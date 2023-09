SmackDown da WWE retorna à USA Network da NBCUniversal

O “Friday Night SmackDown” da WWE retornará à USA Network em outubro de 2024 como parte de uma parceria de direitos de mídia doméstica de cinco anos entre a TKO Group Holdings e a NBCUniversal, a empresa. Ele disse quinta-feira.

O negócio vale em média 287 milhões de dólares por ano, num valor total de mais de 1,4 mil milhões de dólares, disseram à CNBC pessoas familiarizadas com o assunto. A WWE não espera chegar a um acordo sobre os direitos do seu programa principal, Raw, até o próximo ano.

O SmackDown foi oferecido anteriormente à Fox com um acordo de direitos no valor de US$ 205 milhões por ano em um contrato de cinco anos. O novo acordo representa um aumento de aproximadamente 40%.

As ações da TKO caíram mais de 12% após o anúncio.

A WWE também produzirá anualmente quatro especiais do horário nobre que irão ao ar na NBC a partir da temporada 2024-2025.

“É uma honra e uma emoção continuar a parceria de décadas da NBCU com a WWE que ajudou a solidificar a sólida posição da USA Network como a rede de entretenimento a cabo com maior audiência em audiência ao vivo”, disse Frances Berwick, presidente da NBCUniversal Entertainment. “Com as noites de sexta-feira nos EUA, especiais do horário nobre na NBC e WWE Center no Peacock, continuaremos a usar a força do nosso portfólio para oferecer um serviço superior a esta base de fãs apaixonados.”

Divulgação: NBCUniversal é a controladora da CNBC.