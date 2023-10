Casa Comporta 107, Alentejo, Portugal Propriedade, Casa Portuguesa Moderna, Fotos de Design de Arquitetura

26 de outubro de 2023

Um impressionante novo edifício privado com um núcleo estável no coração rural de Portugal acaba de ser concluído.

Projeto: dEMM arquitetura

Localização: Rua do Pinhal 107, Comporta, Portugal

Fotos FG+SG | Fernando Guerrera

Casa Comporta 107, Portugal

O Coleção 107 A Beach House está inserida entre os pinhais e arrozais da Comborta, implantada sobre dunas, num local de grande beleza natural e força de fauna e flora. O centro de inspiração é a reprodução deste ambiente com as praias e dunas e vegetação desertas e selvagens da região.

O projeto criou 2 blocos puros e de grande transparência onde se pode apreciar a complexidade da natureza envolvente.

Um bloco de madeira no térreo e um bloco de concreto no primeiro andar acima dele. No rés-do-chão é criado um pátio que permite que o areal e as plantas dunares habitem a zona social, criando uma sensação de exterior no interior, totalmente fechado.

Para enfatizar a transparência e levar ao extremo a pureza desse propósito, o bloco de concreto do primeiro pavimento é apoiado apenas em dois pontos dos limites do bloco, sem apoio central, deixando toda a sala e cozinha sem a interrupção da vertical estrutural elementos. , o espaço exterior que interage com a piscina e o pátio interior pode abrir-se para ambos, tornando quase imperceptível o limite que define o interior e o exterior.

O uso extensivo de plantas ao ar livre é uma abordagem biodinâmica que traz a natureza para dentro de todas as áreas, quartos e áreas sociais, proporcionando uma importante conexão com a natureza, selecionando cuidadosamente muitas espécies locais que se misturam com a arquitetura.

Os espaços exteriores de terraços, varandas e jardins são pensados ​​para realçar a beleza natural, para serem permanentes e um complemento do interior, com continuidade entre materiais e design, conferindo uma sensação de profundidade ao pinhal. Estende-se por uma vegetação dunar cuidadosamente desenhada para abraçar a lagoa.

A elevada altura interior dos espaços e as janelas a todo o pé-direito com vãos completos proporcionam entradas de luz harmoniosas e uma relação visual perfeita entre interior e exterior, trazendo para casa toda a envolvente natural do espaço.

Em termos de materiais, optou-se pelo betão transparente porque nos permitiu criar peso e luz visual, para além da madeira nobre única desenhada para este projecto, o aço de jardim utilizado no exterior e no interior. e grandes pedras naturais cor de areia, fragmentos de fósseis que lembram a praia.

Camporda 107 no Alentejo, Portugal – Informações de construção

Nome do projeto: COMPORTA 107

Tipo de Projeto: Residencial | Família única

Escritório de arquitetura: dEMM arquitectura – https://www.demm.pt/

Arquitetos: Paulo Fernandez Silva | Diana Fernández Silva

E-mail: [email protected]Ano de Conclusão: 2023

Área construída: 400 m²

Localização do projeto: Rua do Pinhal 107, Comporta, Portugal

Contratante: J. Camilo

Foto: FG+SG | Fernando Guerrera

Casa Comporta 107, Alentejo, Portugal Imagens / Informações recebidas 261023

Localização: Alto Alentejo, PortugalSudoeste da Europa

Passeios Pedestres pela Arquitetura do Porto by e-Architect

