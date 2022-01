Programa de Medição de Rede Solar no Telhado da Califórnia

Há muito tempo líder na adoção e aceleração da energia solar, a Califórnia está buscando informações das partes interessadas, por meio do processo da Comissão de Utilidades Públicas da Califórnia (CPUC), para desenvolver sua abordagem para um programa solar de telhado de medição líquida de uma maneira que seja sensíveis às necessidades emergentes e às tendências do mercado. Há trabalho a ser feito para garantir, à medida que avançamos no futuro, que pessoas de todos os níveis de renda participem dos benefícios da energia solar e que a energia solar no telhado continue a prosperar. É assim que a Califórnia continua a liderar a criação de empregos de energia limpa do futuro, atendendo ao desafio ambiental existencial de nosso tempo e ajudando a construir uma sociedade mais justa e equitativa.

O que exatamente é a medição líquida?

Durante longos dias sob luz solar intensa, os painéis solares no telhado geralmente geram mais eletricidade do que a casa usa. A medição líquida é um projeto modificado destinado a incentivar mais energia solar no telhado, permitindo que os clientes residenciais girem seu medidor de eletricidade para trás, criando créditos que eles podem usar quando precisarem de energia da rede à noite. Sob a medição líquida atual, esses créditos valem o mesmo preço de varejo que as concessionárias cobram pela eletricidade consumida.

A medição líquida é uma ótima maneira de estender a dependência da energia solar nos telhados. A Califórnia foi um dos primeiros estados a adotar esse tipo de programa, e atualmente 35 outros estados têm programas de medição de rede. O Natural Resources Defense Council (NRDC) tem sido um dos principais defensores da medição de rede e outras políticas para promover a energia solar em telhados em muitos desses estados.

Qual é o resultado do programa de medição líquida da Califórnia?

Foi um grande sucesso! Mais de um milhão de casas na Califórnia têm sistemas de energia solar no telhado – tornando-se líder nacional em energia solar. À medida que mais clientes estão instalando sistemas de energia solar no telhado, a quantidade de energia solar gerada aumentou drasticamente e o custo de instalação de energia solar no telhado caiu.

o que há de errado com isso?

Nada a princípio. Funcionou exatamente como projetado. As únicas rugas eram que o projeto do retificador não havia evoluído para igualar o sucesso da energia solar no telhado.

O que isso significa?

As tarifas são definidas pela Comissão de Serviço Público da Califórnia. As taxas líquidas de medição de hoje foram definidas quando a energia solar estava apenas começando a decolar, em um momento em que a energia solar precisava ser estimulada devido ao alto custo de instalação. Além disso, naquela época, a rede precisava de mais energia no meio do dia, então a energia solar era mais valiosa. À medida que mais e mais energia solar atinge a rede, o valor da energia está diminuindo no meio do dia. Ao mesmo tempo, os preços de varejo – e, portanto, o valor dos créditos de medição líquida – dobraram ou triplicaram. Portanto, hoje, as concessionárias estão efetivamente pagando aos usuários de energia solar cinco vezes mais do que essa energia vale na Califórnia.

Qual é o mal de ter um bom dinheiro para a geração de energia renovável?

Em teoria, nada! Mas a política não previa o efeito sobre os preços para aqueles que não podiam pagar por sistemas solares no telhado, não possuíam suas casas ou não instalavam equipamentos solares de qualquer outra forma. Os custos de manutenção da rede ainda precisavam ser pagos, mas com a medição líquida bem-sucedida, esses custos teriam que ser resumidos em cada vez menos quilowatts-hora vendidos. Em outras palavras, os custos são repassados ​​aos clientes sem o uso de energia solar em seus telhados.

A consequência não intencional: as pessoas que não instalaram sistemas solares no telhado estão pagando pela rede de que todos precisamos – incluindo nossos clientes solares no telhado. Precisamos que as partes interessadas se unam para ajudar a garantir o crescimento contínuo da energia solar equitativa e sustentável na Califórnia.

Por que os consumidores arcam com esses custos?

Existem muitos fatores que aumentam os preços na Califórnia, e não há dúvida de que as taxas são muito altas. Neste momento, a medição líquida é parte do que os impulsiona, mas a medição líquida também pode ser parte da solução para tornar o sistema elétrico mais justo. É aí que entra a Comissão de Serviços Públicos da Califórnia. A comissão define os preços da eletricidade, incluindo a eletricidade que vem da energia solar no telhado. Como parte disso, eles têm a tarefa de considerar o impacto financeiro para toda a população, os custos operacionais das empresas de energia e uma série de fatores adicionais. Reunir todas as partes interessadas é fundamental para encontrar a melhor solução.

