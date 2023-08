Walker Kessler, equipe dos EUA derrota a Grécia

Salt Lake City – Walker Kessler fez a melhor partida de sua carreira internacional juvenil pelo Time dos EUA na vitória sobre a Grécia.

Depois de não conseguir ver o chão da vitória da equipe dos EUA sobre a Espanha no início desta semana, Kessler foi uma parte vital da rotação durante a vitória de 108-86 de sexta-feira.

Jogando 16 minutos fora do banco, mais do que o dobro do tempo anterior em quadra com o Time dos EUA, Kessler marcou sete pontos, pegou cinco rebotes e registrou uma defesa e uma assistência.

Antes do jogo contra a Grécia, o segundo pivô foi rebaixado para os minutos finais limpando o jogo principalmente durante as primeiras partidas amistosas do time.

A melhor jogada de Kessler aconteceu quando ele foi desafiado no limite pelo goleiro grego Thomas Walkup. A ex-estrela Stephen F. Austin tentou enterrar o centro do Jazz, mas Kessler recusou firmemente o chute com a mão esquerda.

Walker Kessler, equipe dos EUA, verá a Grécia novamente

Depois de derrotar a Grécia, a equipe dos EUA e Kessler permanecerão em Abu Dhabi para enfrentar a Alemanha no domingo.

A partida contra a Alemanha é o último jogo de exibição da equipe dos EUA antes do jogo da fase de grupos da Copa do Mundo de Basquete da Fiba começar no final da próxima semana.

Kessler e a equipe dos EUA viajam para competir na fase de grupos da Copa do Mundo de Basquete da Fiba em Manila.

26 de agosto: contra a Nova Zelândia – 6h40 BST

28 de agosto: x Grécia – 6h40 BST

30 de agosto: vs Jordan – 2h4 BST

As quartas de final começarão em 5 de setembro e terminarão com o jogo da medalha de ouro em 10 de setembro.

Ben Anderson é o insider do Utah Jazz na KSL Sports e co-apresentador de Jake e Ben das 10h às 12h com Jake Scott no Distrito Esportivo 97.5 KSL. Encontre Ben no Twitter em @funcionário ou no Instagram @funcionário.

