Preços das casas sobem 9,0% – Portugal News

Segundo o Instituto Nacional de Estatística (IN), este valor representa um crescimento de 4,1% face ao primeiro trimestre de 2023 e uma aceleração da variação homóloga face aos 7,6% registados de janeiro a março.

No período em análise, face ao período homólogo do ano anterior, o preço médio da habitação aumentou nas 19 sub-regiões NUTS III, com o INE a destacar o crescimento da Região Autónoma da Madeira (+24,9%) e do Médio Tejo (+24,9%). 24,9%). +15,9%).

“Quatro sub-regiões NUTS III registaram variações homólogas superiores à média nacional dos preços da habitação no país: Algarve (2.583 euros/m2 e +9,5%), Área Metropolitana de Lisboa (2.306 euros/m2 e +11,1 %), a Comunidade Autónoma da Madeira (1.916 €/m2 e +24,9%) e a área metropolitana do Porto (1.802 €/m2 e +14,3%)”.

Destaca-se também a região do Médio Tejo, com uma variação homóloga de +15,7%.

Sub-regiões Viseu Dão Lafões (-12,9%), Baixo Alentejo (-10,9%), Beira Baixa (-8,6%), Beiras e Serra da Estrela (-6,4%), Alto Tâmega (-5,4%) e Terras de Trás – os-Montes (-3,6%) registou uma diminuição homóloga dos preços das casas no segundo trimestre de 2023.

Tal como nos trimestres anteriores, o Alto Alentejo apresentou o preço médio de venda mais baixo para alojamento familiar (546 euros/m2).

Compradores estrangeiros

No mesmo período, o valor médio das casas familiares transacionadas com compradores com residência fiscal estrangeira em Portugal foi de 2.409 euros/m2 (+5,1% face ao trimestre homólogo) e em território nacional no caso de transações com compradores com residência fiscal, este valor foi de 1.588 euros/m2 (+5,1% face ao mesmo trimestre do ano anterior).8,7%).

As quatro sub-regiões com preços médios de habitação mais elevados – Algarve, Área Metropolitana de Lisboa, Região Autónoma da Madeira e Área Metropolitana do Porto – apresentaram os valores mais elevados para ambas as categorias de residência fiscal do comprador.

Nas áreas metropolitanas do Porto e de Lisboa, o preço médio (Euro/m2) das transações realizadas por compradores com residência fiscal no estrangeiro foi +61,3% e +91,6% superior, respetivamente, ao preço das transações realizadas por compradores com residência fiscal nacional . Território.