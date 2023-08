O Liverpool concluiu a transferência de Wataru Endo do VfB Stuttgart em um negócio de cerca de € 19 milhões

O Liverpool concluiu a contratação do meio-campista Wataru Endo, do Stuttgart, por cerca de 19 milhões de euros.

O internacional japonês assinou um contrato de quatro anos em Anfield.

O Liverpool voltou sua atenção para Endo nesta semana, depois de perder a busca por Moises Caicedo e Romeo Lafia, que optaram por assinar pelo Chelsea.

Acompanhe a janela de transferências de verão com O atleta…

“Estou muito feliz”, disse o técnico Jurgen Klopp à LFCTV.

“Eu sei como são as coisas neste mundo do futebol e coisas do tipo, mas olhe, porque ele é um jogador muito bom.

“Jogador experiente, capitão do Stuttgart, capitão do Japão, fala bem inglês, cara legal, pai de família, máquina em campo, bom jogador de futebol e ainda por cima, uma atitude empolgante.

“Ele é um bom jogador de futebol com muita experiência e gosta de trabalhar duro.”

“Estou muito feliz agora e muito animado por ingressar em um grande clube em Liverpool”, disse Endo ao Liverpoolfc.com.

“É ótimo e esse é o meu sonho. Sempre foi um sonho jogar na Premier League e com um dos maiores clubes do mundo.

“Mal posso esperar para jogar em Anfield diante dos torcedores do Liverpool. Jogo como camisa 6. Acho que posso ajudar este clube defensivamente e terei uma boa organização no meio. Acho que esse é o meu trabalho.” ”

Adquirido principalmente como meio-campista defensivo, Endo também pode atuar como lateral-direito e lateral-direito. Ele perdeu apenas três jogos pelo VfB Stuttgart nas últimas três temporadas.

Outra atração para o Liverpool são suas habilidades de liderança após a saída de meio-campistas experientes como Jordan Henderson, James Milner e Fabinho neste verão.

Ele complementará o atual grupo de capitães da seleção nacional do clube, que inclui Andy Robertson, Virgil van Dijk, Dominic Zuboszlai e Mohamed Salah.

Sua disponibilidade para o jogo de sábado contra o Bournemouth dependerá de sua autorização de trabalho e liberação internacional serem concedidas a tempo.

Endo foi internacional 50 vezes pela seleção japonesa e representou seu país durante a Copa do Mundo de 2022.

O que Endo trará para o Liverpool?

Análise do especialista em futebol alemão Sebastian Stafford Blore

Não há razão para se confundir com Wataru Endo. Ele é um competidor feroz e um excelente profissional, mas também um grande modelo – e como isso é importante para o Liverpool, com seu grupo de jovens meio-campistas em desenvolvimento.

Também não há dúvida de que o Stuttgart teria sido rebaixado da Bundesliga na última temporada sem Endo. Ele é um dos jogadores com mais posse de bola da Alemanha, e há uma energia na maneira como ele bloqueia sua defesa, o que deve torná-lo muito difícil de jogar.

Não para. Ele é implacável.

Ele pode jogar um pouco também. Ninguém o chamaria de craque ou craque profundo, mas ele não é um simples batedor.

Ele pode passar e sua técnica é boa, então não terá problemas para se encaixar nos padrões técnicos do Liverpool. E com a saída de James Milner e a partida de Jordan Henderson para a Arábia Saudita, Jurgen Klopp tem um déficit de liderança que precisa ser resolvido. Endo pode ser esse tipo de pessoa. Ele é altamente respeitado por seus colegas do passado e do presente.

Por que ele não deixou Stuttgart? Essa é realmente uma pergunta para ele, mas ele é pai de cinco filhos e você pode imaginar que seria uma oportunidade especial para desenraizar sua família.

(Foto: Adam Pretty/Getty Images)