Voo direto entre Faro e Nova Iorque terá início em 2024

American Airlines anunciou o lançamento de voos entre Faro e Nova Iorque/Newark

companhias aéreas Unidos Anunciado para começar Primeiro voo direto entre Faro e Nova Iorque/Newark (EUA). Em 24 de maio de 2024.

“A nova aeronave facilitará a visita dos clientes americanos de Portugal A região do Algarve tem algumas das mais belas praias do país e locais históricos significativosAmerican Airlines disse em comunicado divulgado quinta-feira.

A aeronave operará Quatro vezes por semana No Boeing 757-200, há um total de 176 assentos – 16 assentos-cama na United Polaris Business Class e 160 na Economy, incluindo 42 assentos Economy Plus com “maior espaço para as pernas e maior espaço pessoal”.

Como aponta a United Airlines, ela se tornará a primeira e única companhia aérea a conectar diretamente os Estados Unidos e as Ilhas Faroé.

Acrescenta que atualmente atende mais destinos Portugal Com o serviço existente durante todo o ano, mais do que todas as operadoras dos EUA Nova Iorque/Newark–Lisboabem como serviço inter-sazonal Washington/Dulles-Lisboa, Nova Iorque/Newark–Porto E Nova Iorque/Newark-Ponta Delgada, Açores.

Os bilhetes já estão à venda nas companhias aéreas Local na rede Internet, os voos de Faro para Newark partem às 11h45 e chegam às 15h05 (hora local) às segundas, terças, quintas e sábados, e os voos de Newark para Faro partem às 21h50 (hora local) e às 10h aos domingos, segundas e quartas-feiras. e sexta-feira. Chegada a Faro às Os preços dos bilhetes para a classe económica começam em cerca de 1.100€, com alguns bilhetes económicos básicos disponíveis por cerca de 600€.

O voo irá operar a partir de 23 de setembro (Newark-Faro) e 24 de setembro (Faro-Newark).

“Temos o prazer de anunciar esta expansão da nossa rede de rotas de Portugal para os EUA e o primeiro serviço da United de Faro para Nova Iorque”, afirmou. José Ferreira, Country Sales Manager da Portugal Airlines.

“Até o verão de 2024, a United operará sua maior programação transatlântica, dando aos nossos clientes opções de viagem ainda melhores e a oportunidade de se conectar a outros destinos nos EUA através de nossos hubs nos EUA”, acrescentou.

Thierry Ligonnière, CEO da ANA Aeroportos de Portugal e da Vinci Airports, também comemorou o anúncio.

“Saudamos a operação da United Airlines no Aeroporto de Faro. “A nova rota Nova Iorque-Faro reflete a aposta da ANA/Vinci Airports no desenvolvimento da conectividade na região servida pelo Aeroporto Internacional Cago Coutinho, em Faro, dando continuidade à sua aposta na região do Algarve”, afirmou.

No início deste mês, o chefe do turismo do Algarve disse ao Morador em entrevista que era vital atrair ligações aéreas diretas para mercados como os EUA.

“Esta é claramente uma das nossas prioridades. Há uma forte aposta na melhoria das nossas rotas aéreas a partir de Faro”, disse na altura André Gomes, destacando o número de turistas americanos e canadianos que procuram localizar-se no Algarve.

A United Airlines é membro aliançã estelarUma das maiores alianças aéreas do mundo inclui a TAP, a Lufthansa e a Singapore Airlines, bem como muitas outras grandes transportadoras.

Por Michael Brooksow

[email protected]

A matéria foi atualizada às 17h14 com informações adicionais fornecidas pela United Airlines.