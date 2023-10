Como Sampriti Bhattacharya lançou uma das principais empresas de construção naval da América – Rob Report

Sampriti Bhattacharya libertou-se das restrições tradicionais de género na sua Índia natal para se tornar fundadora e CEO de um construtor líder de barcos eléctricos nos Estados Unidos. Mas, ironicamente, quando nos conectamos via Zoom, ela voltou ao confinamento de seu quarto de adolescente em Calcutá pela primeira vez em sete anos. Ela se refere a vestígios de seu passado que a levaram a se formar engenheira aeronáutica nos Estados Unidos: um exemplar do livro de Stephen Hawking Breve história do tempo (o que levou ao seu crescente interesse pelo universo), o enorme computador Compaq no qual ela pesquisou “American Drill” pela primeira vez no Google e… um pôster de uma boy band dos anos 90. “A única coisa que sei sobre a América é a NASA e os Backstreet Boys”, diz ela rindo.

Bhattacharya, de 36 anos, tem desafiado as probabilidades desde o início. Ela frequentou uma pequena faculdade local em Calcutá, que não é uma das instituições acadêmicas de maior prestígio da Índia, e diz que as pessoas não a consideravam particularmente inteligente. “O melhor que se esperava de mim era ser dona de casa ou ter um emprego simples”, lembra ela. Mas Bhattacharya sempre foi fascinado pelo espaço e curioso para explorar os oceanos, tendo aulas de astrofísica e cosmologia como “hobby”. Ela também esteve envolvida em projetos de robótica.

Essa obstinação pode ser um pouco isolada, admite ela, mas também “tem as suas vantagens”: levou-a a candidatar-se a pelo menos 540 estágios naquela empresa Compaq. “Talvez se eu tivesse enviado 200 e-mails não teria chegado aos Estados Unidos”, reflete ela. Depois de receber um total de quatro respostas, ela finalmente conseguiu um cobiçado estágio de verão na Fermilab, Acelerador dos EUA e Laboratório de Física de Partículas. Aos 20 anos, Bhattacharya embarcou em um avião pela primeira vez e chegou a Chicago com US$ 200 no bolso.

Ela rapidamente se apaixonou por máquinas e programação, especificamente por como a tecnologia pode ajudar a resolver o que ela chama de problemas difíceis do mundo. Essa ideia se tornaria seu modus operandi e o núcleo de suas startups subsequentes. Após seu trabalho na Fermi e enquanto obtinha seu mestrado em Ciências pela Ohio State University, Bhattacharya conseguiu um estágio para trabalhar em aeronaves autônomas no NASA Ames Research Center. A NASA foi onde fui apresentado pela primeira vez a jovens empreendedores do Vale do Silício. “Vi Mark Zuckerberg e fiquei impressionada com o fato de alguém tão jovem poder se tornar CEO”, diz ela. “Isso plantou em minha mente a ideia de abrir uma empresa.”

A equipe Hydroswarm no MIT em 2016. Bhattacharya (segundo a partir da esquerda) segura um modelo do robô submersível da empresa. Aaron Wojack

Primeiro, ela se muniu de mais educação e ingressou no programa de doutorado em engenharia mecânica no MIT. Em 2015, aos 28 anos e dois anos antes de concluir o doutorado como roboticista, lançou o Hydroswarm. A empresa, que produzia drones subaquáticos para mapear o fundo do oceano, acabou falindo, mas o objetivo de Bhattacharya de criar uma frota de navios autônomos permaneceu. A sua capacidade de perseverar, apesar dos “numerosos fracassos”, na sua opinião, foi parcialmente inspirada pelo bilionário fundador da Amazon. “Jeff Bezos diz: seja teimoso quanto à visão, mas flexível quanto aos detalhes”, diz ela. “Eu fiz isso quando o Hydroswarm não funcionou.”

