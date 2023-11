WeWork está supostamente à beira de entrar com pedido de falência, fazendo com que suas ações despencassem

Créditos da imagem: Spencer Platt/Equipe/Getty Images

A WeWork está prestes a entrar com pedido de concordata, Capítulo 11, em Nova Jersey, de acordo com fontes citadas pelo The Jornal de Wall Street.

Se a WeWork registrar um pedido, isso não deverá ser um choque para fProvedor de espaço de trabalho flexível. A WeWork alertou em agosto em seus lucros do segundo trimestre sobre isso “Há dúvidas significativas sobre a capacidade da empresa de continuar funcionando.”

A empresa tem enfrentado uma série de desafios durante anos, à medida que a procura por espaços de coworking diminuiu constantemente ao longo do tempo. Esses problemas foram exacerbados durante a pandemia de Covid, quando As empresas abriram mão de escritórios e os funcionários começaram a trabalhar remotamente. Mesmo com algumas empresas voltando aos escritórios, a demanda por espaços WeWork não é a mesma de antes da pandemia.

No início deste mês, a WeWork deixou de pagar juros aos seus detentores de títulos e teve 30 dias para efetuar esses pagamentos, de acordo com Depósito de títulos. Em 30 de outubro, a WeWork afirmou ter iniciado discussões com “certas partes interessadas na sua estrutura de capital”, como SoftBank e Goldman Sachs, sobre a melhoria do seu balanço patrimonial, à medida que tomava medidas para “racionalizar a sua pegada imobiliária”.

Em agosto, a empresa de 13 anos relatou um prejuízo líquido de US$ 397 milhões no segundo trimestre, sobre receitas de US$ 877 milhões. Embora a receita tenha aumentado 4% ano após ano, David Tolley, CEO interino da WeWork, observou em um comunicado na época: “O excesso de oferta em imóveis comerciais, o aumento da competição por espaço flexível e as flutuações macroeconômicas levaram a um número maior de membros e a uma demanda menor do que nunca antes.” “Estávamos esperando por isso.” Isso era esperado, resultando em um ligeiro declínio no número de membros.

Era o estoque da empresa Queda de mais de 47% após o horário comercial hoje, está sendo negociado a apenas US$ 1,21 e atingindo um novo mínimo em 52 semanas. Isso deu à empresa uma capitalização de mercado de apenas US$ 121 milhões, um forte contraste com a avaliação de US$ 47 bilhões que alcançou após levantar US$ 1 bilhão em uma rodada da Série H liderada pelo SoftBank em janeiro de 2019.