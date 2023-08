Takeaways e programação antes da temporada 2023 da NFL

Nação da NFLESPN6 minutos para ler

Bryce Young se conecta com Adam Thielen pela primeira vez O passe de 7 jardas de Bryce Young encontra Adam Thielen garantindo a recepção e caindo primeiro.

A semana 2 de jogos da pré-temporada para a temporada 2023 da NFL começou na noite de quinta-feira com um confronto entre os atuais campeões da NFC. Philadelphia Eagles e Cleveland Browns.

Na sexta-feira, o New York Giants recebeu o Carolina Panthers e o Cincinnati Bengals estava na estrada contra o Atlanta Falcons.

São 11 jogos no sábado e um a cada domingo e segunda. A lista de sábado tem vários jogos interessantes, incluindo Jacksonville em Detroit, Buffalo em Pittsburgh e New England em Green Bay. A ação termina na noite de segunda-feira na ESPN com Baltimore em Washington.

Aqui estão os principais pontos conquistados nos três primeiros jogos, juntamente com o restante da programação da pré-temporada da semana 2.

jogos de sexta

Bengala: Não são apenas os dois jogos da pré-temporada que deixaram o ataque menor de Joe Borough sem nitidez. Depois que Borough caiu no segundo treino do campo de treinamento com uma distensão na panturrilha direita, o ataque diminuiu.

Na sexta-feira, o quarterback reserva Jake Browning (16 de 22 para 140 jardas) superou Trevor Siemian (7 de 14 para 62 jardas), que começou por sua vez. Mas o Bengals não marcou um touchdown ofensivo em seus dois primeiros jogos da pré-temporada até os últimos 50 segundos na sexta-feira, e o jogo de passes não pode ser apenas culpado. O jogo corrido foi ineficaz e os lances foram arruinados pelos pênaltis.

A menos que o Bengals melhore ou talvez encontre outra opção em um zagueiro reserva, Cincinnati não pode se dar ao luxo de ter Burrow lesionado durante a temporada regular.

O Bengals segurou brevemente a defesa do time principal contra o Falcons. Veremos se o Bengals fará o mesmo em seu último jogo de pré-temporada contra o Washington. -Bebê

Próxima partida: In Commanders (18h05 ET, sábado, 26 de agosto)

Falcões: O Atlanta conseguiu um pouco de tudo em sua campanha ofensiva solo no início do jogo. O quarterback Desmond Reeder parecia afiado, completando 7 de 9 passes e, embora a investida tenha terminado com uma interceptação, foi um tackle cortado de Joseph Osai.

O running back estreante Bijan Robinson foi declarado running back, cometeu erros para os zagueiros, mostrou velocidade de alto nível e parecia exatamente o mesmo de todo o campo de treinamento. Ele tem os atributos de um jogador especial com quatro carregamentos para 20 jardas. A maior preocupação foram os quatro pênaltis da primeira unidade ofensiva, incluindo duas chamadas para o guard Chris Lindstrom, que teve um pênalti combinado em suas primeiras quatro temporadas na NFL.

O Atlanta jogou a grande maioria de seus titulares em uma série em cada lado da bola contra o Bengals. Embora o Atlanta provavelmente jogue alguns jogos na quinta-feira contra o Pittsburgh no jogo final da pré-temporada, seria surpreendente ver a maioria deles em jogo novamente antes da semana 1 contra o Carolina em 10 de setembro. -Michael Rothstein

Próxima partida: vs. Steelers (19h30 ET, quinta-feira, 24 de agosto)

leopardos: O quarterback novato Bryce Young precisa de ajuda.

Ele precisa disso em sua linha ofensiva, que pela segunda semana consecutiva permitiu que a primeira escolha geral do draft levasse alguns golpes violentos (ex. Ikem Ekwonu foi atingido duas vezes) e continua a aplicar penalidades exorbitantes (ex. pegar direito tackle para iniciantes, Chandler Zavala sacando recepção de 15 jardas, terceira descida).

Ele precisa disso de seus wide receivers, que ainda são desleixados com as corridas na estrada. Na semana passada, Lavesca Chennault Jr. correu muito longe em uma partida do terceiro lugar. O novato Jonathan Mingo bloqueou seu caminho na noite de sexta-feira em uma terceira descida que deveria ser concluída.