Bhattacharya construiu um sistema operacional para modernizar os barcos existentes e esperava transformar o transporte aquático com frotas autônomas. A pandemia prejudicou esse plano, uma vez que se revelou impossível aceder aos navios, muito menos reequipá-los. No entanto, o seu espírito empreendedor estava convencido de que a revolução eléctrica poderia expandir-se da terra para o mar. A computação tornou-se mais barata, os sensores tornaram-se mais avançados e a produção escalável é agora uma possibilidade real. Em vez de pensar menor, ela começou a pensar maior: “Ficou claro que a resposta não era o retrofit”, diz ela. “Ele estava imaginando navios da próxima geração desde o início.”

Em 2020, Bhattacharya recrutou Rio Bird, engenheiro treinado pelo MIT, para ajudar a lançar o projeto. Navier, na esperança de criar uma forma mais limpa e eficiente de viajar nas ondas e, no processo, aliviar o congestionamento nas estradas. A dupla criou uma equipe central de sete especialistas do setor, vendendo-lhes o sonho. Bhattacharya nomeou o especialista em embarcações Paul Baker como engenheiro naval chefe. “Liguei para ele e disse: ‘Sei que você construiu iates de US$ 40 milhões para a Copa América, mas se ampliarmos essa tecnologia, ela mudará a forma como as pessoas se movimentam nas hidrovias’”, diz ela. Quando o engenheiro Kenneth Jensen, que já trabalhou no Google e no Uber, inicialmente rejeitou suas ofertas, Bhattacharya disse a ele: “Essa coisa tem que existir”. Ele agora é Diretor de Tecnologia da Navier. Sua persistência também fez com que a startup recebesse US$ 10 milhões em financiamento inicial de pessoas como o cofundador do Google, Sergey Brin, o cofundador do Android, Rich Miner, e outros capitalistas de risco.

Trabalhando em sua sede em São Francisco, a Navier projetou um iate elétrico de 30 pés e oito passageiros (N30) que passou do esboço ao barco de tamanho real em 11 meses. Três meses depois, a construção do segundo navio foi concluída. “O que me surpreendeu foi que eles trabalharam no primeiro teste no mar”, diz Bhattacharya.

O N30 desliza mais de um metro acima da água em três folhas de carbono que aumentam a velocidade e a eficiência, ao mesmo tempo que reduzem a esteira e o arrasto. O conceito de foil existe desde o início de 1800, mas o sistema operacional proprietário da Navier é o que diferencia o N30. Os sensores do navio fornecem informações sobre as condições das ondas ao software, que então ajusta a lâmina para garantir uma viagem tranquila. (Nós testamos e foi completamente silencioso.) O conjunto de tecnologia também inclui acoplamento automático ou “encaixe com um clique”. O barco também está equipado com dois motores elétricos de 90 kW que permitem atingir 35 nós em plena inclinação e percorrer 75 milhas náuticas a 22 nós. Graças ao alumínio e ao arrasto reduzido, o cruzador com emissão zero é, afirma Navier, 10 vezes mais eficiente do que os barcos tradicionais movidos a gás. “É definitivamente a embarcação marítima elétrica mais avançada”, diz Bhattacharya.

O N30 estará disponível em três configurações: aberta (US$ 375 mil), capota rígida (US$ 450 mil) e cabine (US$ 550 mil). A empresa espera entregar entre 30 a 50 aeronaves até o final do próximo ano, com pesquisa e desenvolvimento e trabalhos de montagem eletromecânica realizados em Alameda, Califórnia. Essas naves pessoais seriam uma ótima maneira de “ajustar” a tecnologia, diz Bhattacharyya, mas são apenas uma pequena parte do plano mestre de Navier. Espera poder eventualmente introduzir táxis aquáticos e barcaças eléctricas para transportar pessoas e mercadorias em cidades costeiras de todo o mundo.

“Acho que quando conseguirmos isso, será realmente uma prova do meu sucesso”, diz ela, com uma nota de determinação de aço subjacente ao seu otimismo ensolarado.