantes de acessórios pagam pelo acesso e peças oficiais da Apple chamado “MFi”, o foco estratégico da Apple é garantir que seus produtos funcionem juntos sem grandes falhas para que seus usuários continuem comprando novos iPhone. Não é níquel e dongles dongles e acessórios.

Quando a Apple removeu o fone de ouvido do iPhone em 2016, gerou meses de feedback, tanto a favor quanto contra a mudança “corajosa”, se a Apple estava empurrando as pessoas para os AirPods sem fio mais caros, e ainda nos inspira hoje sobre se era o certo decisão. (A maioria dos telefones Android seguiram o exemplo.)

Sempre que a Apple muda as portas de seus dispositivos, os céticos acham que é apenas uma tentativa de ganhar mais dinheiro com cabos mais caros. O cabo USB-C mais capaz da Apple Vende-se por US$ 39 .

O argumento da Apple de que o novo carregador causará confusão é mais válido. Com a porta Lightning, as empresas que desejavam fabricar acessórios certificados oficialmente tinham que se inscrever no programa da Apple e pagar pelo acesso às especificações e peças oficiais da Apple. Para os consumidores, isso significava que, embora houvesse algumas imitações de dispositivos Lightning a serem evitadas, na maioria das lojas apenas um dock station, relógio ou cabo comprado funcionaria.

USB-C é uma besta diferente. que isso”padrão“, o que significa que as especificações exatas foram publicadas por um grupo de empresas e indivíduos trabalhando juntos. Qualquer pessoa pode usar essas especificações para construir cabos, e você não precisa se inscrever em um programa executado pela Apple.

Isso também significa que muitos usuários do iPhone aprenderão que nem todos os cabos com um conector USB-C são iguais. Alguns cabos podem transferir dados rapidamente e outros não. Na época em que o padrão foi introduzido pela primeira vez, alguns cabos podiam danificar o hardware porque não estavam configurados incorretamente (embora isso não tenha sido tão comum nos últimos anos). acessórios como monitores ou docks, embora a um preço mais alto. existem sites Exame E ele depende Cabos “compatíveis” com o padrão USB-C.

A Apple provavelmente informará aos usuários se o cabo é adequado para carregar seus telefones por meio de avisos de software, o que ele carrega em suas operações de varejo e por meio de seu programa MFi.

Mas a troca da porta do carregador claramente aumenta o potencial para situações frustrantes que não existiam quando a Apple usava seu próprio carregador. Documento de solução de problemas atual da Apple para problemas de carregamento USB-C em um Mac Os usuários são obrigados a testar Com cabos e adaptadores de energia oficiais da Apple.

O mundo não mudará da noite para o dia quando os iPhones da Apple tiverem portas USB-C. A Apple ainda está desenvolvendo alguns de seus próprios padrões de carregamento, como o MagSafe, que usa ímãs para prender um disco de carregamento na parte traseira do iPhone. Seu Apple Watch também usa um carregador magnético exclusivo. Mesmo depois de usar o USB-C como a única porta de carregamento em seus laptops MacBook por anos, a Apple introduziu recentemente um carregador magnético proprietário em modelos recentes.

Recentemente, Os observadores da Apple esperamÉ possível que a empresa tente remover completamente as portas do iPhone, mas até lá, os fãs da Apple com vários produtos ainda precisarão carregar vários cabos de carregamento diferentes.

No entanto, a porta USB-C ainda é um passo na direção certa para os usuários do iPhone, mesmo que a Apple esteja reclamando ao longo do caminho. A Apple preferia uma abordagem que padronizasse os blocos de carregamento, mas permitisse que os cabos fossem específicos para um tipo de dispositivo.

“O que isso permite é que você tenha mais de um bilhão de pessoas – não poucas pessoas têm esse conector à esquerda [pointing to the Lightning cable] “Para poder usar o que eles já têm e não precisam ser interrompidos”, disse Greg Jozwiak, vice-presidente sênior de marketing mundial da Apple, no ano passado.