Wall Street na próxima semana está nervosa. Os investidores em ações dos EUA olham para um mercado de títulos do Tesouro espumoso à medida que o Fed se aproxima

NOVA YORK (Reuters) – Os mercados financeiros estão se preparando para o que pode ser uma semana importante, com uma reunião do Federal Reserve, dados de emprego nos EUA e lucros da Apple, peso pesado da tecnologia, provavelmente dando o tom para ações e títulos. O resto do ano.

Outubro fez jus à sua reputação de volatilidade, à medida que o aumento dos rendimentos dos títulos do Tesouro e a incerteza geopolítica pesavam sobre as acções. O S&P 500 caiu 3,5% durante o mês, somando-se às perdas que o deixaram mais de 10% abaixo do seu máximo no final de julho.

Se a jornada continuará difícil durante o resto de 2023 pode depender em grande parte do mercado obrigacionista. A posição de “ir mais longe” do Fed em relação às taxas de juro e as crescentes preocupações financeiras nos EUA empurraram o rendimento de referência do Tesouro a 10 anos – que se move inversamente com os preços – para 5% no início deste mês, o nível mais elevado num ano. os rendimentos são vistos como um obstáculo para as ações, em parte porque competem com as ações pelos compradores.

Os investidores estão preocupados com a possibilidade de os rendimentos subirem ainda mais se o Fed reforçar a sua mensagem agressiva na reunião de política monetária do banco central, em 1 de Novembro. Os fortes dados sobre o emprego nos EUA, na próxima sexta-feira, também poderão ser um catalisador para rendimentos mais elevados, se reforçarem a defesa da manutenção das taxas de juro elevadas para arrefecer a economia e evitar a recuperação da inflação.

“As ações começarão a se recuperar quando o mercado acreditar que os rendimentos dos títulos atingiram o pico”, disse Sam Stovall, estrategista-chefe de investimentos da CFRA Research.

No geral, os mercados de futuros estão a apostar numa quase certeza de que a Fed não aumentará as taxas de juro em Novembro, e há cerca de 80% de probabilidade de o banco central manter as taxas de juro estáveis ​​em Dezembro, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME. No entanto, os decisores políticos esperavam manter a taxa de juro diretora nos níveis atuais durante a maior parte de 2024, um período mais longo do que os mercados esperavam anteriormente.

Alex McGrath, diretor de investimentos da NorthEnd Private Wealth, disse que os investidores estão jogando um “jogo de espera sobre quanto cada ponto de dados econômicos precisa aumentar para colocar outro aumento nas taxas sobre a mesa”.

Com o PIB dos EUA a crescer 4,9% no terceiro trimestre, os sinais de que o mercado de trabalho ainda está demasiado aquecido, ou de que a Fed vê a necessidade de reforçar ainda mais o controlo da inflação, poderão levar a mais volatilidade.

“Parecemos estar numa encruzilhada se o forte crescimento que vimos durante os meses de verão continuará ou não no quarto trimestre”, disse Charlie Ripley, estrategista-chefe de investimentos do Banco da Inglaterra, que mantém preocupações com a inflação e a política monetária restritiva. fervendo. Gestão de Investimentos Allianz.

Somando-se às preocupações do mercado de títulos, espera-se que o Departamento do Tesouro anuncie o tamanho dos seus próximos leilões ainda esta semana. As preocupações com o crescente défice federal e o excesso de oferta ajudaram a aumentar os rendimentos.

Os investidores também aguardam os resultados da Apple na quinta-feira, durante uma temporada de lucros com decepções de alguns gigantes do crescimento e da tecnologia, incluindo Tesla e Google. O índice de tecnologia Nasdaq 100 caiu 11% em relação ao seu máximo, embora ainda suba cerca de 30% no ano.

Alguns investidores acreditam que o pior da liquidação pode ter passado.

Stovall, da CFRA Research, disse que a recuperação do mercado de ações seguirá tendências sazonais. Desde 1945, o S&P 500 avançou em média 1,5% em novembro, tornando-se o terceiro mês com melhor desempenho do ano, disse ele.

De um modo mais geral, alguns acreditam que os padrões de negociação no mercado de ações este ano apontam para uma recuperação no quarto trimestre.

Nos 14 casos em que o S&P 500 subiu pelo menos 10% durante julho e depois caiu em agosto, como aconteceu este ano, o índice subiu sempre durante os últimos quatro meses do ano, de acordo com a Ned Davis Research. O lucro médio nesses casos foi de 10%.

Randy Frederick, diretor-gerente de negociação e derivativos do Schwab Center for Financial Research, disse que as ações parecem estar em território “sobrevendido” de acordo com indicadores técnicos e podem subir se os dados econômicos chegarem conforme o esperado.

“Mercado de ações preparado para recuperação no final do quarto trimestre.”

David Randall relata. Edição de Ira Iosibashvili e Richard Chang

