Bezos acabou de vender bilhões de dólares em ações da Amazon. Isso também não significa que você deva vender.

O fundador da Amazon.com, Jeff Bezos, descarregou US$ 2 bilhões em ações da gigante do comércio eletrônico na semana passada, mas isso não é um sinal de que os investidores devam se juntar a ele nas vendas.

Bezos, que atualmente atua como CEO da empresa, vendeu quase 12 milhões de ações da Amazon



Amzn



O preço médio foi de US$ 170 em uma série de transações que ocorreram na quarta e quinta-feira. As vendas, divulgadas na sexta-feira em arquivo à Securities and Exchange Commission, foram as primeiras desde que ele alienou 60 milhões de ações em 2021.

Ben Silverman, vice-presidente de pesquisa da VerityData, disse que mais vendas podem estar a caminho, já que Bezos adotou recentemente um novo plano de negociação que o levou a vender até 50 milhões de ações até o final de janeiro de 2025. A venda mais recente de 12 milhões as ações vieram como parte de um plano 10b5.-1, que é criado para estimular as vendas sob certas condições pré-determinadas.

O plano de negociação previa um período de reflexão de 90 dias após seu lançamento, de acordo com Silverman, e as vendas de Bezos começaram na semana passada, no dia em que a janela terminou.

“Bezos normalmente concentra sua atividade em vários dias, em vez de se envolver em vendas semanais ou mensais e, portanto, esperamos mais vendas no curto prazo”, escreveu Silverman em um relatório recente.

As ações caíram 1,3% nas negociações da tarde de segunda-feira.

Veja também: A Nvidia agora vale mais do que a Amazon, pois suas ações continuam a subir dramaticamente

As ações da Amazon estão sendo negociadas cerca de 8% abaixo do recorde alcançado em julho de 2021, e Silverman observou que as vendas recentes de Bezos atingiram o preço mais alto que ele já vendeu, após ajustes para desdobramentos de ações.

Os investidores por vezes encaram as vendas de ações por parte de executivos ou membros do conselho de administração, mesmo aquelas efetuadas através de planos de negociação, como sinais de que os insiders estão a fazer uma avaliação. Mas Silverman observou que os movimentos de vendas anteriores de Bezos “não eram bons preditores” do desempenho das ações da Amazon.

Embora Bezos tenha adiado a venda de ações em 2022 e 2023, Silverman observou que doou 14,6 milhões de ações a organizações sem fins lucrativos desde a última venda de ações em novembro de 2021. As doações mais recentes foram feitas em novembro de 2023, com base em uma análise do público Arquivos da SEC.

Bezos continua a possuir mais de US$ 168 bilhões em ações da Amazon com base nos preços atuais.

A Amazon se recusou a comentar sobre as últimas vendas de ações.