A boa notícia é que Young não perdeu a paciência nem cometeu erros graves. Ele completou 3 de 6 passes para 35 jardas em 2 séries (17 jogadas) e dirigiu um drive de 15 jogadas e 62 jardas para uma cesta de campo. Progresso, mas aqueles ao redor de Young não jogam um futebol vencedor. -David Newton See More

Próxima partida: contra os Leões (20:00 ET na sexta-feira, 25 de agosto)

Gigantes: Este foi considerado um sonho de pré-temporada para um novato do Giants, que o técnico Brian Daboll disse que gostaria de ver em algum momento da pré-temporada. O quarterback Daniel Jones, fazendo sua primeira aparição desde que assinou um contrato de quatro anos em março, parece um jogador de US$ 160 milhões. Ele foi quase perfeito em sua única tacada, completando 8 de 9 passes (incluindo três para o novo tight end Darren Waller) para 69 jardas e um touchdown.

Além disso, o wide receiver Paris Campbell teve duas recepções no drive, o que fez todos se sentirem bem. O linebacker externo do segundo ano Kayvon Thibodeau teve um sack e pressão em uma jogada do segundo quarto, e o wide receiver novato Jalen Hiatt, um terceiro round do Tennessee, usou sua velocidade alucinante para acertar uma bola profunda para um touchdown de 33 jardas de zagueiro Tyrod Taylor.

No geral, os Giants conseguiram quase tudo o que poderiam esperar de sua equipe titular em ação limitada contra os Panteras. Não é provável que a maioria deles jogue novamente antes da abertura da temporada de domingo à noite, em 10 de setembro, contra o Dallas Cowboys.Jordan Raanan

Próxima partida: Versus the Jets (18:00 ET de sábado, 26 de agosto)

partida de quinta

as águias: O linebacker Nakobe Dean ofereceu alguma esperança de que a defesa central esteja em boas mãos. Um dos únicos titulares a entrar em ação pelo Filadélfia foi Dean, que deu uma virada perto da linha do gol dos Eagles quando disparou para o campo e acertou o linebacker John Kelly Jr., deixando a bola solta. O segurança K’Von Wallace o recuperou para uma entrega em Filadélfia. Os Eagles estão enfrentando incertezas no linebacker após as saídas dos titulares TJ Edwards e Keizer White na agência livre. Espera-se que Dean, um jogador do segundo ano fora da Geórgia, garanta a vaga do linebacker MIKE, onde terá a tarefa de retransmitir chamadas e obter a escalação defensiva. Ele está lidando com uma lesão no tornozelo e teve um verão muito tranquilo até agora, mas mostrou uma habilidade de jogo na quinta-feira que o tornou uma estrela do Campeão Nacional Bulldogs. – Tim McManus

Próxima partida: contra os Colts (20:00 ET, quinta-feira, 24 de agosto)

Marrom: O quarterback novato Dorian Thompson Robinson continuou sua forma de pré-temporada com outro desempenho impressionante contra o Filadélfia. Jogando o primeiro tempo em sua primeira partida profissional, Robinson-Thompson completou 13 de 25 passes para 164 jardas. Ele também correu por 18 jardas em quatro carregamentos. Os Browns dirigiram em três corridas dentro da linha de 25 jardas da Filadélfia. A ex-estrela da UCLA se posicionou para se tornar o QB reserva de longo prazo de Cleveland para o futuro, atrás da superestrela Deshaun Watson. O DTR provavelmente será o 3º QB nesta temporada, atrás de Watson e Joshua Dobbs. Mas ele está a caminho de se tornar o número 2 do QB em 2024. -Jake Trotter

Próxima partida: No Chiefs (13h ET de sábado, 26 de agosto)

Jogos da pré-temporada da NFL no sábado

Jacksonville Jaguars x Detroit Lions: 13h EST, NFL Network

Miami Dolphins x Houston Texans: 16h ET, NFL Network

Buffalo Bills x Pittsburgh Steelers: 18h30

Chicago Bears x Indianapolis Colts: 19h ET, NFL Network

Tampa Bay Buccaneers no New York Jets: 19h30 ET

New England Patriots x Green Bay Packers: 20h ET

Tennessee Titans x Minnesota Vikings: 20h ET

Kansas City Chiefs x Arizona Cardinals: 20h ET

Denver Broncos x San Francisco 49ers: 20h30 ET

Las Vegas Raiders x Los Angeles Rams: 21h ET

Dallas Cowboys x Seattle Seahawks: 22h ET, NFL Network

Jogo da pré-temporada da NFL no domingo

New Orleans Saints x Los Angeles Chargers: 19h05 ET, NFL Network

Jogo da pré-temporada da NFL na segunda-feira

Baltimore Ravens x Washington Leaders: 20h EST, ESPN