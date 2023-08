Vicente Luque ‘volta melhor do que nunca’ e bate Rafael dos Anjos na luta principal do UFC

Mark RaimondiRedator da ESPN2 minutos para ler

Vicente Luque voltou ao cage no sábado e conquistou sua primeira vitória desde que sofreu uma hemorragia cerebral na derrota por nocaute em 2022.

Luque derrotou Rafael dos Anjos por decisão unânime (49-46, 48-47, 48-47) na luta principal dos meio-médios do UFC Fight Night, em Las Vegas. Luque habilmente usou grappling estratégico, grappling e clinching contra a jaula para derrotar Dos Anjos, o ex-campeão peso leve do UFC.

“Estou de volta mais forte do que nunca”, disse Luque em uma entrevista pós-luta. “Eu venci um ex-campeão em seu próprio jogo.”

Em 6 de agosto de 2022, Jeff demitiu Neil Lockie e mais tarde ele foi diagnosticado com uma hemorragia cerebral. A Comissão Atlética do Estado de Nevada (NSAC) precisava de documentação médica adicional para que Luque pudesse competir. Foi licenciado há duas semanas.

“Para mim, é um milagre estar aqui”, disse Loki. “Muita gente sabe o que aconteceu comigo há um ano. Nunca tive medo de nada, mas tinha medo de não conseguir de novo.”

Ao entrar, Dos Anjos foi classificado como o 10º classificado dos leves do mundo. Ele voltou ao meio-médio para sua luta final.

Dos Anjos teve sucesso cedo, acertando algumas mãos esquerdas duras e retas da postura canhoto e um cotovelo de superman uppercut. Luque conseguiu se recuperar e contra-atacar a tentativa de queda e acertar um pouco de ground and pound enquanto Dos Anjos estava de quatro.

O sucesso do grappling e do grappling de Luque continuou ao longo da luta, a ponto de o ângulo de dos Anjos retirar as mangas do tornozelo do lutador após o terceiro round por sentirem que Luque as estava usando para derrubar dos Anjos. Luque foi ativo com tentativas de finalização e pisoteando os sangrentos Anjos com socos também.

“No primeiro round, tive medo de ser nocauteado”, disse Lockie. “Faz um ano sem lutar. Eu não sabia como responder.”

Luque tem oito finalizações na carreira, a segunda mais permitida por Dos Anjos. O ex-campeão dos meio-médios do UFC Kamaru Usman, um dos melhores lutadores, fez 12 contra Dos Anjos em 2018.

Luque (22-9-1) quebrou uma seqüência de derrotas. O lutador brasileiro-chileno, que treina na Flórida, venceu cinco em sete. Locke, 31, disse que espera voltar às manchetes. Ele teria +500 para vencer a decisão, de acordo com o Caesars Sportsbook.

Dos Anjos (32-15) derrotou Bryan Barberena em sua revanche nos meio-médios em dezembro passado por finalização no segundo round. O lutador nascido no Brasil havia vencido três de suas últimas quatro lutas. Dos Anjos, 38 anos, conquistou o título dos leves do UFC em 2015 e 2016.