Quão importante é o efeito de custo?

Pode ser ótimo. As empresas de energia da Califórnia pagam até cinco vezes mais do que pagariam pela energia solar no telhado do que o custo de comprar e fornecer a mesma eletricidade a granel. Em San Diego, por exemplo, esses pagamentos em excesso representam mais de 15 centavos em cada dólar que as famílias pagam pela eletricidade. Para clientes que não possuem sistemas solares no telhado, esses custos adicionais podem adicionar entre US$ 60 e US$ 200 às suas contas anuais.

Quem se beneficia mais com o programa?

A maioria dos benefícios agora vai para clientes de renda mais alta. Em toda a Califórnia, os 40% mais baixos de rendimentos representam apenas 13% dos clientes de energia solar em telhados. O restante atende clientes de alta renda que possuem sistemas solares no telhado. Precisamos consertar isso e garantir que todos se beneficiem da energia limpa.

Como isso se encaixa no plano maior da Califórnia para combater as mudanças climáticas?

A Califórnia se comprometeu a reduzir as emissões de gases de efeito estufa para 40% abaixo dos níveis de 1990 até 2030. Isso significa afastar-se dos combustíveis fósseis que impulsionam a crise climática e buscar maneiras mais limpas e inteligentes de alimentar nosso futuro. Uma maneira de fazer isso é obter mais energia limpa do vento e do sol. É por isso que acertar este software é tão importante.

Significa também eliminar a poluição dos nossos veículos, casas e edifícios. Para fazer isso, temos que mudar para carros e caminhões elétricos e substituir fogões a gás e aquecedores de água por unidades energeticamente eficientes que funcionam com eletricidade limpa. Para isso, os preços da eletricidade devem ser acessíveis a todos.

Você não está preocupado em impedir o crescimento da energia solar que você diz apoiar?

Não – pelo contrário, queremos ver o crescimento contínuo da energia solar sustentável e equitativa na Califórnia. Esta é a nossa missão.

O NRDC é um forte defensor da expansão da energia solar em todo o país e no mundo. Apelamos à sua expansão e investimento a nível federal. Defendemos a expansão e expansão da medição líquida e outros programas de subsídio solar em estados de todo o país. Na Califórnia, também estamos apoiando um projeto de lei, junto com defensores da energia solar, empresas e outros grupos ambientais, que ajudaria a acelerar o licenciamento de novos sistemas solares e reduzir custos. Estamos à procura de legislação adicional que possa construir pontes com todas as partes interessadas e promover metas compartilhadas de energia limpa.

Temos a oportunidade e a responsabilidade de enfrentar a crise climática em expansão e fazê-lo de forma justa. O desenvolvimento da energia eólica e solar em todos os estados é imperativo para fazê-lo. Felizmente, a redução significativa no custo da energia solar nos permite sustentar o crescimento da energia solar enquanto reduz a carga sobre aqueles que não têm energia solar no telhado.

Então, como resolvemos o problema?

Não temos que escolher entre ação climática e uma sociedade equitativa. Os dois vão de mãos dadas. Não pode haver progresso climático sem justiça climática.

À medida que a Comissão de Utilidades Públicas da Califórnia desenvolve seu programa de medição de rede, é importante que o plano da comissão aumente o acesso à energia solar, reduza os custos que devem ser coletados de clientes solares fora do telhado e assegure que o número de sistemas solares de telhado na Califórnia seja continua a aumentar de forma sustentável. Há muitas maneiras de atingir esses objetivos, e é por isso que fazemos isso Comprometidos em trabalhar com todas as partes interessadas Alinhar nossa abordagem política com as necessidades emergentes e tendências do mercado, à medida que construímos juntos a economia de energia limpa do futuro.

Há trabalho a ser feito para garantir que, à medida que avançamos, pessoas de todos os níveis de renda participem dos benefícios da energia solar. É assim que a Califórnia continua a liderar a criação de empregos de energia limpa do futuro, atendendo ao desafio ambiental existencial de nosso tempo e ajudando a construir uma sociedade mais justa e equitativa.

Postado originalmente por Conselho de Defesa dos Recursos Naturais.

