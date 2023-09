WGA retoma negociação com estúdios conforme greve de gravação se aproxima

Imagens Getty

O Writers Guild of America retomou as negociações com os grandes estúdios na quarta-feira, com uma greve de 142 dias dos roteiristas terminando em tempo recorde.

Numa pausa nas sessões anteriores, vários executivos seniores juntaram-se às negociações na quarta-feira em Sherman Oaks. Estes foram Bob Iger da Disney, Ted Sarandos da Netflix, Donna Langley da NBCUniversal e David Zaslav da Warner Bros.

Anteriormente, os CEOs geralmente deixavam a negociação para os negociadores profissionais na aliança entre produtores de cinema e televisão.

Mas à medida que a greve prosseguia, eles tornaram-se mais envolvidos a nível pessoal. No dia 22 de agosto, os CEOs se reuniram com os líderes da WGA no que o livro descreveu como uma “palestra”.

No mês desde então, cada lado disse que estava à espera que o outro emitisse uma resposta à sua última proposta. A certa altura, o WGA sugeriu que o AMPTP era demasiado inflexível para cumprir adequadamente os requisitos do livro e poderia ter de ser desmantelado.

Os estúdios expressaram frustração por serem forçados a “negociar contra nós mesmos”, enquanto a WGA disse que os estúdios ainda não haviam abordado totalmente a agenda do sindicato.

A WGA busca uma fórmula residual baseada no número de visualizações que cada programa obtém na plataforma de streaming. Os estúdios se recusaram a fazê-lo, embora tenham concordado em compartilhar alguns dados de audiência com a guilda.

A guilda também está buscando um nível mínimo obrigatório de pessoal para cada sala de roteiristas de TV. A AMPTP respondeu com uma proposta para permitir que os apresentadores contratassem pelo menos dois redatores por apresentação.

A AMPTP também está oferecendo um aumento de 15% no primeiro ano nas taxas mínimas para escritores e produtores, que incluirá um novo mínimo de taxas de editores de histórias 10% mais altas. O WGA buscou um nível 20% superior à taxa do editor de histórias.

Os estúdios já aceitaram a proposta da WGA para garantir que, se os escritores usarem IA para ajudar a escrever seus roteiros, não perderão crédito ou pagamento. No entanto, ambos os lados comentaram sobre a exigência da guilda de que a IA não pudesse treinar com base em textos de livros.

Quanto mais durar a greve, menos provável será que as redes consigam salvar qualquer parte da temporada televisiva de 2023-24. Vários lançamentos de filmes já foram adiados para 2024, e o Emmy também foi adiado para janeiro.

A greve também afectou os trabalhadores abaixo da linha, que solicitaram mais de 54 milhões de dólares em “retiradas de dificuldades” das suas contas de reforma.

A SAG-AFTRA também permaneceu em greve durante 69 dias. O Sindicato dos Atores concentra-se em muitas das mesmas questões do livro, incluindo a transmissão residual e o aumento do mínimo. O Actors Guild também está se concentrando em garantir o “consentimento informado” dos atores para usar inteligência artificial para recriar suas imagens.

As duas greves mais longas da história do WGA foram em 1960 e 1988. A primeira greve foi resolvida em duas fases – primeiro com as empresas cinematográficas, depois com as empresas de televisão. A greve cinematográfica durou 148 dias (incluindo a data de ratificação do novo contrato). A greve televisiva durou 156 dias.

A greve de 1988, a mais longa da história do sindicato, durou 154 dias, incluindo a data da ratificação.

A greve de 2023 excederia a greve de 1988 se a ratificação ocorresse em ou depois de 3 de outubro. A greve televisiva ultrapassará a de 1960 se o novo contrato for ratificado em ou depois de 5 de outubro.

O Hollywood Reporter relatou pela primeira vez a presença de Iger, Langley, Sarandos e Zaslav na reunião.

Matt Donnelly e Cynthia Littleton contribuíram para esta história.