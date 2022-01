Vitalik Buterin usa US$ 100 milhões em fundos SHIB da Crypto Relief para acelerar os esforços de ajuda ao Covid – Notícias em destaque do Bitcoin

O cofundador da Ethereum, Vitalik Buterin, revelou como US$ 100 milhões em criptomoeda do Covid Crypto Relief Fund da Índia (Cryptorelief) estão sendo usados ​​para acelerar os esforços de ajuda e “trazer um grande benefício para indianos e não-índios”. A criptomoeda faz parte dos fundos Shiba Inu que Buterin doou à Cryptorelief no ano passado.



Vitalik Buterin fornecerá pessoalmente US $ 100 milhões em fundos da Shiba para ajudar nos esforços de alívio da Covid

Vitalik Buterin, cofundador da Ethereum, twittou na sexta-feira que a Cryptorelief está enviando a ele US$ 100 milhões em criptomoeda “dinheiro Shiba”. Ele acrescentou que planeja “distribuir pessoalmente esse dinheiro” em alguns “projetos científicos e de ajuda que envolvem maior risco e maior recompensa em todo o mundo”.

A declaração de Buterin veio em resposta a um tweet de Sandeep Nilewal, cofundador da Polygon. Nailwal fundou o Covid Crypto Relief Fund (Cryptorelief) em abril do ano passado.

O fundador da Cryptorelief detalhou que ele e Buterin estavam discutindo “como acelerar os esforços de socorro na Índia”:

Encontramos uma solução e devolveremos US$ 100 milhões para Vitalik, uma pessoa não indiana, para implantação rápida em projetos de alto risco/recompensa.

Nailwal explicou que a Cryptorelief “foi muito cuidadosa em cumprir integralmente a jurisdição indiana, apesar do fato de a entidade Cryptorelief estar localizada fora da Índia”.

Ele acrescentou: “Em conversas com Vitalik (que doou 98% do fundo) … os US$ 100 milhões serão transferidos para o endereço de Vitalik para acelerar o financiamento nas áreas de biotecnologia e ciências médicas, onde ele achar melhor”.

Nailwal revelou ainda: “A Cryptorelief continua a manter US$ 302 milhões (além de cerca de US$ 70 milhões já lançados) para continuar gastando em áreas carentes na Índia como está”. Buterin doou US$ 1 bilhão no Programa Shiba Inu (SHIB) para o COVID Relief Fund da Índia em maio do ano passado.

Buterin mais tarde twittou: “Eu co-fundei uma nova Fundação (Balvi) para canalizar esse dinheiro e estou em melhor posição para fazer essas apostas de alto valor e de natureza global que são de grande benefício para os indianos e outros indianos. ” Ele explicou:

Os projetos incluirão pesquisa e desenvolvimento de vacinas, métodos inovadores de filtragem de ar, ventilação, testes e muito mais.

O que você acha de Vitalik trabalhando com a Cryptorelief para acelerar os esforços de socorro na Índia e no exterior? Deixe-nos saber na seção de comentários abaixo.

Kevin Helms Kevin, um estudante de economia austríaco, encontrou o Bitcoin em 2011 e tem sido um missionário desde então. Seus interesses estão na segurança do Bitcoin, sistemas de código aberto, efeitos de rede e a interseção entre economia e criptografia.



